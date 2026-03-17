W skrócie Karol Nawrocki przesłał swoje stanowisko ws. ETS do premiera Donalda Tuska przed posiedzeniem Rady Europejskiej.

Prezydent podkreślił konieczność odejścia od ETS i oczekuje przyjęcia przez rząd stanowiska zabezpieczającego Polaków przed skutkami polityki klimatycznej.

Dzień wcześniej Przemysław Czarnek zapowiedział złożenie w Sejmie projektu uchwały dotyczącej wypowiedzenia ETS i wezwał premiera Tuska do przedstawienia planu wyjścia z systemu.

Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Karol Rabenda opublikował stanowisko Karola Nawrockiego w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS) za pośrednictwem platformy X.

"20 lat systemu ETS i efekty są jasne: Europa traci przemysł, miejsca pracy i konkurencyjność. Produkcja ucieka poza UE, a globalne emisje rosną" - napisał.

Rabenda dodał następnie, że "prezydent jasno wskazuje kierunek przed Radą Europejską: odejście od ETS".

"Polska nie może zgadzać się na politykę, która niszczy nasz przemysł i podnosi rachunki obywateli" - stwierdził.

Nawrocki o ETS: Oczekuję od polskiego rządu przyjęcia stanowiska

W dokumencie, który został przesłany do premiera Donalda Tuska, zaznaczono, że prezydent "oczekuje od polskiego rządu przyjęcia stanowiska, które w pełnym zakresie zabezpieczy Polaków przed dalszymi konsekwencjami polityki klimatycznej".

"Przedstawione przeze mnie kierunki działań to sposób na obniżenie kosztów energii. Efektem tak realizowanej polityki będzie podwyższenie konkurencyjności polskiego przemysłu, a także oszczędności w portfelach Polaków. Jestem przekonany, że takie stanowisko Polski powinno być prezentowane podczas Rady Europejskiej" - napisał Karol Nawrocki.

Prezydent wymienił także działania, które - w jego ocenie - "choć mniej korzystne niż pełna likwidacja systemu EU ETS, powinny zostać wdrożone bez zwłoki w sytuacji braku konsensusu politycznego".

Nawrocki wśród nich wymienił wprowadzenie możliwości uiszczenia opłaty zastępczej zamiast umarzania uprawnień do emisji, wprowadzenie mechanizmu obniżającego ceny uprawnień do emisji, wykluczenie instytucji finansowych z rynku oraz zachowanie realnego systemu bezpłatnych uprawnień do emisji dla przemysłu.

System ETS. Prezydent do rządu: Nie ma już przestrzeni na działania pozorne

"Jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej czuję się w obowiązku podkreślić, że nie ma już przestrzeni na działania pozorne ani kosmetyczne korekty, których dokonywano w ostatnich latach. (...) Europa musi podjąć decyzje, które pozwolą odbudować i wzmocnić jej potencjał przemysłowy, w tym militarny, niezbędny zarówno dla stabilności gospodarczej, jak i bezpieczeństwa naszego kontynentu, w szczególności państw frontowych, takich jak Polska" - zaznaczyła głowa państwa.

Dodajmy, że stanowisko prezydenta Karola Nawrockiego ma związek z czwartkowym posiedzeniem Rady Europejskiej.

Na wtorek ponadto zaplanowano spotkanie ministrów państw Unii Europejskiej do spraw środowiska. W jego trakcie przedstawiciele będą rozmawiać o normach emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych.

"Zmiany zostały zaproponowane przez Komisję 16 grudnia 2025 r. jako element pakietu motoryzacyjnego. Aby wesprzeć przechodzenie na czystą mobilność, Komisja proponuje elastyczne rozwiązania i opcje technologiczne mające pozwolić producentom osiągnąć wyznaczone cele" - czytamy na stronie Rady Europejskiej.

Działania w sprawie ETS zapowiedział także Przemysław Czarnek

Przypomnijmy, że w poniedziałek działania w sprawie systemu ETS zapowiedział też kandydat PiS na premiera, Przemysław Czarnek. Podczas konferencji prasowej w okolicach warszawskiej Elektrociepłowni Żerań podkreślił on, że "Polska nie może być dalej bankomatem dla unijnej polityki klimatycznej".

Były minister edukacji i nauki zapowiedział przy tym, że złoży w Sejmie projekt uchwały dotyczący wypowiedzenia ETS.

- W tej uchwale Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa premiera Tuska do tego, żeby przedstawił w ciągu 14 dni plan wyjścia z ETS-u. Przede wszystkim wzywamy do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wyjścia z ETS-u, czyli w pierwszej kolejności opublikowania wyroku (Trybunału Konstytucyjnego - red.) z 10 czerwca 2025 roku - mówił.

- Wyjście z ETS-u oznacza obniżenie rachunków za energię, w tym za energię elektryczną, o kilkadziesiąt procent. I to natychmiast po wyjściu z ETS-u - dodawał Czarnek.

ETS to system handlu prawami do emisji CO2, którym obecnie objęta jest energetyka. Mechanizm został wprowadzony przez Unię Europejską, aby ograniczać emisję gazów cieplarnianych, w tym wspomnianego CO2. Obecnie jest to jedno z głównych narzędzi polityki klimatycznej UE.

