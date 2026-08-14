W skrócie Prezydent Karol Nawrocki przekazał rodzinie Sergiusza Piaseckiego dokument pośmiertnego awansu literata na stopień kapitana, który odebrał jego syn, prof. Władysław Tomaszewicz.

W przeddzień 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach odbył się Apel Pamięci z udziałem przedstawicieli władz państwowych i wojskowych.

Obchody Święta Wojska Polskiego obejmują defiladę wojskową na warszawskiej Wisłostradzie oraz morską paradę okrętów Marynarki Wojennej na Zatoce Gdańskiej przy Gdyni.

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W piątek wieczorem, w przeddzień 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego, na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach odbył się Apel Pamięci.

W uroczystości uczestniczyli m.in. prezydent Karol Nawrocki, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz dowódcy Sił Zbrojnych RP.

- Wdzięczność za zwycięstwo roku 1920 i refleksja nad pochowanymi tutaj bohaterami jest najgłębszym przeżyciem w wigilię naszego największego zwycięstwa - mówił Nawrocki.

Sergiusz Piasecki pośmiertnie awansowany. "Nasz narodowy bohater został kapitanem"

Prezydent podkreślił, że uroczystości na Powązkach mają szczególny charakter, ponieważ odbywają się w miejscu spoczynku żołnierzy walczących o niepodległość Polski. Zwrócił uwagę na dwa symbole Pomnika Poległych w 1920 r. - orła i krzyż.

- Ginęli dla Rzeczypospolitej, ale ginęli też z Bogiem w sercu, często z krzyżem na swojej piersi - powiedział. Jak zaznaczył, bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej "walczyli o orła i o krzyż".

Jednym z najważniejszych punktów uroczystości było pośmiertne mianowanie podporucznika Sergiusza Piaseckiego na stopień kapitana. Akt przekazany przez prezydenta odebrał syn pisarza, prof. Władysław Tomaszewicz.

- Bardzo się cieszę, Panie Profesorze, że dzisiaj nasz narodowy bohater Sergiusz Piasecki został kapitanem. Bardzo się cieszę, że mogłem podpisać tę decyzję na wniosek pana ministra - mówił Nawrocki.

"Do bohaterstwa się dojrzewa". Hołd dla uczestników Bitwy Warszawskiej

Prezydent przypomniał, że Piasecki był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej, miał białoruskie pochodzenie i - jak określił go Nawrocki - był "Polakiem z wyboru". Później został pisarzem, a po wybuchu II wojny światowej działał w konspiracji.

Nawrocki nawiązał również do skomplikowanej biografii autora "Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy". - Sergiusz Piasecki ze swoją skomplikowaną, długą drogą jest też doskonałym przykładem dla wszystkich naszych żołnierzy i dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, że do bohaterstwa się dojrzewa - stwierdził prezydent.

Jak dodał, "Rzeczpospolita Polska i Pan Bóg zawsze z otwartymi rękami czekają na tych, którzy są gotowi zostać bohaterami".

- Rzeczpospolita, Bóg, Ojczyzna czekają na tych wszystkich, którzy nawet mają skomplikowaną drogę życiową i jesteśmy gotowi do tego, aby zostali bohaterami naszej niepodległości - mówił Nawrocki.

Do piątkowych uroczystości odniósł się także Władysław Kosiniak-Kamysz. - W przeddzień rocznicy Bitwy Warszawskiej zebraliśmy się przy Pomniku Poległych w 1920 r. Dziś, jak przed latami, etos żołnierskiego powołania pozostaje niezmienny: gotowość do ofiar, służba Ojczyźnie i obrona wolności - przekazał szef MON.

W trakcie uroczystości przed Pomnikiem Poległych w 1920 r. prezydent, szef MON oraz dowódcy złożyli wieńce. Odczytano także apel pamięci i upamiętniono poległych salwą honorową. Na grobach poległych zapłonęły znicze.

Święto Wojska Polskiego. Defilada na Wisłostradzie i parada morska w Gdyni

Podobnie jak w ubiegłym roku, najważniejszym i kulminacyjnym punktem obchodów Święta Wojska Polskiego będzie defilada wojskowa, która odbędzie się w sobotę w południe na warszawskiej Wisłostradzie. W trakcie defilady zostaną m.in. wręczone nominacje generalskie i admiralskie 21 oficerom Wojska Polskiego.

Defilada na lądzie i w powietrzu zostanie również uzupełniona o element morski - okręty Marynarki Wojennej wezmą bowiem udział w równoległej paradzie morskiej, która odbędzie się na wodach Zatoki Gdańskiej w pobliżu Gdyni.



