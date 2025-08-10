"Nie będę siedział cicho". Zawieszony poseł koalicji wydał oświadczenie

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

"Nie zgodzę się na zrobienie ze mnie kozła ofiarnego" - deklaruje Marcin Józefaciuk, zawieszony w prawach członka Koalicji Obywatelskiej m.in. za dopuszczenie do udziału w posiedzeniu zespołu parlamentarnego osoby skazanej. Poseł wskazał, że przedstawił klubowi "pełną informację dotyczącą tej sprawy", jednak została ona "zlekceważona".

Marcin Józefaciuk odniósł się do swojego zawieszenia
Marcin Józefaciuk odniósł się do swojego zawieszeniaJacek Slomion/REPORTERReporter

W skrócie

  • Marcin Józefaciuk został zawieszony w prawach członka Koalicji Obywatelskiej na dwa miesiące za dopuszczenie do posiedzenia osoby skazanej oraz za publiczną krytykę Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  • Poseł przyznał się do trzech zarzutów: złożenia nieuzgodnionej poprawki, krytykowania MEN i głosowania niezgodnie z linią partii, jednocześnie podkreślając, że nie był świadomy przeszłości karnej uczestnika spotkania.
  • Józefaciuk zapowiedział odwołanie od decyzji oraz konferencję prasową, podkreślając, że nie zgadza się na bycie kozłem ofiarnym. Winę zrzuca na luki w systemie weryfikacji uczestników posiedzeń.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W sobotę szef klubu KO Zbigniew Konwiński potwierdził, że decyzją Kolegium Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska Marcin Józefaciuk został zawieszony w prawach członka na okres dwóch miesięcy.

Powodem miała być publiczna krytyka działań Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także dopuszczenie do udziału w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Dzieci w Procesie Rozstania Rodziców osoby skazanej za przestępstwa seksualne wobec swojego dziecka.

Marcin Józefaciuk zawieszony w prawach członka KO. Poseł odniósł się do zarzutów

Do sprawy zawieszenia ustosunkował się sam zainteresowany. "Tak, zostałem zawieszony w prawach członka klubu KO. Dostałem informację, że w poniedziałek otrzymam pismo w tej sprawie" - napisał w mediach społecznościowych Józefaciuk.

Poseł przedstawił w czterech punktach zarzuty, które doprowadziły do decyzji KO. Przyznał się do trzech z nich.

Pierwszy dotyczy złożenia poprawki nieuzgodnionej z klubem. "Aby zablokować zatrudnianie nienauczycieli w przedszkolach - bo walczę o dobro dzieci" - napisał.

Zobacz również:

Marcin Józefaciuk
Polska

Marcin Józefaciuk zawieszony w prawach członka klubu KO

Dawid Kryska
Dawid Kryska

    W drugim przypadku chodzi o krytykę MEN. Józefaciuk przyznał, że nie zamierza z niej rezygnować, a jako argumenty wskazał "blokowanie finansowanie edukacji domowej", "brak zmian w edukacji zawodowej", "ograniczanie edukacji dla dorosłych", brak procedowania "projektu likwidacji godzin czarnkowych" oraz "wiele innych rzeczy". "Jako nauczyciel nie będę siedział cicho" - zapewnił.

    Trzecią kwestią podaną przez posła jest głosowanie niezgodne z dyscypliną klubu. Chodzić miało o kwestię zawieszenia prawa do azylu. "To niezgodne z prawem międzynarodowym, a granica, której to dotyczy, jest szczelna w 98 proc., jak minister sam stwierdził" - napisał poseł KO.

    Marcin Józefaciuk: Nie godzę się na robienie ze mnie kozła ofiarnego

    Ostatni z przedstawionych przez Józefaciuka punktów dotyczy dopuszczenia do udziału w posiedzeniu zespołu parlamentarnego osoby skazanej. "Nie zgodzę się na zrobienie ze mnie kozła ofiarnego i zrzucenia pełnej winy za obecność osoby skazanej, czego nie byłem świadom" - stwierdził poseł.

    "Ta osoba była jednak obecna zgodnie z procedurami sejmowymi (ale niezgodnie z moją moralnością). Przekazałem klubowi pełną informację dotyczącą tej sprawy, jednak zostało to zlekceważone" - informował.

    Zobacz również:

    Poseł KO Marcin Józefaciuk składa interpelację w związku z propozycją tabel alimentacyjnych
    Polska

    Burza po propozycji resortu sprawiedliwości. Chodzi o alimenty

    Marta Stępień
    Marta Stępień

      Józefaciuk zapowiedział, że po otrzymaniu pisma od klubu odwoła się do wspomnianego zarzutu, a w poniedziałek zwoła konferencję w Sejmie. "Niestety luka w systemie doprowadziła, że osoby skazane, czy też poszukiwane nakazem zatrzymania, pojawiają się nawet na posiedzeniach komisji" - napisał poseł.

      Skandal w Sejmie. Skazany za nadużycia na posiedzeniu parlamentarnego zespołu

      Do sprawy obecności osoby skazanej na posiedzeniu zespołu parlamentarnego Marcin Józefaciuk odniósł się też w czwartek. Jak tłumaczył, do uczestnictwa w spotkaniu zgłosić mógł się "każdy obywatel Polski".

      "Można było wybrać albo pojawienie się na miejscu, albo zabrać głos zdalnie. Ci, którzy pojawili się na miejscu, musieli być zgłoszeni przez organizację i przejść przez biuro przepustek, które weryfikuje po numerze PESEL daną osobę. Nie miała miejsca inna weryfikacja - w szczególności poprzez rejestry, ze względu na fakt, że uczestnikami były osoby dorosłe, a tematyką były tablice alimentacyjne" - tłumaczył w mediach społecznościowych.

      Jak dodał zawieszony poseł, jedno ze stowarzyszeń wysłało na posiedzenie osobę, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu. Stwierdził, że został wprowadzony w błąd co do "zakresu przewinienia tej osoby". Gdy o wszystkim się dowiedział, uczestnik otrzymał zakaz dalszej aktywności w pracach zespołu parlamentarnego.

      Zobacz również:

      Jarosław Kaczyński wziął udział w obchodach miesięcznicy smoleńskiej
      Polska

      Gorąco na miesięcznicy smoleńskiej. Kaczyński grzmi, uderzył w protestujących

      Paweł Sekmistrz
      Paweł Sekmistrz
      Kierwiński o Straży Granicznej: Ten rząd nie robi taniego picuPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze