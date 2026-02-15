W skrócie Karol Nawrocki stwierdził w programie, że Zbigniew Ziobro nie może liczyć na uczciwy proces w Polsce.

Prezydent podkreślił, że nie wpłynął żaden wniosek o ułaskawienie Ziobry i to domena przyszłości.

Zbigniew Ziobro jest poszukiwany listem gończym wydanym przez Prokuraturę Krajową i podejrzany o popełnienie 26 przestępstw.

Czy Karol Nawrocki ułaskawiłby Zbigniewa Ziobrę? - Nie ma takiego wniosku, nie ma skazania panie redaktorze, więc mówimy o rzeczy, która jest domeną przyszłości - podkreślił prezydent.

Karol Nawrocki o ucieczce Zbigniewa Ziobry

Rymanowski zapytał, czy gdyby Karol Nawrocki był w tej samej sytuacji, uciekłby z terytorium Polski i poprosił o azyl. - Dla mnie kwestia opuszczenia RP - nie chciałbym, żeby Pan Bóg mnie doświadczył chorobą, pan minister Zbigniew Ziobro jest przecież dotknięty chorobą, no ani taką polityczną nagonką - odpowiedziała głowa państwa.

- Natomiast ja oczywiście nie wyobrażam sobie tego typu opuszczenia Rzeczpospolitej Polskiej, ale to jestem ja, to jest osobista, indywidualna decyzja każdego - powiedział.

- Pan minister wybrał taką ścieżkę, nie mogąc liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce - stwierdził prezydent.

List gończy za Zbigniewem Ziobrą

Na początku lutego Komenda Stołeczna Policji poinformowała o wszczęciu poszukiwań Zbigniewa Ziobry na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Krajową.

"Mężczyzna ukrywa się przed organami ścigania" - podano w komunikacie.

Jak informowała z kolei PK w oświadczeniu, 5 lutego 2026 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wydał postanowienie o zastosowaniu wobec podejrzanego Zbigniewa Ziobry tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy od dnia zatrzymania.

"W zakresie przesłanki ogólnej Sąd stwierdził, iż zebrane w śledztwie dowody (wymienione w postanowieniu) wskazują na duże prawdopodobieństwo, iż podejrzany Zbigniew Z. popełnił 26 przestępstw, w tym założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz współudziału w przywłaszczeniu środków z Funduszu Sprawiedliwości" - podała prokuratura.

