Nawrocki został zapytany o Brauna, stanowcza odpowiedź. "Nie możemy udawać"

W skrócie Karol Nawrocki w wywiadzie dla Interii i Polsat News podkreślił, że jest "prezydentem wszystkim Polaków", w tym wyborców Grzegorza Brauna.

Nawrocki zaznaczył istnienie dużych różnic między jego poglądami a stanowiskiem Grzegorza Brauna, szczególnie w kwestiach historycznych.

Prezydent odniósł się do ewentualnej obecności Konfederacji Korony Polskiej w pakcie senackim prawicy, deklarując gotowość patronowania inicjatywom prowadzącym do dialogu politycznego.

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Karol Nawrocki udzielił wywiadu Interii oraz Polsat News. W jego trakcie poruszono kwestię działalności politycznej Grzegorza Brauna, jego wypowiedzi oraz ewentualnej współpracy partii prawicowych z Konfederacją Korony Polskiej.

Prezydent na wstępie zaznaczył, że "w sposób naturalny i radykalny" nie zgadza się z wieloma tezami głoszonymi przez Brauna. Jak podkreślił, między nim a politykiem istnieje "ogromna ilość różnic".

- One wybrzmiewały w czasie kampanii wyborczej, a także, gdy byłem prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Inaczej patrzymy także na wiele kwestii historycznych - mówiła głowa państwa.

Nawrocki dla Interii: Nie możemy udawać, że nie ma w Polsce Grzegorza Brauna

Karol Nawrocki wskazał jednak przy tym, że będąc "prezydentem wszystkich Polaków" jest też "prezydentem tych Polaków, którzy oddali swój głos, czy są gotowi oddać swój głos na Grzegorza Brauna".

- I według tego, do czego państwo (media - red.) jesteście tak głęboko przywiązani, a więc sondaży, to jest około 10 proc. obywateli państwa polskiego. To znaczy, że nie możemy udawać, że nie ma w Polsce Grzegorza Brauna i wyborców Grzegorza Brauna - zaznaczył.

W trakcie rozmowy nawiązano też do słów premiera Donalda Tuska, które w przeszłości padały w kierunku Rosji oraz Władimira Putina. - Z jednej strony mamy premiera, który był w objęciach Władimira Putina i mówił, żebyśmy współpracowali z Rosją taką, jaką jest. No i nie spotyka się on z próbami wykluczenia z życia politycznego - wskazał.

Prezydent pytany był ponadto o ewentualną obecność partii Grzegorza Brauna w pakcie senackim prawicy.

- Będę patronował wszystkim paktom, które będą prowadzić do tego, że ośrodek rządowy, parlamentarny będą choćby w dialogu z Pałacem Prezydenckim i uda się wygasić chociaż część wojen w Rzeczypospolitej Polskiej o rzeczy, o których nie powinniśmy dyskutować. I to będzie dobre dla Polski - skomentował Nawrocki w rozmowie dla Interii i Polsat News.

Nawrocki mówił o współpracy z Braunem. Wspomniał o "sile politycznej"

Przypomnijmy, że we wcześniejszym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Karol Nawrocki stwierdził, że Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna "jest siłą polityczną, która według sondaży ma poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce".

W ten sposób głowa państwa odpowiedziała wówczas na pytanie, czy byłby gotów nadal zaangażować się i objąć patronatem pakt senacki prawicy, jeśli znajdowałaby się tam formacja Brauna.

W odniesieniu do zarzutów o prorosyjskie powiązania środowiska Konfederacji Korony Polskiej Nawrocki mówił, że "to prawda, są takie zarzuty", ale - jak zaznaczył - "z drugiej strony mamy dziś premiera, który ściskał się z Władimirem Putinem".



