W skrócie Prezydent Karol Nawrocki zwołał na 3 listopada posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które będzie miało charakter niejawny.

Głównym tematem obrad będzie sprawa budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, o której trwają rozmowy z USA.

Minister obrony narodowej wskazał, że pod uwagę jako lokalizacje dla stałej bazy amerykańskiej brane są Poznań, Wrocław lub Bydgoszcz.

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Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki poinformował za pośrednictwem platformy X, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego została zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego na 3 listopada na godzinę 15.

"Podczas posiedzenia o charakterze niejawnym omówione zostaną bieżące kwestie dotyczące bezpieczeństwa narodowego oraz sprawa budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce" - przekazał Grodecki.

Szef BBN przypomniał również, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest konstytucyjnym organem doradczym prezydenta w sprawach dotyczących bezpieczeństwa Polski.

W posiedzeniach RBN, oprócz prezydenta, biorą udział marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MON, MSWiA i MSZ, minister koordynator służb specjalnych, przedstawiciele ugrupowań politycznych, posiadających klub parlamentarny, klub poselski lub koło poselskie, szef kancelarii prezydenta oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

RBN a stała baza USA w Polsce. Trwają rozmowy

Temat stałej bazy USA w Polsce jest od dłuższego czasu przedmiotem rozmów między oboma krajami. Polska oficjalnie zgłosiła gotowość do jej utworzenia w maju, natomiast w czerwcu minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że otrzymał pozytywną odpowiedź ze strony Stanów Zjednoczonych po spotkaniu z sekretarzem wojny Pete'em Hegsethem.

Na początku października prezydent Donald Trump twierdził, że rozważa wyrażenie zgody na taki krok. - Oni tego chcą, a ja lubię ich prezydenta - mówił, chwaląc Karola Nawrockiego.

Szef MON informował z kolei niedawno, że pod uwagę brane są lokalizacje przede wszystkim w zachodniej Polsce. Według niego baza mogłaby powstać w Poznaniu, Wrocławiu lub Bydgoszczy.



