Nawrocki ułaskawiłby Ziobrę? "Nie może liczyć na uczciwy proces"

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Aktualizacja

- Żyjemy w sytuacji, w której z całą pewnością, i to powtarzam konsekwentnie, minister Ziobro nie może liczyć na uczciwy proces w Polsce - ocenił Karol Nawrocki w programie "Śniadanie Rymanowskiego". Pytany, czy jest gotów ułaskawić byłego ministra sprawiedliwości, prezydent odparł, że na razie nie ma takiego wniosku, więc jest to domena przyszłości.

Mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie siedzi przy stole na tle roślin oraz polskiej flagi. W prawym górnym rogu widać wklejone zdjęcie twarzy innego mężczyzny.
Zbigniewa Ziobro "nie może liczyć na uczciwy proces w Polsce"? Karol Nawrocki o sprawie byłego ministraWojciech Strozyk/REPORTERPolsat News

W skrócie

  • Karol Nawrocki stwierdził w programie, że Zbigniew Ziobro nie może liczyć na uczciwy proces w Polsce.
  • Prezydent podkreślił, że nie wpłynął żaden wniosek o ułaskawienie Ziobry i to domena przyszłości.
  • Zbigniew Ziobro jest poszukiwany listem gończym wydanym przez Prokuraturę Krajową i podejrzany o popełnienie 26 przestępstw.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Czy Karol Nawrocki ułaskawiłby Zbigniewa Ziobrę? - Nie ma takiego wniosku, nie ma skazania panie redaktorze, więc mówimy o rzeczy, która jest domeną przyszłości - podkreślił prezydent.

Karol Nawrocki o ucieczce Zbigniewa Ziobry

Rymanowski zapytał, czy gdyby Karol Nawrocki był w tej samej sytuacji, uciekłby z terytorium Polski i poprosił o azyl. - Dla mnie kwestia opuszczenia RP - nie chciałbym, żeby Pan Bóg mnie doświadczył chorobą, pan minister Zbigniew Ziobro jest przecież dotknięty chorobą, no ani taką polityczną nagonką - odpowiedziała głowa państwa.

- Natomiast ja oczywiście nie wyobrażam sobie tego typu opuszczenia Rzeczpospolitej Polskiej, ale to jestem ja, to jest osobista, indywidualna decyzja każdego - powiedział.

- Pan minister wybrał taką ścieżkę, nie mogąc liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce - stwierdził prezydent.

Zobacz również:

Karol Nawrocki skrytykował Donalda Tuska. "Nie będzie mi mówił"
Polska

"Nie będzie mówił, gdzie mam latać". Prezydent ostro o Donaldzie Tusku

Patryk Idziak
Patryk Idziak

    List gończy za Zbigniewem Ziobrą

    Na początku lutego Komenda Stołeczna Policji poinformowała o wszczęciu poszukiwań Zbigniewa Ziobry na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Krajową.

    "Mężczyzna ukrywa się przed organami ścigania" - podano w komunikacie.

    Jak informowała z kolei PK w oświadczeniu, 5 lutego 2026 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wydał postanowienie o zastosowaniu wobec podejrzanego Zbigniewa Ziobry tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy od dnia zatrzymania.

    Zobacz również:

    Zbigniew Ziobro zwrócił się do lidera węgierskiej opozycji Petera Petera Magyara
    Polska

    "Czy powiedziałeś całą prawdę?". Ziobro uderza w lidera węgierskiej opozycji

    Marcin Czekaj
    Marcin Czekaj

    "W zakresie przesłanki ogólnej Sąd stwierdził, iż zebrane w śledztwie dowody (wymienione w postanowieniu) wskazują na duże prawdopodobieństwo, iż podejrzany Zbigniew Z. popełnił 26 przestępstw, w tym założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz współudziału w przywłaszczeniu środków z Funduszu Sprawiedliwości" - podała prokuratura.

    Zobacz również:

    Prezydent Karol Nawrocki w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii"
    Polska

    Prezydent o konflikcie z Czarzastym. "To jest sprawa ustrojowa"

    Patryk Idziak
    Patryk Idziak
    Kotula: Żałuję, że się rozstaliśmy z Partią RazemPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze