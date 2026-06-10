W skrócie Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa i planuje podróż do USA.

W Białym Domu odbędzie się Gala UFC Freedom 250, organizowana z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych oraz urodzin amerykańskiego prezydenta.

Donald Trump obchodzi 80. urodziny.

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Informacja o możliwym wylocie Karola Nawrockiego do USA pojawiła się chwilę po godzinie 16.

Jak ustalił dziennikarz Polsat News Grzegorz Urbanek, prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa i wybiera się do Stanów Zjednoczonych.

Trwają przygotowania do wizyty. Wylot odbędzie się w niedzielę. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego.

Karol Nawrocki poleci do USA na urodziny Donalda Trumpa

Prezydent będzie świadkiem Gali Ultimate Fighting Championship (UFC) Freedom 250 na trawniku Białego Domu, która jest organizowana z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych.

Wydarzenie zbiegnie się nie tylko z Dniem Flagi USA, ale także z jubileuszem urodzin amerykańskiego przywódcy.

Jak informuje CNN, ekipy techniczne rozpoczęły już budowę oktagonu przed rezydencją prezydenta. Nad klatką ma stanąć specjalna konstrukcja oświetleniowa, dzięki której Biały Dom będzie stanowił efektowne tło dla transmitowanych na cały świat pojedynków.

Gala UFC Freedom 250 ma składać się z siedmiu walk z udziałem największych gwiazd mieszanych sztuk walki. Według zapowiedzi w oktagonie mają pojawić się m.in. Ilia Topuria i Justin Gaethje, Alex Pereira i Ciryl Gane, a także Sean O'Malley oraz Aiemann Zahabi.

Na tymczasowej arenie miejsce znajdzie od 4,3 do 5 tys. widzów. CNN podaje, że bilety zostały podzielone pomiędzy żołnierzy i ich rodziny, pracowników Białego Domu oraz zaproszonych gości, wśród których mają znaleźć się celebryci i politycy. Dodatkowo federacja UFC otrzymała pulę 200 wejściówek.

Dla kibiców, którzy nie dostaną się na teren rezydencji prezydenta, przygotowano specjalną strefę z telebimami. Jak zapowiedział prezes UFC Dana White, organizatorzy planują rozdać około 85 tys. darmowych biletów, umożliwiających śledzenie wydarzenia w pobliżu Białego Domu.

Urodziny Donalda Trumpa. Gala UFC w Białym Domu

Donald Trump urodził się 14 czerwca 1946 roku, czyli dokładnie w Dniu Flagi. Wraz z ukończeniem 80 lat stanie się drugim w historii prezydentem USA, który osiągnął ten wiek podczas sprawowania urzędu.

Mimo pojawiających się pytań o jego kondycję zdrowotną, lekarz prezydenta zapewnia, że Trump jest "w pełni gotowy" do pełnienia funkcji, a rzecznik Białego Domu Davis Ingle określił jego energię jako "niezrównaną".





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