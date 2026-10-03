W skrócie Karol Nawrocki zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.

Dorota Gawryluk określiła tę decyzję jako gambit, wskazując na utratę konsekwencji w obronie konstytucji.

Decyzję prezydenta skrytykowali politycy Konfederacji, w tym Sławomir Mentzen i Przemysław Wipler.

Obniżki akcyzy i VAT na paliwo obowiązują od 3 października do 31 grudnia, a sytuacja na rynku pozostaje niepewna.

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W programie "Kalejdoskop Wydarzeń" na antenie Polsat News prowadzący skomentowali ruch prezydenta ws. ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Początkowo Karol Nawrocki przekonywał, że przedstawiony projekt jest sprzeczny z konstytucją, bo działa wstecz.

Ostatecznie w orędziu ogłosił podpisanie ustawy, ale skierował ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. W efekcie do końca roku budżet zasili kwota 4 mld złotych, co pozwoli na przedłużenie pakietu CPN (Ceny Paliw Niżej - red.).

- Będę się upierała, że to jest gambit - wskazała Dorota Gawryluk, posługując się terminologią szachową (gambit to poświęcenia pionka celem szybszego rozwoju figur i zamiany za lepszą pozycję - red.). Jak dodała, "pionkiem, który stracił" Nawrocki, jest "konsekwencja w obronie konstytucji".

Prezydent podpisał głośną ustawę. Dorota Gawryluk: Premier ma na sobie wielką odpowiedzialność

Dziennikarka przypomniała, że głowa państwa straciła również w oczach polityków Konfederacji. Sławomir Mentzen i Przemysław Wipler krytykowali decyzję Nawrockiego, otwiera się w nowym oknie.

Jan Wróbel przekonywał, że prezydent sam postawił się w trudnej sytuacji. - Mógł pierwszego dnia podpisać, co należało, powiedzieć, że tak nie należy robić, być może wysłać do tego Trybunału. (...) Jednak on przez pewien czas był na linii strzału z własnego wyboru. Skoro ustawił się na linii strzału to sam fakt, że zszedł z tej linii nie jest dla mnie aż takim sukcesem - tłumaczył.

- Całe orędzie było skonstruowane w ten sposób, żeby pokazać: "Nie byłem wam potrzebny, usuwam się z linii strzału, i teraz do kogo będziecie mieć pretensje rządzący?" - przekonywała Gawryluk.

Jej zdaniem "premier ma dzisiaj na sobie wielką odpowiedzialność za kolejne miesiące i domaganie się przez kierowców niższych cen na stacjach paliw". Według Doroty Gawryluk "stygmatem" Donalda Tuska stała się niezrealizowana obietnica z kampanii wyborczej 2023 roku, kiedy obiecywał paliwo po 5,19 zł za litr, o czym nieustannie przypomina opozycja.

Obniżki podatków (akcyza i VAT), a co za tym idzie niższe ceny na stacjach obowiązują od 3 października do 31 grudnia. Nie wiadomo, jak sytuacja będzie wyglądać na początku 2027 roku. Sytuacja jest dynamiczna, a ceny ropy są zależne od sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Burza po słowach Mentzena, poszło o policjantki. Jan Wróbel: Ja bym im nie podskakiwał

W "Kalejdoskopie Wydarzeń" prowadzący odnieśli się też do niedawnej wypowiedzi Sławomira Mentzena. Lider Konfederacji skomentował wpis dolnośląskiej policji o przyjęciu ponad 150 nowych funkcjonariuszy. W swoim materiale skupił się na kobietach rozpoczynających służbę, a wpis opatrzył pytaniem: "A wy czujecie się bezpieczniej?".

Oburzenia nie kryła posłanka PSLMagdalena Sroka, która zanim weszła do Sejmu, była policjantką. - Tym filmikiem strzelił sobie nie w jedno, ale w dwa kolana. Pan Mentzen powinien przeprosić wszystkie funkcjonariuszki, otwiera się w nowym oknie. Zachowuje się jak zwykły cham - powiedziała Wirtualnej Polsce. Podobnie reagowały również polityczki innych koalicyjnych ugrupowań.

- Tutaj zgadzam się z kobietami Platformy Obywatelskiej (była nazwa Koalicji Obywatelskiej - red.), jestem z nimi w jednym szeregu. Absolutnie mają rację, dlatego, że było to poniżające kobiety w policji - powiedziała Dorota Gawryluk.

Jan Wróbel dorzucił: - Nieraz (na stadionach - red.) widywałem już panie (policjantki - red.) w tych oddziałach prewencji i ja bym im nie podskakiwał. (...) Nie wyglądają w ten sposób, że ja bym się z nich śmiał.

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