"Nie jesteśmy idealni". Przewodnicząca PE w polskim Sejmie

Roberta Metsola w piątek spotkała się z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym, a następnie wygłosiła przemówienie w Sejmie.

Szefowa PE w Sejmie. Mówiła o "niezłomności" Polski

Rozpoczęła od przypomnienia słów Wisławy Szymborskiej która napisała, że "znamy się tylko na tyle, na ile nas sprawdzono".

- Jeżeli można powiedzieć tak o ludziach, można tak powiedzieć również o narodach. A bardzo niewiele narodów było tak przetestowanych, tak sprawdzonych jak Polska. Jednak Polska zawsze pokazywała i pokazuje, co oznacza możliwość wyłonienia się z takiego testu silniejszą, bardziej sprawiedliwą i dumniejszą - mówiła Metsola.

- Najtwardsza stal jest wykuwana w najgorętszym ogniu, a polska stal, tak jak polski duch, jest niezłomna - dodał szefowa PE.

- Jestem patriotką i jestem europejką. Ci z nas pochodzący z pokolenia Karola Wojtyły wiedzą, że nie ma sprzeczności pomiędzy tymi dwoma terminami - zaznaczyła.

Metsola przypomniała też o wydarzeniach historycznych, prowadzących do zjednoczenia Europy, takich jak upadek muru berlińskiego.

"Musimy być otwarci na reformę". Szefowa PE o zmianach w UE

Mówiła też o współczesnych wyzwaniach stojących przed Unią Europejską.

- Nie jesteśmy idealni, musimy być otwarci na reformę, na zmianę, naprawianie tego, co musi być naprawione, ale ostatecznie świat z Unią Europejską jest miejscem lepszym dla nas wszystkich - stwierdziła.

- Czasami konieczne jest, byśmy przypominali sobie, a także ludziom, którym służymy, jaka jest stawka, jak daleko razem dotarliśmy i co możemy stracić - wskazała szefowa PE.

- Nie jestem tutaj po to, żeby dawać wam wykład, nie jestem tutaj, żeby was pouczać. Jestem tutaj, byśmy my wszyscy zakasali rękawy i pracowali razem - zaapelowała.

Doceniła też wkład Polski w kształtowanie polityki unijnej.

- Polska naprzód pcha Europę. To właśnie Polska ostrzega nas o zagrożeniu ze Wschodu. To Polska mówi nam, gdy idziemy za daleko, za szybko albo niewystarczająco daleko - zaznaczyła.

W trakcie przemówienia przewodniczącej Parlamentu Europejskiego w sali sejmowej pojawiły się zdjęcia sprzed budynku Trybunału Konstytucyjnego oraz transparenty. Jeden z nich głosi: "Tusk-dyktator". To manifestacja polityków Prawa i Sprawiedliwości.

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Wcześniej podczas wspólnego wystąpienia z Czarzastym podziękowała za zaproszenie i przekazała, że wśród tematów rozmów były m.in. kwestie bezpieczeństwa.

- Zauważamy wzrastające zagrożenie hybrydowe w Polsce i w innych miejscach w Europie. Polska od dawna wzywa na alarm co do zagrożenia ze strony Wschodu, a Europa również to słyszy. W całej Europie inwestujemy w obronę oraz przygotowanie do naszej obrony. Dziękuję Polsce za przewodzenie w tym procesie, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w NATO - mówiła Metsola.

Czarzasty dodał, że rozmawiano też m.in. o rozszerzeniu Unii Europejskiej, w tym o Ukrainę, która mogłaby przystąpić do UE "wcześniej czy później, po spełnieniu wszystkich warunków, po zabezpieczeniu również interesów między innymi Polski".

O godz. 11:30 Metsola ma odebrać Nagrodę Orła Jana Karskiego, która została przyznana Parlamentowi Europejskiemu. Zaplanowane jest także jej spotkanie z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Roberta Metsola w Polsce. Spotkała się z Tuskiem i Nawrockim

Metsola przebywa w Polsce od czwartku, gdy spotkała się z premierem Donaldem Tuskiem, a następnie z prezydentem Karolem Nawrockim.

"Europa jest silniejsza, gdy stoimy razem. Witamy w Warszawie, Roberto!" - napisał szef rządu w mediach społecznościowych.

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Kancelaria Prezydenta RP przekazała, że Metsola została przyjęta przez głowę państwa w Pałacu Prezydenckim. "Rozmowa dotyczyła kwestii europejskich, m. in. polityki klimatycznej, migracji, nowej perspektywy budżetowej UE oraz procesu rozszerzania Wspólnoty o nowych członków" - poinformowano.

Szefowa PE pojawiła się także w Szkole Głównej Handlowej, gdzie otrzymała medal 120. rocznicy SGH.

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Metsola pełni funkcję przewodniczącej Parlamentu Europejskiego od 2022 r. W lipcu 2024 r. wybrano ją na drugą kadencję, trwającą 2,5 roku.



