"Nie chodzę z żadnymi pistoletami". Macierewicz pytany o incydent na miesięcznicy

Karol Płatek

Karol Płatek

- Nigdy nie chodzę z żadnymi pistoletami - oświadczył Antoni Macierewicz, pytany o incydent podczas ostatniej miesięcznicy smoleńskiej. Reporter TVN24 próbował ustalić, jaki przedmiot poseł PiS trzymał wówczas w ręce. Polityk odniósł się również do zajścia z policjantem przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości.

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Antoni Macierewicz stoi wśród grupy osób na placu Piłsudskiego w Warszawie podczas miesięcznicy smoleńskiej.
Antoni Macierewicz podczas miesięcznicy smoleńskiejRadek PietruszkaPAP

W skrócie

  • Antoni Macierewicz zapewnił, że nie nosi żadnych pistoletów, odpowiadając na pytania dotyczące miesięcznicy smoleńskiej.
  • Podczas ostatniej miesięcznicy smoleńskiej między Macierewiczem a demonstrantami doszło do szarpaniny, a polityk nie wyjaśnił bezpośrednio, jaki przedmiot miał w ręce.
  • Macierewicz odniósł się do sytuacji przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości, twierdząc, że nie dotykał żadnego policjanta, a jedynie fragment pisma na kamizelce.
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Reporter TVN24 Radomir Witt zapytał w Sejmie Antoniego Macierewicza, czy często zdarza mu się przychodzić na miesięcznice smoleńskie z pistoletem na farbę.

- Nigdy nie chodzę z żadnymi pistoletami - odpowiedział poseł PiS.

Kiedy dziennikarz zapytał, z czym w takim razie Macierewicz poruszał się po placu Piłsudskiego, polityk odparł: - Ja nie biegałem.

Incydent podczas miesięcznicy smoleńskiej. Antoni Macierewicz w ogniu pytań

Podczas ostatniej miesięcznicy smoleńskiej Macierewicz pojawił się na placu Piłsudskiego z przedmiotem przypominającym pistolet na farbę. Między byłym ministrem obrony a demonstrantami doszło do szarpaniny.

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Pytany przez reportera o tamte wydarzenia, Macierewicz stwierdził, że ktoś próbował go gonić, uniemożliwiając mu - jak mówił - doprowadzenie do tego, "żeby został zlikwidowany atak na pana prezydenta".

Reporter ponownie próbował ustalić, co poseł trzymał w ręce. Macierewicz nie odpowiedział wprost i kontynuował wypowiedź dotyczącą - w jego ocenie - aprobaty części mediów dla "ataku na pana prezydenta Kaczyńskiego".

Macierewicz o zajściu z policjantem przed AWS

Dziennikarze pytali posła PiS również o niedzielne wydarzenia przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. Na nagraniu z zajścia widać, jak Macierewicz okazuje funkcjonariuszom legitymację poselską i domaga się wpuszczenia na teren uczelni.

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Poseł podszedł następnie do jednego z policjantów i dotknął jego munduru, próbując odczytać zakryte nazwisko. Później przekonywał jednak reporterów, że nie dotykał funkcjonariusza.

- Ja nie dotykałem żadnego policjanta. Ten policjant ukrywał swój numer informacyjny - powiedział.

Gdy Radomir Witt ponownie zapytał, dlaczego dotykał policjanta, Macierewicz odpowiedział: - Nie dotykałem jego, tylko fragment pisma na kamizelce.

W trakcie rozmowy były minister obrony stwierdził również: "Putin zamordował pana prezydenta Kaczyńskiego, a wy bronicie Putina". Następnie odszedł od reporterów.

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