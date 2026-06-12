W skrócie Wiceminister Cezary Tomczyk powiedział, że dopóki zgłaszają się ochotnicy, nie ma potrzeby wprowadzać obowiązkowego poboru do wojska.

Obecnie Polska nie planuje przywracać zasadniczej obowiązkowej służby wojskowej, jednak sytuacja może się zmienić, gdy ochotników zabraknie.

W ostatnich latach niektóre państwa europejskie, takie jak Litwa czy Chorwacja, zdecydowały się na powrót do obowiązkowej służby wojskowej lub wprowadzenie nowych programów.

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Temat przywrócenia potencjalnego poboru do wojska regularnie jest poruszany w debacie publicznej. Obowiązkową zasadniczą służbę wojskową zawieszono 11 lutego 2009 roku, kiedy w życie weszła ustawa nowelizująca przepisy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Ewentualne wątpliwości co do zamiarów powrotu do poboru wojskowego Cezary Tomczyk rozwiał w rozmowie z Wirtualną Polską. Wiceminister obrony zapewnił, że władze naszego kraju póki co nie zamierzają przywrócić obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej.

"Jeżeli przyjdzie taki moment, nie będzie wyjścia". Tomczyk o poborze

Jak opisywał wiceminister, dopóki do armii zgłaszają się dziesiątki tysięcy ochotników rocznie, sięganie po przymus nie ma sensu.

- Na razie nie ma takiej potrzeby. W ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i wakacji z wojskiem mamy rocznie ok. 50 tys. rekrutów - ochotników, którzy sami chcą przejść przeszkolenie - powiedział Cezary Tomczyk, zapytany o to, czy nie nadeszła pora na powrót do poboru.

Wiceminister zestawił następnie sytuację w Polsce z tym, z czym zmagają się inne państwa. - Pobór selektywny stosowany w wielu krajach Europy to zazwyczaj 7-12 tys. żołnierzy rocznie. Póki mamy ochotników, nie ma potrzeby sięgania po przymus. Jeżeli przyjdzie taki moment, nie będzie wyjścia - powiedział.

Obowiązkowa służba wojskowa. Jak Polska wypada na tle innych państw?

Na przestrzeni ostatnich lat część państw zmieniła swoją politykę w sprawie poboru do wojska. Pierwszym krajem w Europie, który powrócił do obowiązkowej służby wojskowej po aneksji Krymu przez Rosję, była Litwa, która decyzję w tej sprawie podjęła jeszcze w 2015 roku.

Rok temu o przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej od 2026 roku zadecydowała Chorwacja. Francja zamierza uruchomić latem tego roku dziesięciomiesięczną dobrowolną służbę dla osób w wieku od 18 do 19 lat.

W listopadzie 2025 roku belgijski minister obrony i handlu zagranicznego Theo Francken poinformował o wysłaniu 149 tys. listów do 17-latków. Zaoferowano im wynagrodzenie w wysokości dwóch tysięcy euro miesięcznie w zamian za dołączenie do programu wojskowego.





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