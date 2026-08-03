Spis treści: Z których zmian w podatkach Ministerstwo Finansów się wycofało? Te zmiany pozostaną w projekcie To jeszcze nie koniec prac nad nowelizacją

Ministerstwo Finansów od blisko roku pracowało nad szeroką nowelizacją przepisów dotyczących podatków dochodowych. Miały one ograniczyć możliwości agresywnej optymalizacji podatkowej i uszczelnić system. Wśród planowanych zmian znalazły się m.in. nowe zasady korzystania z ulgi mieszkaniowej i ograniczenia w preferencji IP Box dla informatyków. Z części tych planów ministerstwo się jednak wycofało. Na stronach LCL znalazł się już nowy projekt, który okroił pierwsze założenia z najbardziej kontrowersyjnych przepisów.

Z których zmian w podatkach Ministerstwo Finansów się wycofało?

Największe cięcia dotyczą rozwiązań, które od miesięcy budziły sprzeciw przedsiębiorców i doradców podatkowych. Z projektu usunięto przepisy ograniczające możliwość korzystania z ulgi mieszkaniowej. Oznacza to, że po sprzedaży mieszkania przed upływem pięciu lat od jego kupna nie będzie trzeba płacić podatku, o ile uzyskane środki zostaną przeznaczone na zakup nowego lokum.

Ministerstwo Finansów wycofało się też ze zmian w preferencjach IP Box, uzależniających jej stosowanie od zatrudniania pracowników. Informatycy czy przedsiębiorcy osiągający dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej nadal więc będą mogli korzystać z preferencyjnej 5-procentowej stawki podatku.

Z projektu usunięto także przepisy dotyczące definicji małego podatnika na potrzeby CIT oraz regulacje odnoszące się do podatników rozpoczynających działalność gospodarczą. Nie ma w nim również zmian dotyczących programów motywacyjnych i modyfikacji zasad amortyzacji środków trwałych.

Nie będzie także nowych zasad opodatkowania sprzedaży majątku przekazanego najbliższej rodzinie po wykupie z leasingu operacyjnego. Plany wydłużały czas oczekiwania na sprzedaż takich środków bez podatku do trzech lat, co dla wielu wydawało się zbyt długim okresem. Ponieważ z rząd zrezygnował z tego punktu, okres ten będzie wynosił nadal sześć miesięcy.

Te zmiany pozostaną w projekcie

Choć Ministerstwo Finansów usunęło wiele kontrowersyjnych propozycji, część przepisów nadal znajduje się w projekcie nowelizacji. Resort chce przede wszystkim doprecyzować zasady rozliczania daniny solidarnościowej. Zgodnie z projektem podatnicy mają zyskać możliwość pomniejszania podstawy jej naliczania o straty z lat ubiegłych. Danina solidarnościowa wynosi obecnie 4 proc. od nadwyżki dochodów przekraczających 1 mln zł rocznie.

W projekcie pozostają również zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Obecnie poziom emisji CO₂, od którego zależy limit zaliczanych do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych, ustalany jest na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Ministerstwo chce dopuścić także inne źródła potwierdzające emisyjność pojazdu, takie jak świadectwo zgodności (COC) lub dokument uznany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Dzięki temu część podatników mogłaby łatwiej wykazać prawo do korzystniejszego limitu kosztów.

Nowelizacja przewiduje także zmiany dotyczące organizacji pożytku publicznego. Resort proponuje rozszerzenie katalogu celów uprawniających do zwolnienia z CIT poprzez odwołanie do przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W praktyce więcej organizacji mogłoby skorzystać z preferencji podatkowych.

W projekcie utrzymano ponadto przepisy wyłączające z opodatkowania PIT niektóre świadczenia przekazywane na zaspokojenie potrzeb rodziny w sytuacji, gdy między małżonkami nie obowiązuje wspólność majątkowa. Obecnie takie świadczenia mogą być traktowane jako przychód podlegający opodatkowaniu.

To jeszcze nie koniec prac nad nowelizacją

Najnowsza wersja projektu ustawy została skierowana do dalszych prac rządowych, co oznacza, że przepisy nie są jeszcze ostateczne. Zanim zmiany zaczną obowiązywać, projekt musi zostać przyjęty przez Radę Ministrów. Następnie trafi do Sejmu i Senatu, a po zakończeniu prac parlamentarnych zostanie przekazany prezydentowi do podpisu.

Po podpisaniu ustawy przez prezydenta konieczna będzie jeszcze jej publikacja w Dzienniku Ustaw. Dopiero wtedy będzie mogła wejść w życie. Na obecnym etapie nie można wykluczyć kolejnych zmian w projekcie, co mogłoby wydłużyć cały proces legislacyjny.

Źródła: materiały legislacyjne Ministerstwa Finansów i Stałego Komitetu Rady Ministrów.



