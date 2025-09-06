"Szanowny Panie Ministrze Radosławie Sikorski, ja już w Polsce - dziś Narodowe Czytanie. Nie mam możliwości zająć się Pana albumem z Waszyngtonu w innej formie, ale apeluję o powagę. Nasze relacje z USA to naprawdę kwestia zasadnicza dla Polski" - napisał Karol Nawrocki.

"Minister Spraw Zagranicznych, cykający selfie pod budynkami administracji naszego partnera, to nie jest dobra droga. Proszę na chwilę zapomnieć o emocjach, o naszej wewnętrznej polityce, o swoim albumie z wyjazdu. Proszę poprawić zbroję i z powagą reprezentować poważnego partnera USA - Polskę. To nie jest kwestia Pana dobrego - acz niepokojącego - samopoczucia. To są sprawy państwowe" - dodał prezydent.

Zaznaczył również, że jest gotowy spotkać się z Sikorskim gdy ten "ochłonie", by porozmawiać między innymi na temat sytuacji związanej z mianowaniem ambasadorów, w tym również w USA, gdzie od kilku miesięcy na czele placówki stoi chargé d'affaires Bogdan Klich.

Sikorski uderza w PiS. Pozdrawia z Białego Domu

Spór między szefem MSZ a środowiskiem prezydenta ma związek z kontrowersjami dotyczącymi wizyty Karola Nawrockiego w Waszyngtonie. Minister spraw zagranicznych, który w tym czasie również przebywał w USA, zaproponował prezydentowi wsparcie podczas rozmów w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Obóz Nawrockiego odmówił jednak Sikorskiemu udziału w rozmowach, a także zwlekał kilka dni z przesłaniem do MSZ notatki z rozmowy.

Na konferencji prasowej po spotkaniu prezydentów europoseł PiS i doradca prezydenta Adam Bielan stwierdził, że premier Donald Tusk i Radosław Sikorski nie mogą odwiedzać Białego Domu. - Donald Tusk raczej nie ma wstępu do Białego Domu. Jest tu persona non grata (...). Radosław Sikorski z całą pewnością jest popularny w Białym Domu. Jest dość znaną postacią, ale nie jest najmilej widziany - mówił Bielan.

- Koledzy patrioci z PiS-u chełpią się, że zablokowali rządowi wejście do Białego Domu. Pozdrawiam - odpowiedział mu szef MSZ na nagraniu opublikowanym na platformie X. Widać na nim, że minister przebywa w Białym Domu.

