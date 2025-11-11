W skrócie Karol Nawrocki podkreśla konieczność partnerskich relacji Polski z Ukrainą i wskazuje nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy jako gest symetrii.

Prezydent wyklucza podporządkowywanie polskich interesów żądaniom Ukrainy i dąży do realnego dialogu, podkreślając potrzebę wsłuchiwania się w głos polskiej opinii publicznej.

W sprawie spotkania Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim pojawiają się rozbieżności - Polska stawia warunki, oczekując od Ukrainy gestów w kwestiach historycznych i gospodarczych.

W wywiadzie dla telewizji wPolsce24 prezydent pytany był o swoje priorytety w budowaniu relacji z Ukrainą.

Karol Nawrocki zaznaczył, że muszą być to relacje partnerskie, a jego propozycje zawarte w prezydenckim projekcie nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy są "próbą znalezienia symetrii".

Polska - Ukraina. Karol Nawrocki o "urealnieniu" stosunków

Prezydent przekonywał, że nie zmienił poglądu na odpowiedzialność Rosji za atak na Ukrainę, ale - jak zaznaczył - "nie można brać interesu Polski za coś, co ma gwarantować realizację wszystkich postulatów Ukrainy przy jednoczesnym zamknięciu się na te głosy, które płyną z polskiej opinii publicznej".

- Staram się urealnić nasze stosunki z Ukrainą - powiedział prezydent. - My wciąż jesteśmy gotowi pomagać, ale nie możemy być zakładnikami w żadnej relacji z państwami na świecie - dodał.

Pytany o to, czy dojdzie do jego spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, Nawrocki odparł, że dojdzie do niego "wcześniej czy później".

Jak mówił, wizyta Zełenskiego w Warszawie byłaby dobrą okazją do tego, by spotkać się z mieszkającymi tu Ukraińcami czy do "ustalenia spraw, które są dla Polaków bardzo ważne i rozpoczęcia procesu ekshumacji na Wołyniu".

Zełenski przyjedzie do Warszawy? Pałac Prezydencki stawia warunki

Pałac Prezydencki i strona ukraińska wysyłają sprzeczne komunikaty w sprawie ewentualnego spotkania prezydentów.

Ambasador Ukrainy w Warszawie Wasyl Bodnar uważa, że Karol Nawrocki, jako nowo wybrana Głowa Państwa, powinien przyjechać do Kijowa na spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim. Określił to jako "normalną praktykę dyplomatyczną".

Źródło: Ukrinform

