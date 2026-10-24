W skrócie Arcybiskup Tadeusz Wojda skrytykował decyzję Sejmu w sprawie aborcji.

Sejm przyjął ustawę częściowo dekryminalizującą aborcję i pomoc przy niej.

Biskupi przyjęli znowelizowany statut komisji ekspertów badającej wykorzystywanie seksualne małoletnich w Kościele.

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W sobotę zakończyło się 406. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski w Zakopanem.

- Każdy człowiek ma swoją godność i prawo do życia, do ochrony od chwili swojego poczęcia aż do naturalnej śmierci. Troska o życie, zwłaszcza bezbronnych dzieci nienarodzonych, jest powinnością sumienia - powiedział w sobotę przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda.

Zebranie plenarne KEP. Biskupi o wyniku głosowania w sprawie aborcji

Przewodniczący episkopatu odniósł się do głosowania w Sejmie nad zmianami dotyczącymi przepisów chroniących życie dzieci nienarodzonych. Ocenił, że decyzje parlamentu mogą negatywnie wpływać na społeczne postrzeganie wartości życia i podważać polską tradycję jego obrony.

- Biskupi, wyrażając swój sprzeciw wobec takiej polityki, która nie buduje, a niszczy, apelują o poszanowanie życia każdego dziecka, zwłaszcza tych nienarodzonych - powiedział abp Wojda. Podkreślił również konieczność zapewnienia pomocy kobietom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Zaznaczył, że Kościół od wielu lat oferuje wsparcie, aby matki nie pozostawały same z problemami.

Kilka dni temu Sejm przyjął ustawę częściowo dekryminalizującą aborcję i pomoc przy niej - za głosowało 217 posłów, przeciw - 213, a wstrzymało się trzech. Izba niższa zaakceptowała też przepisy zezwalające na terminację ciąży ze względu na ciężkie wady płodu. Za było 233, przeciw - 203, wstrzymał się jeden.

Episkopat o komisji ds. nadużyć. "Ważny krok naprzód"

Podczas zebrania biskupi przyjęli znowelizowany statut komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce. Jej przewodniczącym został prof. Piotr Franaszek.

Jak poinformował bp Sławomir Oder, komisja została powołana podczas poprzedniego zebrania plenarnego KEP, jednak rozpoczęcie jej działalności wymagało przeprowadzenia procedury uzyskania osobowości prawnej w świetle prawa państwowego. Projekt statutu został przekazany do konsultacji MSWiA. Po otrzymaniu uwag dokument znowelizowano i ponownie przyjęto podczas sobotnich obrad.

- Dzisiaj dokonaliśmy bardzo ważnego kroku naprzód. Ta pusta struktura prawna zaczyna nabierać bardzo konkretnych kształtów - powiedział bp Oder. Dodał, że znowelizowany statut zostanie ponownie przekazany do ministerstwa, aby kontynuować procedurę uzyskania osobowości prawnej.

Prof. Franaszek zaznaczył, że komisja znajduje się na początkowym etapie działalności. Kolejnym krokiem będzie zaproszenie do współpracy ekspertów, którzy utworzą jej zespół. Po skompletowaniu składu komisja ma opracować metodologię badań oraz sposoby prowadzenia prac.

Zebranie KEP w Zakopanem. Wśród tematów młode pokolenie i małżeństwo

Podczas zebrania poruszono również problem wychowania młodego pokolenia. Biskupi zwrócili uwagę na wyzwania związane z rozwojem świata cyfrowego, samotnością młodych ludzi, presją rówieśniczą oraz przemocą i agresją.

W wystąpieniu poświęconym tej kwestii wskazano, że troska o wyniki w nauce nie powinna przesłaniać kształtowania osobowości i sumienia młodych ludzi.

Bp Osial zwrócił również uwagę na wychowawczą rolę lekcji religii i etyki. W przesłaniu skierowanym do młodych zapewnił, że Kościół chce ich słuchać, towarzyszyć im i pomagać w budowaniu życia na wartościach moralnych.

Jednym z głównych tematów 406. zebrania plenarnego KEP były także małżeństwo i rodzina. Przewodniczący KEP podkreślił potrzebę dłuższego i lepszego przygotowania do sakramentu małżeństwa oraz towarzyszenia młodym parom w pierwszych latach wspólnego życia.

Biskupi rozmawiali ponadto o finansowaniu mediów katolickich, w tym Katolickiej Agencji Informacyjnej i portalu Opoka, a także o lekcjach religii w szkołach, przygotowywanej katechezie przyparafialnej i procesie synodalnym w polskich diecezjach.



