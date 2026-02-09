NBP wprowadza nową monetę kolekcjonerską. Można ją kupić za zawrotną kwotę
Narodowy Bank Polski udostępnił w sprzedaży nową monetę kolekcjonerską. To prawdziwa gratka dla miłośników numizmatyki. Nowa setka wykonana jest z czystego złota, a limitowana seria obejmuje zaledwie 1500 sztuk. Ile trzeba zapłacić za ten kolekcjonerski rarytas?
Monety kolekcjonerskie NBP to specjalne, limitowane emisje Narodowego Banku Polskiego. Czasem mają formę banknotów, choć de facto są monetami, ponieważ wykonane są z kruszcu, a nie z papieru. Często upamiętniają ważne wydarzenia lub postacie.
Nowa moneta NBP. Złoty "banknot" trafił do sprzedaży
Nowa moneta kolekcjonerska stanowi czwartą odsłonę serii "Polskie banknoty obiegowe", zainaugurowanej w 2023 roku. Numizmat wyróżnia nietypowy kształt: to prostokąt o wymiarach 50×25 mm. Moneta wybita jest z najczystszego złota próby 999,9 i waży 31,10 g, czyli dokładnie jedną uncję.
Choć jest to oficjalny środek płatniczy o nominale 100 zł, w tym przypadku wartość kolekcjonerska wielokrotnie przewyższa nominał. Już na starcie trzeba za nią zapłacić 20 300 zł.
NBP udostępnia nową monetę w swoich oddziałach oraz w sklepie internetowym Kolekcjoner. Nakład ograniczono maksymalnie do 1500 sztuk. Kolekcjonerzy mogą więc się spodziewać, że wartość numizmatu będzie rosła.
Projekt pełen symboli. Jagiełło i gotyk
Rewers monety to stylizowane odwzorowanie współczesnego banknotu 100 zł z serii "Władcy Polscy". Centralne miejsce zajmuje portret króla Władysława II Jagiełły umieszczony w ozdobnym medalionie.
W tle widoczne są elementy ornamentyki gotyckiej, rozeta oraz fragmenty korony. Te detale znamy z papierowego banknotu, ale tu przedstawione w złotej wersji ekskluzywnej.
Awers to hołd dla historycznej symboliki: tarcza z orłem z nagrobka Jagiełły, hełm i płaszcz krzyżacki. Dwa miecze nawiązują do kultury rycerskiej i średniowiecznej ikonografii. Z lewej strony pojawia się zarys Zamku Krzyżackiego w Malborku, podkreślający polskie dziedzictwo i kontekst epoki.
Kontynuacja popularnej serii i zapowiedź kolejnych emisji
Seria "Polskie banknoty obiegowe" nawiązuje do banknotów, które do obiegu trafiły 1 stycznia 1995 roku po denominacji złotego. To właśnie wtedy w portfelach Polaków pojawiły się nominały 10, 20, 50, 100 i 200 zł, a w 2017 r. dołączył do nich banknot 500 zł.
Nowa moneta z Jagiełłą to kolejny element tej serii, a NBP zapowiada już następne emisje.
Na 11 marca planowane jest wprowadzenie złotej monety o nominale 500 zł oraz srebrnej monety 10 zł "Jan Tarnowski" z serii "Hetmani Rzeczypospolitej".
Źródło: nbp.pl