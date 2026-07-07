W skrócie Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed używaniem zestawu Anaconda Survival Cook Set ze względu na migrację glinu z naczyń.

Służby wykryły poziom migracji glinu mogący negatywnie wpływać na zdrowie człowieka.

Producent umożliwia zwrot naczyń do miejsca zakupu nawet bez paragonu i deklaruje zwrot kosztów.

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Główny Inspektorat Sanitarny przekazał w poniedziałek, że został poinformowany przez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach o stwierdzeniu migracji glinu z zestawu naczyń kuchennych.

Migracja glinu z naczyń kuchennych. Ostrzeżenie GIS

Wykryty poziom migracji tego pierwiastka może mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka - oceniły niemieckie władze, które wydały ostrzeżenie.

Szczegóły dotyczące produktów:

Nazwa produktu: Anaconda Survival Cook Set

Numer artykułu: 7150562

EAN: 4039507291563

Importer: Saenger Top Tackle GmbH Germany, Bodenroder Weg 10-14, Waldsolms, 35647

Kraj pochodzenia: Chiny

GIS ostrzega, że nie należy używać wyrobów do żywności.

W naczyniach kuchennych wykryto podwyższony poziom migracji glinu. GIS PUSTE

Migracja glinu z naczyń. Produkty można zwrócić

Producent zapewnia, że naczynia można zwrócić do miejsca zakupu. Nawet bez okazania paragonu klienci otrzymają zwrot kosztów.

"Przepraszamy za powstałe niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość. Jakość i bezpieczeństwo naszych produktów są dla nas najwyższym priorytetem" - przekazano w oświadczeniu producenta.





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