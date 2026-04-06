W skrócie 50 proc. badanych pozytywnie oceniło działalność prezydenta Karola Nawrockiego, a jego marcowy wynik oznacza spadek o 3 pkt proc. w stosunku do lutego i wzrost o 2 pkt proc. względem stycznia.

Premiera Donalda Tuska pozytywnie ocenia 37 proc. respondentów, co oznacza spadek drugi miesiąc z rzędu; negatywną opinię wyraża 57 proc.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty jako jedyny poprawił swój pozytywny wynik w marcu, uzyskując 42 proc., co stanowi wzrost w porównaniu do lutego i stycznia.

W marcu działalność prezydenta Karola Nawrockiego pozytywnie oceniło 50 proc. badanych, z czego zdecydowanie dobrze myśli o jego pracy 24 proc. Łączny marcowy wynik oceny działalności Nawrockiego to spadek o 3 pkt proc. w stosunku do lutowego sondażu oraz wzrost o 2 pkt proc. względem styczniowego badania Instytutu.

Negatywnie o pracy prezydenta wypowiedziało się w badaniu IBRiS dla PAP 46 proc. pytanych, z czego blisko 28 proc. ocenia jego działalność zdecydowanie jako złą. Z kolei 4 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Premier zanotował spadek pozytywnych ocen drugi miesiąc z rzędu; ma także najwyższy poziom ocen negatywnych. Jego działalność w marcu pozytywnie oceniło 37 proc. badanych, co stanowi spadek o 1 pkt proc. względem lutego i o 5 pkt proc. w stosunku do stycznia. 13 proc. zdecydowanie dobrze wypowiedziało się o pracy szefa rządu.

Negatywną opinię o działalności Tuska ma 57 proc. respondentów, 35 proc. wybrało odpowiedź: "zdecydowanie źle". Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 6 proc. ankietowanych.

IBRiS poprosił też badanych o ocenę działalności marszałka Włodzimierza Czarzastego. Ten w marcu poprawił swoje notowania.

Pozytywnie o pracy Czarzastego wypowiedziało się 42 proc. pytanych. 28 proc. ocenia go "raczej dobrze", co oznacza wzrost o 6 pkt proc. w stosunku do lutego oraz 2 pkt proc. względem stycznia.

Negatywną opinię o działalności Czarzastego ma 50 proc. badanych. 35 proc. oceniło go "zdecydowanie źle". Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 8 proc. ankietowanych.

Instytut zwrócił uwagę, że Czarzasty jako jedyny z trójki polityków poprawia w marcu swój pozytywny bilans zarówno względem poprzedniego miesiąca, jak i początku badanego okresu.

Badanie zrealizowano w dniach od 27 do 28 marca 2026 roku metodą CATI na próbie liczącej 1067 dorosłych Polaków.

