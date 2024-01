- Gdyby tak było, że urząd może popełnić błąd, przestępstwo, wykroczenie urzędnicze, to zapłaciłby urząd. Ale ponieważ to człowiek popełnił ten błąd, używając eufemizmu, to człowiek musi zapłacić . Ten człowiek nie nazywa się Izabela Leszczyna , tylko Adam Niedzielski - tłumaczyła w TVN24 nowa minister zdrowia.

Kara to finał głośnej sprawy, do której doszło w czasie prekampanii wyborczej.

Sprawa Adama Niedzielskiego. Ujawnienie danych i kara

"We wczorajszym wydaniu usłyszeliśmy, że pacjenci po operacjach ortopedycznych w Poznaniu nie dostali przez ostatnie dwa dni recept na leki przeciwbólowe. Sprawdziliśmy w Poznaniu. I co? Pacjenci po operacjach ortopedycznych otrzymywali recepty na wskazane leki!!" - napisał Niedzielski.

Kara za Adama Niedzielskiego. Decyzja UODO

Sprawą zajął się także Urząd Ochrony Danych Osobowych. W toku postępowania ustalono, że administratorem ujawnionych danych jest minister zdrowia jako organ. "To on został wyposażony w określone uprawnienia, pozwalające mu na dostęp do danych przetwarzanych we wspomnianym systemie w ściśle zdefiniowanych przypadkach i w określonych celach" - wskazano w komunikacie.