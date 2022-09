"Nie głosuję z PiS". Kukiz postawił Kaczyńskiemu warunek

Sejmowa podkomisja zakończyła we wtorek omawianie projektu o sędziach pokoju. Nie oznacza to końca prac podkomisji, musi ona jeszcze omówić projekt przepisów wprowadzających tę reformę.

Drugi z projektów trzeba dostosować do aktualnego stanu prawnego, więc na razie prace podkomisji odroczono.

Kukiz: Kończą się wspólne głosowania z PiS

Paweł Kukiz przypomniał w Radiu Zet, że w czwartek kończy się posiedzenie Sejmu, ostatnie we wrześniu, a wciąż nie jest uchwalony projekt o wprowadzeniu do porządku prawnego instytucji sędziów pokoju, a więc kończą się wspólne głosowania z PiS. - Od października - tak, jak zresztą wielokrotnie deklarowałem - przestaję głosować wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością do momentu uchwalenia ustawy o sędziach pokoju - podkreślił Paweł Kukiz.

Dopytywany, czy dotyczy to też ewentualnego konstruktywnego wotum nieufności wobec rządu, Kukiz odparł: - Z całą pewnością, absolutnie wszystkiego - powiedział.

- Do tej pory świetnie się PiS wywiązywało ze wszystkich zobowiązań: mamy uchwaloną ustawę antykorupcyjną, mamy uchwaloną ustawę o konopiach medycznych, włóknistych, o bezpośredniej sprzedaży dla rolników, o wyrównaniu świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych i wszystko OK - mówił Kukiz w rozgłośni.

- Natomiast zostały dwie kluczowe jeszcze rzeczy do końca tej kadencji - ustawa o sędziach pokoju, wybieranych bezpośrednio przez obywateli i referendum odwołujące wójta, burmistrza, obniżenie progu frekwencyjnego przy referendach merytorycznych i wydłużenie czasu zbierania podpisów - mówił lider Kukiz'15. - Jak to będzie uchwalone - wtedy wracamy do wspólnych głosowań - zaznaczył.

Sędziowie pokoju: Nowa kategoria w wymiarze sprawiedliwości

Wprowadzenie instytucji sędziów pokoju to jedna ze sztandarowych propozycji programowych Kukiz'15.

W listopadzie ubiegłego roku prezydent skierował do Sejmu inicjatywę dotyczącą wprowadzenia w Polsce sędziów pokoju. Obecnie zajmuje się nią specjalnie powołana podkomisja.

Kukiz odpowiada Ziobrze: Takich zaproszeń nie traktuję poważnie

Projekt ustawy dotyczący sądów i sędziów pokoju zakłada utworzenie takich sądów jako nowej kategorii w ramach sądownictwa powszechnego.

Miałyby one zajmować się najprostszymi sprawami, a orzekać w nich mieliby sędziowie wybierani w wyborach powszechnych na sześcioletnią kadencję.