Nie korzystaj z tych naczyń kuchennych. Pilne ostrzeżenie GIS
Wyprodukowane w Chinach sprzęty niemieckiej firmy nie nadają się do kontaktu z żywnością - ostrzega Główny Inspektorat Sanitarny. Chodzi o Anaconda Survival Cook Set, w którego skład wchodzą, m.in. garnki i czajnik.
W skrócie
- Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed używaniem zestawu Anaconda Survival Cook Set ze względu na migrację glinu z naczyń.
- Służby wykryły poziom migracji glinu mogący negatywnie wpływać na zdrowie człowieka.
- Producent umożliwia zwrot naczyń do miejsca zakupu nawet bez paragonu i deklaruje zwrot kosztów.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Główny Inspektorat Sanitarny przekazał w poniedziałek, że został poinformowany przez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach o stwierdzeniu migracji glinu z zestawu naczyń kuchennych.
Migracja glinu z naczyń kuchennych. Ostrzeżenie GIS
Wykryty poziom migracji tego pierwiastka może mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka - oceniły niemieckie władze, które wydały ostrzeżenie.
Szczegóły dotyczące produktów:
Nazwa produktu: Anaconda Survival Cook Set
Numer artykułu: 7150562
EAN: 4039507291563
Importer: Saenger Top Tackle GmbH Germany, Bodenroder Weg 10-14, Waldsolms, 35647
Kraj pochodzenia: Chiny
GIS ostrzega, że nie należy używać wyrobów do żywności.
Migracja glinu z naczyń. Produkty można zwrócić
Producent zapewnia, że naczynia można zwrócić do miejsca zakupu. Nawet bez okazania paragonu klienci otrzymają zwrot kosztów.
"Przepraszamy za powstałe niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość. Jakość i bezpieczeństwo naszych produktów są dla nas najwyższym priorytetem" - przekazano w oświadczeniu producenta.