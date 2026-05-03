W skrócie Donald Tusk podkreślił, że tylko narody szanujące swoje obyczaje, prawa i konstytucje mają szansę na zwycięstwo.

Waldemar Żurek oraz Jacek Sasin odnieśli się do symboliki i aktualnego znaczenia Konstytucji Trzeciego Maja dla Polski, a Sasin wspomniał o potrzebie nowej konstytucji.

Krzysztof Gawkowski zwrócił uwagę na potrzebę troski o wolność, suwerenność i równość obywateli wobec prawa.

- Przesłanie dzisiejszego święta jest bardzo proste - tylko narody, które szanują własne obyczaje, własne prawa, własne konstytucje mają szanse na zwycięstwo. Ja w nasze zwycięstwo głęboko wierzę - powiedział premier Donald Tusk na filmie opublikowanym z okazji Święta Trzeciego Maja.

"Konstytucja z 3 maja 1791 roku to symbol naszej suwerenności, podmiotowości i odpowiedzialności. To wielkie osiągnięcie, do którego doprowadziła patriotyczna postawa naszych przodków. Nie dajmy sobie tego odebrać" - napisał z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Święto Trzeciego Maja. Politycy świętują rocznice uchwalenia pierwszej konstytucji

"3 maja to dzień dumy z Polski!" - stwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, dodając, że uchwalenie Konstytucji Trzeciego Maja "to akt odwagi, odpowiedzialności i troski o suwerenność Rzeczypospolitej".

"Dziś Konstytucja nadal pozostaje naszym wspólnym zobowiązaniem. Do wolności. Do równości wobec prawa. Do szacunku dla instytucji. Do państwa, w którym zasady są silniejsze niż chwilowy interes polityczny. Silna Rzeczpospolita zaczyna się od szacunku do Konstytucji" - podkreślił.

"Dziś w 235. rocznicę uchwalenia tamtej Konstytucji warto wciąż przypominać, że państwo musi nieustannie troszczyć się o obywatela, sprawne instytucje, równość wobec prawa i poszanowanie wolności!" - napisał z kolei minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Święto Konstytucji Trzeciego Maja. "Niech żyje Najjaśniejsza Rzeczpospolita!"

"3 maja to święto polskiej odwagi, mądrości politycznej i determinacji, by próbować ocalić suwerenność nawet w trudnych momentach dziejowych, nie zaś godzić się biernie na dyktat sąsiadów" - napisał z kolei Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości.

Były minister minister aktywów państwowych wspomniał przy tej okazji o inicjatywie Karola Nawrockiego, dotyczącej stworzenia nowej ustawy zasadniczej. "Bądźmy również dziś gotowi do podjęcia pracy nad potrzebną reformą naszej ojczyzny, która zasługuje na nową, precyzyjną i wywodzącą się z polskiego fenomenu wolności Konstytucję" - zaapelował.

"Niech będzie to dla nas dzień refleksji, ale i nadziei, że Polska zawsze będzie państwem silnym, świadomym swojej tożsamości i wiernym swoim obywatelom. Niech żyje Najjaśniejsza Rzeczpospolita! Vivat!" - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Były premier zwrócił uwagę, że 3 maja przypomina, że "wolność i suwerenność nie są dane raz na zawsze", ale jest to także "dzień dumy: z naszej historii, z polskiej tradycji republikańskiej i z faktu, że potrafimy sięgać po wielkie idee nawet w najtrudniejszych momentach".

