Nawrocki wbił szpilę rządowi. "Nie ma innej drogi"

Dawid Kryska

Dawid Kryska

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Prezydent Karol Nawrocki podkreślił podczas uroczystości wręczenia nominacji sędziowskich i asesorskich w Pałacu Prezydenckim, że zostać sędzią w Polsce można jedynie "składając przysięgę w obecności prezydenta". - Nie ma innej drogi - stwierdził. W Polsce od kilku dni dwa spór prawny ws. ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka, który złożył przysięgę nie przed prezydentem, a przed marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.

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Karol Nawrocki przemawia na uroczystości nominacji sędziów, obok stoi mężczyzna, w tle polskie flagi
Karol Nawrocki na ślubowaniu sędziów i asesorówPawe³ SupernakPAP

W skrócie

  • Karol Nawrocki podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim stwierdził, że sędzią w Polsce można zostać wyłącznie po złożeniu przysięgi wobec prezydenta.
  • Prezydent przypomniał, że przez ponad 35 lat po 1989 roku wszyscy sędziowie składali przysięgę w obecności prezydenta RP i podkreślił, że Konstytucja jest fundamentalnym źródłem prawa w Polsce.
  • W ostatnim czasie trwa spór wokół ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka, który złożył przysięgę przed marszałkiem Sejmu, a nie przed prezydentem.
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Na początku swojego wystąpienia prezydent przypomniał, że po 1989 roku, przez kolejnych ponad 35 lat, niezależnie od wielu kryzysów społecznych, politycznych i geopolitycznych, "tysiące sędziów Rzeczypospolitej Polskiej składało swoją przysięgę wobec, a więc w obecności prezydenta RP, stając się sędziami".

"Nie ma innej drogi". Nawrocki wbił szpilę rządowi

- Nie ma innej drogi w Polsce, nie ma innego doświadczenia ustrojowego, nie ma innego mechanizmu do zostania sędzią Rzeczypospolitej Polskiej, jak ten, aby złożyć przysięgę wobec prezydenta RP, a więc w obecności prezydenta - podkreślił.

- Dzisiaj wysyłam jasny sygnał, że ta grupa sędziów, która jest w Sali Kolumnowej, oficjalnie została sędziami Rzeczypospolitej Polskiej, bo wybrany z woli narodu prezydent Rzeczypospolitej Polskiej tak zdecydował w uznaniu wielkiego szacunku i państwa zaangażowania i ciężkiej pracy - powiedział Karol Nawrocki.

Zaznaczył, że jest to nie tylko kwestia ustroju i konstytucji, ale także "wyraz szacunku narodu dla sędziów".

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- Tak bowiem zdecydowali prawodawcy, że oto prezydent wybierany z powszechnego wyboru całego narodu, ma bezpośrednio przyjmować przysięgę polskich sędziów. To wyraz wielkiego uznania Rzeczpospolitej Polskiej dla zadań, których państwo się podejmujecie - podkreślił prezydent.

Zwracając się do sędziów, Karol Nawrocki przypomniał, że wygłoszonym chwilę wcześniej ślubowaniu przysięgali oni wierność Rzeczypospolitej Polskiej.

- Tej wierności można dochować tylko za sprawą spoglądania na fundament polskiego ustroju, jakim jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Zarówno w artykule 8., jak i w artykule 87. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przeczytamy, że to ona jest najważniejszym, podstawowym, fundamentalnym i zasadniczym źródłem prawa w naszej ukochanej ojczyźnie. Ani w jednym, ani w drugim artykule, nie ma międzynarodowych trybunałów, jednych i drugich komisji, które opiniują polski system prawny - powiedział.

Prezydent kontra rząd. Polityczna walka o Trybunał Konstytucyjny

Trwający obecnie spór wokół TK sięga marca tego roku, kiedy Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów TK. Prezydent zaprosił dwoje spośród wybranych wtedy na sędziów TK - Magdalenę Bentkowską oraz Dariusza Szostka - i złożyli oni ślubowanie w jego obecności.

Cztery pozostałe osoby wybrane w marcu na sędziów TK - Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska i Maciej Taborowski - nie zostały zaproszone przez prezydenta. Według przedstawicieli Kancelarii Prezydenta podczas ich wyboru doszło do błędów.

Sędziowie ci złożyli 9 kwietnia w sejmowej Sali Kolumnowej ślubowanie z formułą, że robią to "wobec prezydenta". Potem przekazali pisemne roty ślubowań na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta. Nie objęli jednak urzędów. Prezes TK Bogdan Święczkowski oświadczył, iż wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie "wobec prezydenta".

W czerwcu Sejm wybrał Sławomira Patyrę na sędziego TK - po zaproszeniu przez prezydenta złożył on ślubowanie pod koniec lipca.

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4 września na sędziego TK wybrany został Maciej Berek - wcześniej minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Jest ósmą osobą wybraną przez Sejm obecnej kadencji na sędziego TK. Jego kadencja powinna się rozpocząć się w połowie września. Do tej pory Kancelaria Prezydenta nie zaprosiła go do złożenia ślubowania. Berek kierował w tej sprawie pisma do prezydenta, które jednak - według jego słów - pozostały bez odpowiedzi.

Z kolei urzędnicy KPRP wskazywali, że wątpliwości budzi to, czy Berek spełnia stawiane sędziemu TK wymogi formalne, związane m.in. z odpowiednim stażem pracy w zawodzie radcy prawnego. KPRP skierowała w tej sprawie pismo do Kancelarii Sejmu o informację w tej sprawie.

Marszałek Czarzasty oświadczył wówczas, że "prezydent nie ma możliwości prawnej podważenia suwerennej decyzji Sejmu w zakresie wyboru członka Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ stanowiłoby to pogwałcenie podziału władzy i naruszałoby jej równowagę przewidzianą konstytucją". Podkreślał też, że oczekuje, iż prezydent niezwłocznie odbierze ślubowanie Berka.

Tak się jednak nie stało. W efekcie Maciej Berek w środę 14 października złożył ślubowanie w Sejmie w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

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