Spis treści: Efekt potwierdzenia, czyli czego chce nasz mózg Dezinformacja stop - czyli jak nie ulec manipulacji? Osiem zasad 1. Nie daj się emocjom 2. Sprawdź źródło 3. Sprawdź, czy to naprawdę jest "nowe" 4. Oddziel fakty od opinii 5. Nie daj się sensacji i odkrywaniu "tajemnej wiedzy" 6. Zwróć uwagę na autorów i ekspertów 7. Uważaj na deepfake 8. Nie ufaj ślepo narzędziom typu ChatGPT

- Dziś bardzo trudno nie ulec dezinformacji, dlatego że mamy do czynienia ze zjawiskiem zupełnie odwrotnym od tego, do którego nasze mózgi i kondycja społeczna były przyzwyczajona przez całe dziesięciolecia. Długo mieliśmy do czynienia z niedosytem informacji - mówi Interii dr hab. Rafał Klepka z Zakładu Komunikowania Politycznego i Mediów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jak zauważa nasz rozmówca, by wiedzieć, należało pójść po gazetę, nastawić odbiornik na odpowiednią porę, kiedy nadany zostanie serwis informacyjny.

- Wtedy za informacją trzeba było gonić. Dziś odbiorców zalewa morze informacji. Z jednej strony w nim toniemy, z drugiej ta sytuacja powoduje rozleniwienie. Mózg człowieka nie zmienia się tak szybko jak otaczający świat i wciąż dąży do osiągania celów najkrótszą możliwą drogą - mówi ekspert.

Efekt potwierdzenia, czyli czego chce nasz mózg

Mózg ma skłonność do, jak mówią specjaliści, stronniczości konfirmacyjnej czyli tzw. efektu potwierdzenia. Jest to tendencja do podświadomego poszukiwania, interpretowania i zapamiętywania informacji w sposób potwierdzający nasze istniejące przekonania. Efekt? Człowiek ignoruje dowody, które nie pasują do jego "wersji rzeczywistości". Utrwala więc nawet błędne przekonania i ogranicza obiektywne postrzeganie rzeczywistości.

- Informacje, które nie potwierdzają naszych przekonań, omijamy szerokim łukiem i potrzeba naprawdę arcyważnego zdarzenia, by nasz pogląd się zmienił - mówi ekspert.

Mechanizm, który kiedyś pozwalał człowiekowi pierwotnemu polować, gdy widział zwierzę i uciekać, kiedy był bezbronny, dziś wpędza w pułapki.

- Wiele informacji wymaga zniuansowanego myślenia, dostrzegania odcieni szarości. Ale nasz mózg wcale tego nie lubi - zwraca uwagę Rafał Klepka.

Do tego ilość informacji, czyli wspomniane morze, nie pomagają.

Naukowiec porównuje współczesne konsumowanie informacji z robieniem zakupów. - Wyobraźmy sobie, że wchodzimy do sklepu, mamy 18 paczek płatków śniadaniowych i zaczynamy czytać każdą etykietę. Zakupy zajmą bardzo dużo czasu, a koszyk i tak nie będzie pełen. Współczesny człowiek nie ma tyle czasu - wskazuje.

Uwagę przyciągnie więc to, co wzbudzi emocje swoją niezwykłością, krzykliwością, unikatowością - bądź jej pozorem.

I tę okazję próbują wykorzystać ci, którzy posuwają się do dezinformowania.

Dezinformacja stop - czyli jak nie ulec manipulacji? Osiem zasad

Jak nie dać się tym, którzy próbują nas oszukać?

- Nie ma jednej złotej zasady. Wszystko ze względu na sposoby rozprzestrzeniania dezinformacji, która może być zdjęciem, nagraniem wideo, czy też artykułem - zastrzega Izabela Jarka, ekspertka NASK z Ośrodka Analizy Dezinformacji.

Jak weryfikować informacje i odsiewać ziarno od plew, prawdę od kłamstwa? Są zasady, które zadziałają jak znaki drogowe na autostradzie.

Zaznaczmy na początku, że dezinformacja to celowe rozpowszechnianie fałszywych lub zmanipulowanych informacji w celu wprowadzenia odbiorców w błąd, wywołania strachu, osłabienia zaufania do instytucji lub osiągnięcia korzyści. Często przybiera formę fake newsów, materiałów typu deepfake lub złośliwych wiadomości.

