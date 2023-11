W umowie koalicyjnej, którą liderzy partii dotychczasowej opozycji przedstawili po wyborach, zapisano, że stanowiska marszałków Sejmu i Senatu mają podlegać rotacji. Zgodnie z dokumentem, szef Polski 2050 będzie marszałkiem izby niższej do 13 listopada 2025 r., a potem zastąpi go Włodzimierz Czarzasty. Z kolei Małgorzata Kidawa-Błońska ma zasiadać w fotelu marszałkowskim do 14 listopada. Jej potencjalnego następcę wskaże KO. Jeśli w ogóle dojdzie do zmiany na stanowisku.