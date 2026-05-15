Nie będzie głosowania nad wyborem szefa IPN. Nagły zwrot w Sejmie

W skrócie Głosowanie dotyczące wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej zostało usunięte z harmonogramu obrad Sejmu.

170 historyków i byłych pracowników IPN zaapelowało do posłów, aby nie akceptowali kandydatury dr. Mateusza Szpytmy, zarzucając mu upolitycznienie instytutu.

Kandydatura dr. Mateusza Szpytmy na prezesa IPN została wystawiona przez kolegium IPN po przeprowadzeniu konkursu.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty potwierdził, że głosowanie nad wyborem dr. Mateusz Szpytma na nowego szefa Instytutu Pamięci Narodowej zostało wycofane z porządku piątkowych obrad Sejmu.

Wcześniej reporterka Polsat News Adamina Sajkowska podała, że do takiego obrotu spraw może dojść ze względu na niewystarczające poparcie dla kandydata. W sprawie kandydatury podzielona ma być także koalicja rządząca.

Historycy wysłali list do posłów. Zarzucają Szpytmie upolitycznienie IPN

Choć dr Szpytma otrzymał poparcie sejmowej Komisji Sprawiedliwości, to nad losem wniosku mógł zaważyć list podpisany przez 170 historyków skierowany do parlamentarzystów. Wśród jego sygnatariuszy znaleźli się m.in. Antoni Dudek, Paweł Machcewicz, dziennikarka Małgorzata Szejnert, a nawet były ksiądz Stanisław Obirek.

Autorzy listu zarzucają wyłonionemu przez kolegium IPN kandydatowi udział w upolitycznieniu instytucji.

"Wbrew budowanej narracji o swojej apolityczności i profesjonalizmie Mateusz Szpytma był i jest nadal jedną z twarzy skrajnego upolitycznienia IPN, który na przestrzeni ostatnich 10 lat stał się de facto partyjną przybudówką PiS" - twierdzą sygnatariusze.

Kandydaturę dr. Mateusza Szpytmy na nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zgodnie z ustawą wysunęła kolegium IPN-u po wcześniejszym przeprowadzeniu konkursu.

Przez blisko rok obowiązku prezesa IPN-u pełnił dr hab. Karol Polejowski po tym, jak poprzedni szef instytucji, Karol Nawrocki, zwyciężył w wyborach prezydenckich w czerwcu 2025 r. Wcześniej to kandydaturę Polejowskiego wysunęło kolegium, jednak propozycja ta została odrzucona przez Sejm.

Dr Mateusz Szpytma (ur. 1975 r.) studiował historię i nauki polityczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat obronił na podstawie pracy "Zjednoczone Stronnictwo Ludowe w województwie krakowskim w latach 1949-1956". W 2000 r. rozpoczął pracę w krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej.

