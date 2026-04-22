Spis treści: Budżetowa dziura w ochronie zdrowia. NFZ szuka oszczędności Cięcia w wydatkach na leczenie obejmą operacje usunięcia zaćmy

Budżetowa dziura w ochronie zdrowia. NFZ szuka oszczędności

Według prognoz z początku roku, dziura budżetowa w ochronie zdrowia miała wynieść około 23 mld zł. W marcu, po uruchomieniu rezerw w wysokości 4 mld zł, szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda oszacowała go na około 18 mld zł.

Z uwagi na wspomniany deficyt, NFZ poszukuje oszczędności w finansowaniu świadczeń medycznych. Od 1 kwietnia wdrożono zmiany w płatnościach za niektóre badania diagnostyczne wykonywane ponad limit określony w kontrakcie. Za gastroskopię i kolonoskopię NFZ płaci 60 proc. Z kolei za rezonans magnetyczny i tomografię komputerową - 50 proc. Przed korektami było to 100 proc.

Dodatkowo, zmiany zakładają również, że NFZ będzie się rozliczał z tych badań po zakończeniu roku, a nie co kwartał, jak dotychczas. Wyżej wymienione korekty finansowania nie są jednak wystarczające, NFZ sięga po kolejne cięcia.

Cięcia w wydatkach na leczenie obejmą operacje usunięcia zaćmy

Oprócz korekty finansowania nadwykonań w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, NFZ pracuje nad wprowadzeniem podobnych zmian w przypadku leczenia szpitalnego.

Chodzi tutaj o operacje usunięcia zaćmy. Czy to oznacza, że pacjenci nie będą mogli już liczyć na refundację? Jak wynika ze słów wiceprezesa NFZ Jakuba Szulca, zmieni się wysokość finansowania operacji ponad limit.

- Będziemy za nie płacić, ale nie w 100 proc., jak dotąd i rozliczymy je na koniec roku - oznajmił w rozmowie z serwisem Medonet. Obecnie, w ministerstwie trwają prace w tym zakresie.

W październiku ubiegłego roku, Ministerstwo Zdrowia przygotowało listę możliwych rozwiązań mających na celu zniwelowanie deficytu. Zgodnie z jej treścią, ponowne limitowanie operacji zaćmy miałoby poskutkować dodatkowymi wpływami w wysokości 280 mln zł.

Problem z ochroną zdrowia narasta. 20 kwietnia rozpoczął się "Czarny Tydzień" - protest zorganizowany przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych. Jego uczestnicy sprzeciwiają się wprowadzanym prze Fundusz cięciom i niedofinansowaniu systemu.

