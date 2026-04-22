NFZ w coraz gorszym stanie. Padła zapowiedź kolejnych cięć budżetu
Narodowy Fundusz Zdrowia szykuje kolejne cięcia wydatków, które mają na celu zniwelowanie dziury budżetowej. Obejmą one finansowanie operacji usunięcia zaćmy. NFZ nadal będzie płacił za te, które są wykonywane ponad ustalony limit, jednak nie w 100 proc., jak dotychczas.
Spis treści:
Budżetowa dziura w ochronie zdrowia. NFZ szuka oszczędności
Według prognoz z początku roku, dziura budżetowa w ochronie zdrowia miała wynieść około 23 mld zł. W marcu, po uruchomieniu rezerw w wysokości 4 mld zł, szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda oszacowała go na około 18 mld zł.
Z uwagi na wspomniany deficyt, NFZ poszukuje oszczędności w finansowaniu świadczeń medycznych. Od 1 kwietnia wdrożono zmiany w płatnościach za niektóre badania diagnostyczne wykonywane ponad limit określony w kontrakcie. Za gastroskopię i kolonoskopię NFZ płaci 60 proc. Z kolei za rezonans magnetyczny i tomografię komputerową - 50 proc. Przed korektami było to 100 proc.
Dodatkowo, zmiany zakładają również, że NFZ będzie się rozliczał z tych badań po zakończeniu roku, a nie co kwartał, jak dotychczas. Wyżej wymienione korekty finansowania nie są jednak wystarczające, NFZ sięga po kolejne cięcia.
Cięcia w wydatkach na leczenie obejmą operacje usunięcia zaćmy
Oprócz korekty finansowania nadwykonań w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, NFZ pracuje nad wprowadzeniem podobnych zmian w przypadku leczenia szpitalnego.
Chodzi tutaj o operacje usunięcia zaćmy. Czy to oznacza, że pacjenci nie będą mogli już liczyć na refundację? Jak wynika ze słów wiceprezesa NFZ Jakuba Szulca, zmieni się wysokość finansowania operacji ponad limit.
- Będziemy za nie płacić, ale nie w 100 proc., jak dotąd i rozliczymy je na koniec roku - oznajmił w rozmowie z serwisem Medonet. Obecnie, w ministerstwie trwają prace w tym zakresie.
W październiku ubiegłego roku, Ministerstwo Zdrowia przygotowało listę możliwych rozwiązań mających na celu zniwelowanie deficytu. Zgodnie z jej treścią, ponowne limitowanie operacji zaćmy miałoby poskutkować dodatkowymi wpływami w wysokości 280 mln zł.
Problem z ochroną zdrowia narasta. 20 kwietnia rozpoczął się "Czarny Tydzień" - protest zorganizowany przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych. Jego uczestnicy sprzeciwiają się wprowadzanym prze Fundusz cięciom i niedofinansowaniu systemu.