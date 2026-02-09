Monety kolekcjonerskie NBP to specjalne, limitowane emisje Narodowego Banku Polskiego. Czasem mają formę banknotów, choć de facto są monetami, ponieważ wykonane są z kruszcu, a nie z papieru. Często upamiętniają ważne wydarzenia lub postacie.

Nowa moneta NBP. Złoty "banknot" trafił do sprzedaży

Nowa moneta kolekcjonerska stanowi czwartą odsłonę serii "Polskie banknoty obiegowe", zainaugurowanej w 2023 roku. Numizmat wyróżnia nietypowy kształt: to prostokąt o wymiarach 50×25 mm. Moneta wybita jest z najczystszego złota próby 999,9 i waży 31,10 g, czyli dokładnie jedną uncję.

Choć jest to oficjalny środek płatniczy o nominale 100 zł, w tym przypadku wartość kolekcjonerska wielokrotnie przewyższa nominał. Już na starcie trzeba za nią zapłacić 20 300 zł.

NBP udostępnia nową monetę w swoich oddziałach oraz w sklepie internetowym Kolekcjoner. Nakład ograniczono maksymalnie do 1500 sztuk. Kolekcjonerzy mogą więc się spodziewać, że wartość numizmatu będzie rosła.

Nowa moneta NBP z serii "Polskie banknoty obiegowe". NBP / nbp.pl materiały prasowe

Projekt pełen symboli. Jagiełło i gotyk

Rewers monety to stylizowane odwzorowanie współczesnego banknotu 100 zł z serii "Władcy Polscy". Centralne miejsce zajmuje portret króla Władysława II Jagiełły umieszczony w ozdobnym medalionie.

W tle widoczne są elementy ornamentyki gotyckiej, rozeta oraz fragmenty korony. Te detale znamy z papierowego banknotu, ale tu przedstawione w złotej wersji ekskluzywnej.

Awers to hołd dla historycznej symboliki: tarcza z orłem z nagrobka Jagiełły, hełm i płaszcz krzyżacki. Dwa miecze nawiązują do kultury rycerskiej i średniowiecznej ikonografii. Z lewej strony pojawia się zarys Zamku Krzyżackiego w Malborku, podkreślający polskie dziedzictwo i kontekst epoki.

Kontynuacja popularnej serii i zapowiedź kolejnych emisji

Seria "Polskie banknoty obiegowe" nawiązuje do banknotów, które do obiegu trafiły 1 stycznia 1995 roku po denominacji złotego. To właśnie wtedy w portfelach Polaków pojawiły się nominały 10, 20, 50, 100 i 200 zł, a w 2017 r. dołączył do nich banknot 500 zł.

Nowa moneta z Jagiełłą to kolejny element tej serii, a NBP zapowiada już następne emisje.

Na 11 marca planowane jest wprowadzenie złotej monety o nominale 500 zł oraz srebrnej monety 10 zł "Jan Tarnowski" z serii "Hetmani Rzeczypospolitej".

Źródło: nbp.pl

Gmina Bolesław. Przemysław sprawdza, jak woda podnosi się każdego dnia Łukasz Piątek INTERIA.PL