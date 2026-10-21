Nawrocki z apelem do Tuska. Wskazał trzy sprawy niecierpiące zwłoki

W skrócie Karol Nawrocki podczas wystąpienia na Podlasiu wskazał trzy istotne sprawy wymagające pilnego rozwiązania i zaapelował do Donalda Tuska o rozpoczęcie rozmów w tej sprawie.

Prezydent podkreślił konieczność dialogu dotyczącego finansów publicznych, służby zdrowia oraz demografii, wyrażając niezadowolenie z braku gotowości rządu do współpracy.

Nawrocki stwierdził, że obecnie najważniejsze sprawy Polaków schodzą na dalszy plan, a działania polityczne skupiają się na odwracaniu uwagi od kluczowych problemów.

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- Ja dzisiaj potrzebuję dialogu, tylko niestety nie mam z kim go prowadzić. Nie mam z kim rozmawiać o sprawach Polski (...). Wszystkie państwa, które mają demokratyczne rządy, godzą się na to, że są emocje wokół politycznego sporu (...). Ale są sprawy, które nie mogą czekać rok - powiedział Karol Nawrocki podczas wystąpienia w Kuleszach Kościelnych na Podlasiu.

Karol Nawrocki z apelem do Donalda Tuska. "Nie mam z kim rozmawiać"

Prezydent zauważył, że "jesteśmy widzami teatru i spektaklu o rzeczach małoważnych albo nieistotnych". - Tymczasem potrzebujemy dzisiaj głębokiego dialogu i dyskusji ośrodka prezydenckiego z polskim rządem, o rzeczach prawdziwych, o prawdziwych problemach - dodał.

W tym kontekście głowa państwa przypomniała o dziurze finansów publicznych, która "po prostu nie może czekać na zmianę gospodarza". W ocenie Nawrockiego tego problemu nie można naprawić "awansem na stanowisko wicepremiera człowieka, który za to odpowiada", czyli Andrzeja Domańskiego.

- Przyjechałem dzisiaj do państwa, żeby powiedzieć, że w sprawach fundamentalnych i zasadniczych potrzebujemy dzisiaj dialogu, do którego, jak widzimy, strona rządowa nie jest gotowa - mówił.

Nawrocki przypomniał, że "Polacy już wybierali prezydentów, którzy byli metodycznie niszczeni przez środowisko obecnego pana premiera". W jego ocenie taki los spotkał Lecha Kaczyńskiego czy Andrzeja Dudę w ostatnim okresie jego prezydentury.

Karol Nawrocki wyliczył palące problemy

- Trzeba rozmawiać, panie premierze, o rzeczach, które nie mogą czekać rok, bo musimy naprawić polski budżet i o to apeluję do pana premiera (...). Tu czas oznacza być może ludzkie życie - powiedział. Wskazał na problemy trawiące służbę zdrowia oraz kryzys demograficzny, który jest "gigantycznym problemem Polski".

- Nie starcza jednak w tym teatrze i w tym spektaklu czasu na dyskusję o finansach publicznych, czasu na dyskusję o służbie zdrowia, czasu na dyskusję o problemie demograficznym Rzeczypospolitej Polskiej - zauważyła głowa państwa.

Prezydent porównał Polskę do "pięknego domu", który Polacy dzięki ciężkiej pracy zbudowali w ciągu ostatnich 37 lat. - Ten dom obroniliśmy przed tym, co niszczy dzisiaj Paryż i Europę Zachodnią. Ten dom jest bezpieczny - mówił, przypisując tę zasługę Zjednoczonej Prawicy.

- On stoi na silnych fundamentach naszej tożsamości, naszej kultury, naszej historii. Wciąż go mamy i będziemy go mieć. Ale w tym domu przecieka dzisiaj dach. Ten przeciekający dach to jest stan finansów publicznych, stan służby zdrowia i problem polskiej demografii - zaznaczył.

Nawrocki uderza w Tuska. "Mówi, że dach nie cieknie"

- Dzisiaj Polska z całą pewnością potrzebuje rządu, który zajmuje się sprawami Polaków - dodał Nawrocki, porównując rząd Donalda Tuska do "gospodarza, który mówi, że dach nie cieknie".

W ocenie prezydenta nie można czekać na zmianę władzy. - My dziś, drodzy państwo, potrzebujemy rządu (...), który zajmuje się polskimi sprawami, polskimi problemami (...), a nie każdego dnia i każdego tygodnia prezydentem RP - wskazał i dorzucił: - Jest to może ostatni moment, aby pan premier Donald Tusk to zrozumiał.

Głowa państwa stwierdziła, że "głęboko wierzy" w realizację jednego z dwóch scenariuszy: refleksji, że trzeba już działać albo zmiany władzy.

- Musimy ucywilizować sytuację w polskiej demokracji i doprowadzić ją do momentu, w którym wybór Polaków (...) jest wyborem akceptowalnym dla rządu, a rząd gotowy jest współpracować z prezydentem dla dobra Polaków - dodał. Podkreślił, że chce większości parlamentarnej, która na to pozwoli.

"Czwarty akt spektaklu politycznego". Nawrocki domaga się zmian

- Wchodzimy w ostatni, czwarty już akt spektaklu politycznego, w którym sprawy zwykłych Polaków, takich jak ja, zanim zostałem prezydentem, są gdzieś na drugim planie - podsumował Nawrocki.

- Chce państwa przestrzec, że nasza odporność, siła rozstrzyga się właśnie tam, gdzie rozwiązuje się zwykłe sprawy Polaków, a nie tam, gdzie tworzy się ideologiczne pola bitew i partyjne (...). To od naszej determinacji, od naszej woli zależy, czy ten czwarty akt będzie aktem ostatnim tej tragikomedii, czy będą kolejne odsłony tego spektaklu - skwitował.



