W skrócie Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w otwarciu nowego fragmentu drogi Via Baltica.

Droga ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, obronności i rozwoju gospodarczego regionu.

Inwestycja ma zapewnić wygodne połączenie między krajami bałtycki a Polską.

Prezydent Polski Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą na polsko-litewskim pograniczu, gdzie obaj liderzy wzięli udział w uroczystości otwarcia łączącego dwa kraje odcinka autostrady Via Baltica - jedynego tej klasy połączenia drogowego łączącego kraje bałtyckie z Polską i resztą Europy.

W poniedziałek obaj prezydenci wzięli udział w otwarciu ostatniego odcinka po stronie litewskiej, łączącego granicę z Polską z Mariampolem.

Podczas uroczystości Nawrocki podkreślił, że łączący Polskę i Litwę wiadukt to z jednej strony fizyczne i symboliczne połączenie dwóch bliskich sobie narodów o wspólnej historii i wartościach, a z drugiej - połączenie trzech państw bałtyckich z resztą Europy.

W tym kontekście przypomniał o niedawnych krokach zbliżających kraje bałtyckie do Europy, takie jak niedawna synchronizacja ich sieci energetycznych z siecią europejską oraz odłączenie od sieci rosyjskiej oraz pozyskanie przez Litwinów pływającego terminalu LNG "Independence".

Nowy fragment Via Baltica otwarty. "Odzwierciedla stan naszych stosunków"

Droga, którą dziś oficjalnie otwieramy, jest czymś dużo więcej niż szlakiem transportowym; jest łącznikiem, który wzmacnia nasze relacje i zbliża społeczeństwa, a także przyczynia się do odporności regionu - mówił prezydent. Jak podkreślił droga "odzwierciedla doskonały stan stosunków polsko-litewskich".

Nawrocki zwrócił uwagę na wielkie znaczenie gospodarcze nowej trasy, jak mówił - "kluczowego dla całego regionu korytarza transportowego", który przyczyni się do zwiększenia inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Prezydent podkreślił jednak, że "nie można przecenić znaczenia" trasy Via Baltica dla bezpieczeństwa i obronności całego regionu.

- Droga ta ma dwojakie przeznaczenie. Służy zarówno rozwojowi gospodarczemu, jak i wzmocnieniu zdolności obronnych regionu - zaznaczył prezydent RP.

"Znaczenie trasy Via Baltica będzie rosło"

Gitanas Nauseda podkreślił, że poniedziałkowa uroczystość wieńczy lata intensywnej pracy. - Zarówno Litwa, jak i Polska zainwestowały znaczne środki, czas i wysiłki w budowę najwyższej jakości arterii transportowej - powiedział.

Dodał, że strategiczne znaczenie Via Baltica będzie nadal rosło.

Prezydent Litwy zaznaczył, że trasa ta odgrywa kluczową rolę w dzisiejszym kontekście geopolitycznym.

- Litwa i Polska wraz z innymi państwami bałtyckimi bardzo poważnie traktują swoje bezpieczeństwo i intensywnie inwestują w obronność - podkreślił Nauseda.

Via Baltica to międzynarodowa trasa, która pełni rolę najważniejszej arterii łączącej Estonię, Łotwę i Litwę z Polską.

Jej odcinek w Polsce to przede wszystkim zbudowana na przestrzeni ostatnich lat droga ekspresowa S61, która prowadzi od Ostrowi Mazowieckiej, gdzie łączy się z trasą S8, przez Łomżę, Ełk i Suwałki do granicy z Litwą w Budzisku.

