"Nie do końca poważne". Nawrocki o wiadomości od MSZ

W skrócie Karol Nawrocki skrytykował opinię MSZ dotyczącą przyłączenia Polski do Rady Pokoju.

Prezydent Nawrocki poinformował o bezpośrednich kontaktach z premierem Donaldem Tuskiem w trakcie pobytu w Davos.

Prezydent Polski zapowiedział spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim i podkreślił wagę trwałego pokoju między Ukrainą a Rosją.

- Opinia jednego z wicedyrektorów jednego z departamentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych to trochę mało, jak na moment, w którym zmienia się pewna geopolityka świata i powstaje nowa organizacja międzynarodowa. (...) Jest to nie do końca poważne, jeśli chodzi o współpracę Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Kancelarią Prezydenta - ocenił prezydent Karol Nawrocki.

Davos. Karol Nawrocki: Pozostawałem w bezpośrednim kontakcie z premierem Tuskiem

Prezydent Polski podkreślił następnie, że podczas pobytu w Davos pozostawał w "bezpośrednim kontakcie" z premierem Donaldem Tuskiem. - W kwestiach bezpieczeństwa prezydent i rząd muszą być po tej samej stronie - mówił Karol Nawrocki w trakcie czwartkowej konferencji prasowej.

Karol Nawrocki dodał także, że wyraził w rozmowie z Donaldem Trumpem "zainteresowanie Radą Pokoju". - To zaproszenie jest wyrazem szacunku wobec prezydenta, wojska, narodu - podkreślił.

- Prezydent jest od tego, by podejmował decyzje i taką dziś podjąłem - o udziale w inauguracji Rady Pokoju, ale swojego podpisu nie składałem z szacunku dla polskiego ustroju i Konstytucji - dodał prezydent.

Przypomnijmy, że MSZ we wtorek przekazało po południu Kancelarii Prezydenta odpowiedź na prośbę o opinię w sprawie zaproszenia prezydenta Karola Nawrockiego do dołączenia do Rady Pokoju. Poinformował o tym w środę rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór.

Prezydent Polski spotka się w najbliższym czasie z Wołodymyrem Zełenskim

Karol Nawrocki zapowiedział także w trakcie czwartkowej konferencji prasowej, że w najbliższym czasie spotka się z prezydentem Ukrainy. - Ja całkiem niebawem spotkam się z panem prezydentem Zełenskim przy okazji innego formatu. Myślę, że w najbliższy weekend - mówił Nawrocki.

- Jeśli chodzi o rocznicę (rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę - red.) to nie mam takich planów, aby jechać do Kijowa, czy na Ukrainę - zaznaczył prezydent.

Prezydent podkreślił przy tym, że temat zakończenia wojny w Ukrainie jest dla Polski "istotną kwestią pod względem bezpieczeństwa". - O tym także rozmawialiśmy z prezydentem Trumpem - ujawnił.

- Jakie rozstrzygnięcia byłyby dla Polski najlepsze? No oczywiście zatrzymanie śmierci żołnierzy i cywilów na Ukrainie. Myślę, że dla całego świata jest rzeczą niezbędną, stąd też dzisiaj ta Rada Pokoju - mówił Karol Nawrocki.

- Dla Polski bardzo ważny jest trwały pokój pomiędzy Ukrainą a Federacją Rosyjską, bo ja - jak powtarzam publicznie - w żaden sposób nie ufam Władimirowi Putinowi i dla Polski pokój, który będzie tylko możliwością do zmobilizowania sił Federacji Rosyjskiej i ataku za pięć, 10, 15 lub 20 lat nie jest dobrym rozwiązaniem - dodał.

Karol Nawrocki spotkał się w Davos z Donaldem Trumpem

Karol Nawrocki na marginesie tegorocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos spotkał się m.in. z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

- Przede wszystkim spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem dotyczyło kwestii bezpieczeństwa - to rzecz naturalna, potwierdzenie gwarancji bezpieczeństwa dla Polski i dla obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce - relacjonował prezydent.

Nawrocki potwierdził wówczas, że "dzisiaj te gwarancje bezpieczeństwa zostały potwierdzone". - To znaczy, nie ma takich planów, aby wycofywać żołnierzy amerykańskich z Polski. Pan prezydent Donald Trump potwierdził: "Prezydencie to, o czym rozmawialiśmy, jest trwałe, a Stany Zjednoczone są sojusznikiem Polski" - mówił prezydent Polski.

Karol Nawrocki podkreślił przy tym, że relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi "są lepsze" niż w przypadku innych krajów europejskich.

- Wyczuwa się rzeczywiście to napięcie, dyskusje wokół Grenlandii, kolejne taryfy celne, natomiast szczęśliwie omija to dzisiaj Polskę. Nasza relacja jest mocna, stabilna - podkreślił.

