W oświadczeniu majątkowym wiceministra rolnictwa Lecha Kołakowskiego znalazły się informacje o jego zarobkach. Do tej pory nie chciał on ujawnić, ile zarabia, jednak w oświadczeniu majątkowym musiał wpisać konkretne kwoty. Teraz wiadomo, ile zarobił po powrocie do klubu PiS i przyjęciu posady w BGK.

Wiemy, ile zarabia Lech Kołakowski

Z dokumentu wynika, że Kołakowski osiągnął dochody w wysokości 37 tys. 411 zł. z tytułu diety parlamentarnej, 67 tys. 996 zł. z uposażenia poselskiego. Wreszcie poznaliśmy też odpowiedź na pytanie, ile zarobił z tytułu zatrudnienia w Banku Gospodarstwa Krajowego - to prawie 175 tys. zł. Dodatkowo otrzymał ponad 18,3 tys. zł za pracę w resorcie rolnictwa. Wśród swoich dochodów poseł wykazał też dwa akty notarialne dotyczące przyjęcia spadku po matce - tutaj nie podał żadnych kwot.

Z oświadczenia dowiadujemy się także, że Kołakowski jest właścicielem skody superb z 2017 roku i ma 265 tys. zł. oszczędności.

Wiceminister jest także współwłaścicielem domu o powierzchni 215 mkw o wartości 400 tys. zł. Ponadto jest właścicielem budynku mieszkalno-usługowego w rozbudowie o wartości 1,6 mln zł oraz domu i budynku gospodarczego o wartości 600 tys. zł.

Kołakowski ma także kilka zobowiązań: kredyt hipoteczny na budowę w wysokości ponad 36 tys. zł, uniwersalny kredyt hipoteczny - ponad 58 tys. zł. oraz leasing na samochód - ponad 20 tys. zł.