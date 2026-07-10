W skrócie Mateusz Morawiecki podkreślił, że polityka jego rządu wobec Ukrainy była opłacalną transakcją i elementem polskiego bezpieczeństwa, a sprzęt przekazany Kijowowi pozwolił oddalić zagrożenie ze strony Rosji.

Były premier skrytykował przekazywanie nowszego uzbrojenia, takiego jak pociski Patriot, argumentując, że jest ono strategicznie ważne dla naszego kraju.

Ministerstwo Obrony Narodowej ujawniło, że wsparcie militarne Polski dla Ukrainy w latach 2022-2026 wyniosło około 16,45 mld zł, z czego większość przypadła na lata 2022-2023, za rządów PiS.

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W obszernym wpisie zamieszczonym w piątek w serwisie X wiceprezes PiS i były premier Mateusz Morawiecki oznajmił, że wobec Ukrainy jego rząd "prowadził politykę asertywną i transakcyjną, i była to najbardziej opłacalna transakcja w historii polskiego bezpieczeństwa".

Polityk podkreślił, że nie będzie się tłumaczył ze sprzętu przekazanego Ukrainie na początku wojny. "Jestem z niego dumny. Ta lista to polska polisa ubezpieczeniowa na życie" - ocenił.

Mateusz Morawiecki: Jestem dumny ze sprzętu przekazanego Ukrainie

Według Morawieckiego sprzęt ten "zniszczył rosyjski potencjał daleko od naszych granic - zanim mógł zagrozić Polsce", a bez niego - "armia Putina dziś mogłaby się szykować do ataku na Warszawę". Zwrócił też uwagę na ryzyko dwukrotnego wydłużenia granicy Polski z Rosją i Białorusią.

"Nie żałuję ani jednej sztuki sprzętu, którą tam posłaliśmy, bo ona kupiła wtedy Polsce najcenniejszy zasób - czas na zbrojenia i bezpieczeństwo naszych obywateli. A dzisiaj, zamiast płakać nad starymi czołgami, wzywam rząd: bierzcie się do roboty i zapełniajcie polskie magazyny supernowoczesnym, polskim sprzętem z programu" - apelował były premier.

Zdaniem Morawieckiego "nasza polityka wobec Ukrainy nie była 'służeniem' komukolwiek". "Była transakcją: żelazo za krew. Polisą, na którą było nas w końcu stać dzięki uzdrowieniu polskich finansów publicznych przez rząd PiS" - oświadczył.

Burza wokół pocisków Patriot. "Oddanie naszego piorunochronu"

Były premier podkreślił, że przekazywany przez jego rząd sprzęt "był w większości technologicznie przestarzały i przewidziany do wycofania w ramach modernizacji armii - zastępowania T-72 przez Abramsy czy K2".

Według Morawieckiego w 2022 roku każda dostawa zbrojenia miała znaczenie operacyjne, ale "w warunkach dzisiejszej wojny pozycyjnej dodatkowy sprzęt ma mniejszy wpływ na przebieg działań".

Z tego powodu - jak argumentował - przekazanie Ukrainie pocisków do systemu Patriot to "oddanie naszego piorunochronu". "Pocisków PAC-3 MSE obecnie nie da się kupić. To jest towar głęboko deficytowy, kluczowy strategicznie. Na pozbywanie się go nie ma i nie będzie mojej zgody" - oświadczył.

Morawiecki dodał też, że Polska użyła Ukrainy jako "bufora" i "żywej tarczy".

"To była najtwardsza, najbardziej brutalna polska racja stanu od dekad. Zrobiliśmy deal, o którym polscy królowie mogli tylko pomarzyć. Zrealizowaliśmy marzenie Piłsudskiego - odepchnęliśmy śmiertelnego wroga od naszych granic cudzymi rękami. Pierwszy raz od setek lat to nie my musieliśmy krwawić za wolność - ktoś inny kupił nam czas" - ocenił polityk.

"Jeśli ruskie pachołki uważają, że lepiej było trzymać ten sprzęt w magazynach albo w muzeach, to oni są zdrajcami polskiego interesu narodowego" - dodał.

"Proponuję prosty test". Morawiecki w wezwaniem do Brauna

"Rosja była i jest dla nas zagrożeniem. Takie są fakty. Stale to udowadnia swoimi działaniami. Jeżeli ktoś dziś przekonuje, że Rosja nam nie zagraża, to są tylko dwie możliwości: albo jest całkowicie zatruty rosyjską propagandą, albo gdzieś na Łubiance leży jego teczka. Nie wiem, co jest gorsze" - napisał Morawiecki.

Polityk zauważył, że "Putin już zaatakował Polskę" i prowadzi przeciwko nam wojnę hybrydową.

"Wszystkim politykom, którzy twierdzą, że Rosja nam nie zagraża, proponuję prosty test: niech przyjmą do swoich domów nielegalnych migrantów sprowadzanych na granicę polsko-białoruską przez rosyjskie i białoruskie służby. Jeżeli według nich nie jest to atak, lecz gest dobrej woli Putina, to niech pan Grzegorz Braun i inni przyjmą ten 'rosyjski prezent' pod własny dach - wspólnie z lewicowymi aktywistkami" - wzywał Morawiecki.

Sprawa Wołynia. "To nie gest dobrej woli"

Odnosząc się do zbrodni wołyńskiej, Morawiecki zaznaczył, że nie pozwoli na "fałszowanie prawdy" o postawie rządu PiS. Podkreślał, że zarówno ówczesny prezydent Andrzej Duda, prezes Jarosław Kaczyński i on sam poruszali kwestie ekshumacji z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Morawiecki ocenił, że proces ekshumacji to "nie gest dobrej woli" Ukrainy, ale wynik presji rządów PiS. Były premier zwrócił w tym miejscu uwagę na "konsekwentną pracę" m.in. ówczesnego prezesa IPN, a obecnie prezydenta Karola Nawrockiego.

"Nie byliśmy sługami Ukrainy. Nie służyliśmy Ukrainie. Służyliśmy Polsce. Bo mamy polskie obowiązki. Dlatego wsparcie Ukrainy w 2022 traktowałem i traktuję jako element polskiej doktryny bezpieczeństwa, a nie akcję charytatywną dla ukraińskich elit" - zaznaczył Morawiecki.

Były premier podkreślił, że "dziś naszym obowiązkiem jest odbudować zapasy, bronić polskiego nieba i prowadzić wobec Kijowa politykę asertywną i opartą na wzajemności".

Donacje dla Ukrainy. MON ujawnia dane

W tym tygodniu MON odtajnił informacje na temat wsparcia dla Ukrainy w latach 2022-2026. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował wówczas, że łączny koszt zrealizowanych donacji Polski dla Ukrainy wynosi około 16,45 mld zł, z czego 14,9 mld zł przypadło na lata 2022-2023, za rządów PiS.

Kosiniak komentował, że obecnie PiS zmieniło kurs na bardziej antyukraiński i "nie chce się przyznawać" do przekazanej Kijowowi pomocy. Podkreślił jednocześnie, że przekazaną w czasach rządów PiS pomoc ocenia pozytywnie i tak należało robić, bo taka jest polska racja stanu.

Wśród przekazanych Ukrainie od 2024 r. środków szef MON wymienił m.in. pociski rakietowe PAC-3 do systemu Patriot. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że przekazana liczba pocisków to "margines naszych zdolności" i "nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski".





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