Jest jasny cel. - Chodzi o to, by ktoś kupił, zagłosował, nienawidził - wylicza medioznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Dezinformacja ma nie tylko zafałszować obraz danego wydarzenia, ale też polaryzować. A ten drugi aspekt często bywa pomijany - dodaje ekspertka z NASK.

1. Nie daj się emocjom

- Jeśli dana treść wzbudza w nas skrajne emocje, warto na chwilę się zatrzymać i zastanowić, dlaczego tak się czuję i czy aby ktoś nie próbuje mną manipulować? Takie przekazy najczęściej są sensacyjne i mogą dotyczyć np. śmierci osoby publicznej, bezpieczeństwa państwa czy sytuacji kryzysowych - mówi Interii Izabela Jarka z NASK.

Przykład? Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie popularność zyskiwały materiały sugerujące, że paliwo już w tym momencie kosztuje 10, a nawet 14 zł za litr. Informacje te nie znajdowały pokrycia w faktach, mimo to szybko zyskiwały popularność.

- Te fałszywe przekazy były też uzupełniane o deepfejki ze zmanipulowanymi zdjęciami ze stacji paliw - słyszymy.

Jak mówi ekspertka NASK: Zanim - na skutek emocji - klikniemy przycisk "podaj dalej" i prześlemy znajomym link - zatrzymajmy się i pomyślmy: co czujemy i dlaczego?

Dezinformacja gra na emocjach i nie chodzi wyłącznie o sferę mediów społecznościowych.

Jak zauważa dr hab. Rafał Klepka "podanie dalej" dzieje się także w realu - podczas rozmów. W sferze, w której efekt dezinformacji trudno zmierzyć. - Jeśli dezinformacja zaczyna infekować nasze myśli i poglądy, to one zaczynają się pojawiać w rozmowach z sąsiadami, przyjaciółmi, rodziną. Przekazywanie dalej ma nie tylko wymiar technologiczny - podkreśla.

2. Sprawdź źródło

Przyjrzyj się informacji, którą właśnie czytasz. Skąd pochodzi? Jak wygląda strona? Czy ją znasz? Czy sprawia wrażenie wiarygodnej? - Polecam zasadę trzech źródeł. Jeśli coś do nas dotarło z jednego źródła, warto tego poszukać potwierdzenia w dwóch innych - mówi medioznawca z UJ.

- Spróbujmy także przyjrzeć się adresowi domeny. W tym przypadku oszuści próbują podszywać się pod istniejące media czy instytucje - wskazuje ekspertka NASK.

Strona może mieć adres: Ministerstwo Ochrony Środowiska. Zorientowałeś się, że taki resort nie istnieje? Nazwa właściwej instytucji to Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

- Szczególnie uczulam na wpisy w mediach społecznościowych. W tym przypadku prawdopodobieństwo, że treść jest prawdziwa spada - mówi Jarka.

W 2018 roku naukowcy z Massachusetts Institute of Technology (MIT) przeanalizowali treści na ówczesnym Twitterze czyli obecnym X. Wyniki? Nieprawdziwe treści były o 70 proc. bardziej podatne na retweet, czyli podanie dalej, niż prawdziwe informacje.

- Pamiętajmy, że tutaj działa algorytm, który często będzie podsuwał nam treści polaryzujące, więc jeśli coś pojawia się na mojej tablicy, weryfikuję to w źródłach poza mediami społecznościowymi - podkreśla ekspertka.

Weryfikując treści, możemy korzystać z wyszukiwarek, wiarygodnych mediów, stron rządowych czy uznanych organizacji pożytku publicznego.

Dziś jak nigdy dotąd wzrosło zagrożenie związane z dezinformacją.

3. Sprawdź, czy to naprawdę jest "nowe"

- Treści dezinformujące bywają tzw. "odgrzewanym kotletem", dlatego sprawdzajmy datę publikacji. Dodatkowo w przypadku wideo i zdjęć, sprawdźmy, czy to rzeczywiście ilustruje aktualne wydarzenie. W przypadku obrazów bardzo pomocne jest odwrócone wyszukiwanie obrazem - czyli technika, która pozwala szybko wykryć prawdziwe źródło zdjęcia - mówi ekspertka NASK.

Takie przypadki mnożą się szczególnie podczas wydarzeń nagłych. NASK odnotowywał je choćby podczas powodzi, które pustoszyły Dolny Śląsk. Do sieci trafiały nieprawdziwe zdjęcia i nagrania.

- Był nawet filmik z Ameryki Południowej, na którym woda zalewała całe samochody. I choć dość szybko można się było zorientować, że to nagranie nie pochodzi z Polski, ludzie w sytuacji dużych emocji i chaosu informacyjnego podawali to nagranie dalej - słyszymy.

Analizujmy więc datę i kontekst - zachęcają specjaliści.

4. Oddziel fakty od opinii

- Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że często w dezinformacji opinia ma wyglądać jak fakt. Kiedy czytamy jakiś przekaz, który ma wywrzeć na nas skrajne emocje, przyjrzyjmy się, czym tak naprawdę jest. Czy aby nie opinią - mówi ekspertka NASK.

5. Nie daj się sensacji i odkrywaniu "tajemnej wiedzy"

- "Nikt o tym nie wie", "media ci tego nie powiedzą", "wszyscy na ten temat milczą", "eksperci są w szoku", "mamy badania" - ale nie wiadomo jakie. To język manipulacji typowy dla treści clickbait (z ang. click - kliknięcie i bait - przynęta) - mówi ekspertka NASK.

Clickbait ma za zadanie przyciągnąć uwagę poprzez tworzenie sensacyjnych, przesadzonych lub mylących tytułów i grafik, które mają zmusić użytkownika do kliknięcia w określoną treść.

- Jeśli nie jesteśmy pewni danego przekazu, budzi on nasze poważne wątpliwości, warto zwrócić się do instytucji, które zajmują się weryfikowaniem treści - zaleca Izabela Jarka.

NASK dostaje wiele takich zgłoszeń i jeśli przekaz łamie regulamin danej platformy cyfrowej czy inne regulacje prawne w tym lokalne lub europejskie - interweniuje.

Tylko w ubiegłym roku eksperci tej instytucji zgłosił ponad 46 tys. pojedynczych przekazów do platform cyfrowych.

6. Zwróć uwagę na autorów i ekspertów

- Weryfikujmy fałszywe autorytety. Sprawdźmy, czy dana osoba rzeczywiście wykonuje swój zawód Specyficzne miejsce ma tutaj dezinformacja medyczna i fałszywi lekarze - mówi ekspertka NASK.

Dodatkowo w publikacjach pojawiają się eksperci, którzy wcale nie są specjalistami w danej dziedzinie. - Weryfikujmy nie tylko autora danego materiału, ale także specjalistę, na którego się powołuje - mówi dr hab. Rafał Klepka.

7. Uważaj na deepfake

- Dziś, jak nigdy dotąd, wzrosło zagrożenie związane z dezinformacją. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie, mnożą się treści typu deepfake - podkreśla Izabela Jarka.

Deepfake (z ang. deep - głębokie i fake - oszustwo) to zaawansowana technika manipulowania obrazem i dźwiękiem przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI). Cel? Stworzenie fałszywych, ale mających wyglądać realistycznie materiałów wideo lube audio.

- W grafikach AI warto szukać większej liczby palców, rozmytego tła, błędów w napisach. Sztuczna inteligencja, zwłaszcza jeżeli ktoś wykorzystuje ją w pośpiechu w tzw. wersji budżetowej, jest na razie niedoskonała - mówi medioznawca z UJ.

Choć niedoskonała, sztuczna inteligencja stworzyła nowe możliwości dla rozprzestrzeniania się dezinformacji.

- Dzisiaj fejkową treść wygenerowaną przez sztuczną inteligencję niemal każdy jest w stanie zrobić i potem pokazywać. Jeśli do tego jest sprawny w obsłudze social mediów może generować miliony odsłon - ostrzega Rafał Klepka.

8. Nie ufaj ślepo narzędziom typu ChatGPT

Ekspertka NASK-u wspomina o stosunkowo nowej metodzie dezinformacji, wykorzystującej rosnącą popularność narzędzi typu ChatGPT. Dochodzi bowiem do celowego infekowania tych narzędzi fałszywymi artykułami generowanymi przy użyciu AI. W efekcie narzędzie może wyrzucić nam fałszywą informację.

- Dlatego w tym przypadku zawsze warto pytać chata o źródło i to źródło sprawdzać - mówi Izabela Jarka.

Specjaliści z którymi rozmawiamy są zgodni: świadomość zagrożeń, krytyczne myślenie i nawyk weryfikowania treści są kluczowe, by budować odporność. Warto więc skorzystać z ich rad i nie stać się nieświadomym kolporterem najczęściej wymierzonej w polskie państwo i społeczeństwo propagandy. Nie ułatwiajmy życia tym, którzy chcą nami manipulować.

