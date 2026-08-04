W skrócie Donald Tusk odniósł się w mediach społecznościowych do decyzji Karola Nawrockiego o ułaskawieniu między innymi Piotra "Starucha" Staruchowicza.

Rzecznik Karola Nawrockiego wyjaśnił, że ułaskawienie dotyczyło sprawy sprzed dwóch lat związanej ze złamaniem zakazu stadionowego.

W przeszłości Piotr Staruchowicz był skazywany za naruszenia, takie jak spoliczkowanie piłkarza czy zakłócenie minuty ciszy.

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Decyzja Karola Nawrockiego ogłoszona została w poniedziałek. Ułaskawieniem objęte zostały trzy osoby. Jak ustaliły media, chodzi o działacza opozycji demokratycznej Adama Borowskiego, niesłusznie skazanego za zabójstwo Piotra Pytla oraz kibica Piotra "Starucha" Staruchowicza.

O tym, że prawo łaski zastosowane zostało wobec trzeciej z wymienionych osób poinformował mecenas samego zainteresowanego, Krzysztof Wąsowski. "Mogę już potwierdzić, że pan prezydent skorzystał z przysługującej mu 'autonomicznej' prerogatywy prawa łaski także dzisiaj wobec drugiego mojego Mandanta (słynnego STARUCHA) i uwolnił go od tzw. zakazu stadionowego" - napisał.

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Oprócz Donalda Tuska oburzenie wobec decyzji prezydenta związanej z ułaskawieniem "Starucha" wyraziła też m.in. była głowa państwa, Bronisław Komorowski. - Według mnie pan prezydent po prostu grubo przesadził i sam okazał lekceważenie do instytucji ułaskawienia - mówił w rozmowie z "Faktem".

Podczas wtorkowej konferencji prasowej przed Pałacem Prezydenckim do decyzji Nawrockiego odniósł się jego rzecznik - Rafał Leśkiewicz. Pytany o sprawę Staruchowicza podkreślił, że miała ona "charakter incydentalny".

- Akt ułaskawienia dotyczy konkretnej sprawy, która miała miejsce dwa lata temu. Było to skazanie na podstawie Kodeksu wykroczeń i pan prezydent po analizie akt sprawy, po analizie pełnej dokumentacji, którą otrzymał, podjął decyzję o ułaskawieniu - wyjaśnił.

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Staruchowicz został skazany z art. 54. ust 2 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, czyli przebywanie w czasie trwania masowej imprezy sportowej w miejscu innym niż wskazany na bilecie wstępu. Chodziło o zdarzenie podczas meczu w Lublinie - zakaz wydał wobec mężczyzny tamtejszy sąd.

W grudniu zeszłego roku "Staruch" dodzwonił się do studia Kanału Zero, gdzie gościł prezydent Karol Nawrocki. Przedstawił mu wówczas swoją sytuację i zapytał, "czy Święty Mikołaj przyniesie mu w tym roku ułaskawienie".

- Jeśli taki wniosek wpłynął, to zostanie rozpatrzony. Dziwnie brzmi sytuacja, w której kibic odpowiedzialny za doping nie może wejść na gniazdo. Z przekazów publicznych widzę rozwiązania odległe od logiki, ale nie znam jeszcze postępowania sądowego - mówił prezydent.

Spoliczkowanie piłkarza, przerwanie minuty ciszy. Problemy z prawem kibica Legii

Zakaz stadionowy dla "Starucha" to nie pierwszy wyrok w jego sprawie. W przeszłości kibic był skazywany za spoliczkowanie piłkarza Jakuba Rzeźniczaka, czy pobicie jednego z kibiców Polonii Warszawa.

Pierwszy dwuletni zakaz wstępu na stadion otrzymał za incydent z 2010 r., do którego doszło podczas minuty ciszy dla zmarłego współwłaściciela Legii Warszawa Jana Wejcherta. "Staruch" miał celowo zakłócić hołd.



