Nawrocki złożył hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej. "Jesteśmy narodem zwycięzców"

Agata Sucharska

Agata Sucharska

Prezydent Karol Nawrocki przekazał rodzinie Sergiusza Piaseckiego akt jego pośmiertnego mianowania na stopień kapitana. Dokument odebrał syn pisarza, prof. Władysław Tomaszewicz. - Cieszmy się, że jesteśmy narodem zwycięzców nad bolszewizmem z roku 1920 - mówił prezydent podczas Apelu Pamięci na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki podczas Apelu Pamięci przed Pomnikiem PoległychPiotr NowakPAP

W skrócie

  • Prezydent Karol Nawrocki przekazał rodzinie Sergiusza Piaseckiego dokument pośmiertnego awansu literata na stopień kapitana, który odebrał jego syn, prof. Władysław Tomaszewicz.
  • W przeddzień 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach odbył się Apel Pamięci z udziałem przedstawicieli władz państwowych i wojskowych.
  • Obchody Święta Wojska Polskiego obejmują defiladę wojskową na warszawskiej Wisłostradzie oraz morską paradę okrętów Marynarki Wojennej na Zatoce Gdańskiej przy Gdyni.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

W piątek wieczorem, w przeddzień 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego, na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach odbył się Apel Pamięci.

W uroczystości uczestniczyli m.in. prezydent Karol Nawrocki, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz dowódcy Sił Zbrojnych RP.

- Wdzięczność za zwycięstwo roku 1920 i refleksja nad pochowanymi tutaj bohaterami jest najgłębszym przeżyciem w wigilię naszego największego zwycięstwa - mówił Nawrocki.

Sergiusz Piasecki pośmiertnie awansowany. "Nasz narodowy bohater został kapitanem"

Prezydent podkreślił, że uroczystości na Powązkach mają szczególny charakter, ponieważ odbywają się w miejscu spoczynku żołnierzy walczących o niepodległość Polski. Zwrócił uwagę na dwa symbole Pomnika Poległych w 1920 r. - orła i krzyż.

- Ginęli dla Rzeczypospolitej, ale ginęli też z Bogiem w sercu, często z krzyżem na swojej piersi - powiedział. Jak zaznaczył, bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej "walczyli o orła i o krzyż".

Zobacz również:

Prezydent Karol Nawrocki w 83. rocznicę krwawej niedzieli
Polska

Karol Nawrocki: Nie mylmy nigdy pojednania z amnezją

Alicja Krause
Alicja Krause

Jednym z najważniejszych punktów uroczystości było pośmiertne mianowanie podporucznika Sergiusza Piaseckiego na stopień kapitana. Akt przekazany przez prezydenta odebrał syn pisarza, prof. Władysław Tomaszewicz.

- Bardzo się cieszę, Panie Profesorze, że dzisiaj nasz narodowy bohater Sergiusz Piasecki został kapitanem. Bardzo się cieszę, że mogłem podpisać tę decyzję na wniosek pana ministra - mówił Nawrocki.

"Do bohaterstwa się dojrzewa". Hołd dla uczestników Bitwy Warszawskiej

Prezydent przypomniał, że Piasecki był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej, miał białoruskie pochodzenie i - jak określił go Nawrocki - był "Polakiem z wyboru". Później został pisarzem, a po wybuchu II wojny światowej działał w konspiracji.

Nawrocki nawiązał również do skomplikowanej biografii autora "Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy". - Sergiusz Piasecki ze swoją skomplikowaną, długą drogą jest też doskonałym przykładem dla wszystkich naszych żołnierzy i dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, że do bohaterstwa się dojrzewa - stwierdził prezydent.

Jak dodał, "Rzeczpospolita Polska i Pan Bóg zawsze z otwartymi rękami czekają na tych, którzy są gotowi zostać bohaterami".

Zobacz również:

Karol Nawrocki złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą rzeź Woli
Mazowieckie

"Nie pomogą żadne konwencje". Nawrocki z apelem do świata

Alicja Krause
Alicja Krause

- Rzeczpospolita, Bóg, Ojczyzna czekają na tych wszystkich, którzy nawet mają skomplikowaną drogę życiową i jesteśmy gotowi do tego, aby zostali bohaterami naszej niepodległości - mówił Nawrocki.

Do piątkowych uroczystości odniósł się także Władysław Kosiniak-Kamysz. - W przeddzień rocznicy Bitwy Warszawskiej zebraliśmy się przy Pomniku Poległych w 1920 r. Dziś, jak przed latami, etos żołnierskiego powołania pozostaje niezmienny: gotowość do ofiar, służba Ojczyźnie i obrona wolności - przekazał szef MON.

W trakcie uroczystości przed Pomnikiem Poległych w 1920 r. prezydent, szef MON oraz dowódcy złożyli wieńce. Odczytano także apel pamięci i upamiętniono poległych salwą honorową. Na grobach poległych zapłonęły znicze.

Święto Wojska Polskiego. Defilada na Wisłostradzie i parada morska w Gdyni

Podobnie jak w ubiegłym roku, najważniejszym i kulminacyjnym punktem obchodów Święta Wojska Polskiego będzie defilada wojskowa, która odbędzie się w sobotę w południe na warszawskiej Wisłostradzie. W trakcie defilady zostaną m.in. wręczone nominacje generalskie i admiralskie 21 oficerom Wojska Polskiego.

Defilada na lądzie i w powietrzu zostanie również uzupełniona o element morski - okręty Marynarki Wojennej wezmą bowiem udział w równoległej paradzie morskiej, która odbędzie się na wodach Zatoki Gdańskiej w pobliżu Gdyni.

Zobacz również:

Prezydent Karol Nawrocki
Polska

Prezydent wręczy nominacje generalskie i admiralskie. BBN publikuje listę

Marta Stępień
Marta Stępień


"Polityczny WF": Czy Nawrocki mógłby odmówić dymisji ministry? INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze