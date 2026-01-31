"Nie akceptujemy". PLK reagują po wpisie pracownika

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

"Uruchomiliśmy wewnętrzne procedury wyjaśniające w sprawie działań pracownika" - powiadomiły PKP Polskie Linie Kolejowe. To reakcja na wpis, jaki pojawił się w jednym z serwisów społecznościowych, w którym komentujący wychwalał Rosję. Spółka zapewniła, że "nie akceptuje" takich treści.

Po lewej stronie budynek Polskich Linii Kolejowych z wyraźnym napisem firmowym, po prawej wagon kolejowy objęty gwałtownym pożarem na torach nocą, wydobywające się płomienie i dym kontrastują z otoczeniem.
PKP PLK reagują po wpisie pracownika na temat ataku Rosji na pociąg w UkrainiePKP PLK/State Emergency Service of Ukrainemateriał zewnętrzny

W skrócie

  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wszczęły wewnętrzne postępowanie wyjaśniające po komentarzu pracownika, dotyczącym rosyjskiego ataku na pociąg w Ukrainie.
  • W wyniku rosyjskiego ataku dronami na pociąg pasażerski w obwodzie charkowskim zginęło pięć osób.
  • Donald Trump poinformował, że poprosił Władimira Putina o wstrzymanie ataków na Kijów i inne miasta na tle negocjacji pokojowych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pod wpisem na Facebooku, który informował o rosyjskim ataku dronami na pociąg pasażerski w obwodzie charkowskim, w którym zginęło pięć osób, pojawił się komentarz, który pochwalał działania Rosji.

Skandaliczny wpis po informacji o rosyjskim ataku. PLK reagują ws. pracownika

"Chwała Rosji" - napisał jeden z użytkowników. Okazało się, że jest to pracownik polskich kolei. Spóła zareagowała, informując o wszczęciu wyjaśnień.

"Uruchomiliśmy wewnętrzne procedury wyjaśniające w sprawie działań pracownika" - podano.

Zobacz również:

Wojna w Ukrainie. Zełenski chce spotkania z Putinem
Wojna w Ukrainie

"Nikt inny tego nie rozwiąże". Zełenski jasno, chce spotkania z Putinem

Dorota Hilger
Dorota Hilger

    Jak czytamy, "Polskie Linie Kolejowe S.A. nie akceptują treści ani zachowań sprzecznych z obowiązującym prawem, zasadami etyki oraz interesem bezpieczeństwa publicznego"

    "Jednocześnie pragniemy podkreślić, że bezpieczeństwo infrastruktury kolejowej oraz pasażerów jest dla nas absolutnym priorytetem. Wszelkie sygnały mogące je podważać są traktowane z należytą powagą" - zapewniają PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

    Atak na pociąg w Ukrainie. Rosjanie mieli przeprosić

    We wtorkowym ataku w północno-wschodniej części obwodu charkowskiego na wschodzie Ukrainy zginęło pięć osób - informowało BBC. Rosjanie zaatakowali dronami cywilny pociąg pasażerski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, potępił nalot, nazywając go "aktem terroryzmu".

    Zobacz również:

    Kim Dzong Un na inspekcji swoich oddziałów. Zdjęcie ilustracyjne
    Świat

    Sojusznik ogranicza dostawy broni do Rosji. Zdjęcia potwierdzają

    Mateusz Balcerek
    Mateusz Balcerek

      Tymczasem według "New York Times" po tym, gdy we wtorek Rosja wystrzeliła drony i rakiety w kierunku Odessy oraz pociągu pasażerskiego, zabijając pięć osób w pociągu, "rosyjscy negocjatorzy prywatnie przeprosili". Gazeta powołuje się przy tym na słowa jednego z doradców prezydenta Ukrainy. Nie sprecyzowano, wobec której ze stron rozmów padły te słowa.

      Donald Trump wzywa Rosję. Ma wstrzymać ataki. W tle negocjacje pokojowe

      O możliwej krótkotrwałej deeskalacji rosyjskich ataków zaczęło się mówić po tym, gdy prezydent USADonald Trump poinformował w czwartek, że osobiście poprosił rosyjskiego przywódcę Władimira Putina, by ten "nie ostrzeliwał Kijowa i innych miast" przez tydzień ze względu na prognozowane mrozy. Prezydent USA nie sprecyzował jednak, kiedy dokładnie wybrzmiała ta prośba, która padła na tle poważnego kryzysu energetycznego w Ukrainie spowodowanego rosyjskimi nalotami.

      Zobacz również:

      W ostatnich dniach Rosjanie zaatakowali także m.in. Odessę (na zdj.)
      Wojna w Ukrainie

      Trump prosi, Rosja nie słucha. Atak na amerykańską fabrykę w Charkowie

      Anna Nicz
      Anna Nicz

        W piątek prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że Ukraina, która również uderzała w rosyjską infrastrukturę, wstrzyma tego typu naloty, o ile Rosja nie będzie przeprowadzała podobnych bombardowań.

        "NYT" podaje, że według doradcy biura prezydenta Ukrainy możliwy rozejm energetyczny funkcjonował wśród negocjatorów jako "dżentelmeńska umowa". Delegacje z Moskwy, Waszyngtonu i Kijowa spotkały się w sobotę 24 stycznia w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na pierwszych za kadencji Trumpa trójstronnych rozmowach pokojowych. Ich kontynuacja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zaplanowana jest na nadchodzącą niedzielę, choć - jak przekazał w piątek prezydent Zełenski - data i miejsce tej rundy mogą jeszcze ulec zmianie.

        Zobacz również:

        Szef MSZ Litwy Kęstutis Budrys. Resort litewskiej dyplomacji wysłał notę protestacyjną do ambasady Rosji
        Świat

        Kraj UE traci cierpliwość wobec Rosji. "Przekazaliśmy notę protestacyjną"

        Dawid Szczyrbowski
        Dawid Szczyrbowski
        "Polityczny WF": Nawet PiS chce zniesienia dwukadencyjności w samorządach?INTERIA.PL

        Najnowsze