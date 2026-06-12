"Nie będzie wyjścia". Wiceminister o obowiązkowej służbie wojskowej, jest warunek
- Póki mamy ochotników, nie ma potrzeby sięgania po przymus - mówił o perspektywie przywrócenia obowiązkowego poboru do wojska wiceminister obrony Cezary Tomczyk. W rozmowie z Wirtualną Polską zostawił jednak uchyloną furtkę. - Jeżeli przyjdzie taki moment, nie będzie wyjścia - powiedział.
W skrócie
- Wiceminister Cezary Tomczyk powiedział, że dopóki zgłaszają się ochotnicy, nie ma potrzeby wprowadzać obowiązkowego poboru do wojska.
- Obecnie Polska nie planuje przywracać zasadniczej obowiązkowej służby wojskowej, jednak sytuacja może się zmienić, gdy ochotników zabraknie.
- W ostatnich latach niektóre państwa europejskie, takie jak Litwa czy Chorwacja, zdecydowały się na powrót do obowiązkowej służby wojskowej lub wprowadzenie nowych programów.
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Temat przywrócenia potencjalnego poboru do wojska regularnie jest poruszany w debacie publicznej. Obowiązkową zasadniczą służbę wojskową zawieszono 11 lutego 2009 roku, kiedy w życie weszła ustawa nowelizująca przepisy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Ewentualne wątpliwości co do zamiarów powrotu do poboru wojskowego Cezary Tomczyk rozwiał w rozmowie z Wirtualną Polską. Wiceminister obrony zapewnił, że władze naszego kraju póki co nie zamierzają przywrócić obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej.
"Jeżeli przyjdzie taki moment, nie będzie wyjścia". Tomczyk o poborze
Jak opisywał wiceminister, dopóki do armii zgłaszają się dziesiątki tysięcy ochotników rocznie, sięganie po przymus nie ma sensu.
- Na razie nie ma takiej potrzeby. W ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i wakacji z wojskiem mamy rocznie ok. 50 tys. rekrutów - ochotników, którzy sami chcą przejść przeszkolenie - powiedział Cezary Tomczyk, zapytany o to, czy nie nadeszła pora na powrót do poboru.
Wiceminister zestawił następnie sytuację w Polsce z tym, z czym zmagają się inne państwa. - Pobór selektywny stosowany w wielu krajach Europy to zazwyczaj 7-12 tys. żołnierzy rocznie. Póki mamy ochotników, nie ma potrzeby sięgania po przymus. Jeżeli przyjdzie taki moment, nie będzie wyjścia - powiedział.
Obowiązkowa służba wojskowa. Jak Polska wypada na tle innych państw?
Na przestrzeni ostatnich lat część państw zmieniła swoją politykę w sprawie poboru do wojska. Pierwszym krajem w Europie, który powrócił do obowiązkowej służby wojskowej po aneksji Krymu przez Rosję, była Litwa, która decyzję w tej sprawie podjęła jeszcze w 2015 roku.
Rok temu o przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej od 2026 roku zadecydowała Chorwacja. Francja zamierza uruchomić latem tego roku dziesięciomiesięczną dobrowolną służbę dla osób w wieku od 18 do 19 lat.
W listopadzie 2025 roku belgijski minister obrony i handlu zagranicznego Theo Francken poinformował o wysłaniu 149 tys. listów do 17-latków. Zaoferowano im wynagrodzenie w wysokości dwóch tysięcy euro miesięcznie w zamian za dołączenie do programu wojskowego.