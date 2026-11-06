Nawrocki zyska na sporze wokół TK? W sondażu dominuje jeden pogląd

Maria Literacka

Maria Literacka

Zdaniem 39,3 proc. ankietowanych eskalacja sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego spowoduje wzrost poparcia dla Karola Nawrockiego - wynika z sondażu pracowni SW Research. Takie przekonanie jest jeszcze silniejsze wśród najmłodszych respondentów.

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Karol Nawrocki.
Karol NawrockiWojciech Olkusnik/East News East News

W skrócie

  • Według sondażu SW Research 39,3 proc. badanych uważa, że eskalacja sporu o Trybunał Konstytucyjny doprowadzi do wzrostu poparcia dla prezydenta Karola Nawrockiego.
  • Przekonanie o możliwym wzroście poparcia dla prezydenta po wydarzeniach wokół TK jest szczególnie widoczne wśród ankietowanych w wieku od 25 do 34 lat.
  • Napięcia wokół Trybunału Konstytucyjnego zaostrzyły się po wydarzeniach z przełomu października i listopada.
  • Premier Donald Tusk zadeklarował gotowość do rozmów z prezydentem Karolem Nawrockim w cztery oczy, jednak termin spotkania nie został jeszcze oficjalnie ustalony.
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W związku z zaostrzeniem konfliktu dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego pracownia SW Research zapytała ankietowanych, w jaki sposób spór wpłynie na poparcie dla prezydenta.

Największa liczba respondentów - 39,3 proc. - wyraziła opinię, że poparcie dla Karola Nawrockiego wzrośnie. Przeciwnego zdania było 31,3 proc. badanych.

Przekonanie o prawdopodobnym wzroście poparcia częściej wyrażali młodsi ankietowani. W grupie 25-34 lata było to 51 proc. Z kolei respondenci w grupie 50 lat i więcej najczęściej spodziewali się spadku notowań głowy państwa. Taką opcję wybrało 42 proc.

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W ocenie 15,6 proc. ankietowanych eskalacja sporu w żaden sposób nie zmieni poparcia dla głowy państwa. 13,8 proc. uczestników badania wskazało, że nie ma w tej sprawie zdania.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 3-4 listopada 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Protest przed TK, szarpanina w drzwiach. W roli głównej prezydent

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego rozgorzał na nowo w następstwie wydarzeń, jakie rozegrały się w nocy z 30 na 31 października. Przed budynkiem zorganizowano protest w reakcji na publikację zarządzenia o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Kierującą instytucją - jako najstarsza stażem - została sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Piątkowego wieczoru wraz z sześciorgiem pozostałych osób wybranych przez Sejm na sędziów Trybunału przebywała w siedzibie sądu.

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W związku z tymi informacjami Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Polski. Niedługo po powrocie stawił się na miejscu protestu i wszedł na teren TK. W mediach opublikowano nagrania ukazujące moment szarpaniny, do której doszło między przedstawicielami prezydenta a przebywającymi w budynku sędziami.

Obie strony sporu przedstawiają odmienną interpretację tego zajścia. Zdaniem prezydenta "doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa".

Spór o TK. Co ze spotkaniem prezydenta z premierem?

Sprawa konfliktu wokół TK stała się jednym z przedmiotów dyskusji podczas wtorkowej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W części jawnej posiedzenia prezydent skrytykował szefa rządu i obarczył go odpowiedzialnością za kryzys.

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Po zakończeniu spotkania Tusk ogłosił, że wyraził gotowość spotkania z Nawrockim i zaoferował mu spotkanie w cztery oczy. - Czekam na informację. Tak się umówiliśmy, na SMS-a od prezydenta, bo to on się zadeklarował, że będzie zapraszał - przekazał premier.

W środę szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zapowiedział, że szczegóły spodziewanej rozmowy zostaną przedstawione po powrocie prezydenta z czwartkowego spotkania głów państw Grupy Wyszehradzkiej w Słowacji.

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