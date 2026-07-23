W skrócie Karol Nawrocki uzasadnił zawetowanie ustawy o statusie osoby najbliższej, twierdząc, że niszczy ona art. 18 Konstytucji RP.

Prezydent powiedział, że projekt ustawy o statusie osoby najbliższej wykracza poza kwestie techniczne i tworzy nową instytucję prawa rodzinnego.

Karol Nawrocki podkreślił, że podpisał 245 ustaw, a weto zastosował wobec 41.

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- Nadal jestem gotowy pomóc - zadeklarował Karol Nawrocki, podkreślając, że wolę poparcia ustawy o statusie osoby najbliższej wyrażał wielokrotnie i nic się pod tym względem nie zmieniło.

Wskazał, że państwo powinno pomóc w kwestiach formalnych osobom, które nie zawarły małżeństwa, "bo tak potoczyło się ich życie".

Jednak zdaniem prezydenta jego obietnicę wyborczą "próbuje się zamknąć w kwestii quasi małżeństwa, podważającego art. 18 Konstytucji RP".

Ustawa o statusie osoby najbliższej. Prezydent: To jest kuglarstwo

- Jeśli z ustawy o statusie osoby najbliższej robi się zmianę ponad 200 ustaw polskiego porządku prawnego, niszczy się artykuł 18. Konstytucji, jeśli udaje się za sprawą ideologii brać za zakładników ludzi, którzy czekają na pomoc większości parlamentarnej i prezydenta RP, to jest kuglarstwo. Tak działać nie można, na to się nie zgadzam - powiedział prezydent.

Dodał, że art. 18 Konstytucji RP (głoszący, że małżeństwo stanowi związek kobiety i mężczyzny - red.) będzie dla niego zawsze "najważniejszym punktem odniesienia".

- Natomiast wierzę, że rządzący pójdą po rozum do głowy i przystąpią do kolejnego dialogu z prezydentem - mówił Nawrocki. Efektem prac ma być w opinii Nawrockiego "techniczna ustawa umożliwiająca ludziom normalne życie".

Kwestię wymogu "techniczności" ustawy prezydent poruszył również 17 lipca podczas ogłaszania decyzji w sprawie proponowanych przepisów.

- Niestety to, co do mnie trafiło, to nie są wyłącznie techniczne ustawy, które pomagają ludziom w dostępie do informacji medycznej, reprezentowaniu bliskiej osoby czy załatwianiu spraw w urzędzie. Te projekty tworzą nową, sformalizowaną instytucję prawa rodzinnego, wyposażoną w szeroki katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich - tłumaczył Nawrocki.

Karol Nawrocki o zawetowanych ustawach. "Niektórzy mają problem z matematyką"

W czasie wystąpienia w Dębicy prezydent odniósł się szerzej do liczby zawetowanych przez niego ustaw.

- Niektórzy mają problem z matematyką i ze statystyką, nazywając mnie "wetomatem", tymczasem ja podpisałem 245 ustaw i jak by tego nie liczyć, to jest zdecydowanie więcej, niż zawetowałem - powiedział.

Podkreślił, że decyzję o wecie podjął w przypadku 41 ustaw, "ale to już pozostawia edukacji matematycznej tych, którzy nie widzą w tej statystyce faktu, że podpisał zdecydowanie więcej, po głębokich analizach, niż zawetował".

Zaznaczył, że podpisał tyle ustaw, "choć nie jest notariuszem rządu". Zarazem przypomniał o osobistej "bardzo krytycznej ocenie sprawności i polityki prowadzonej przez obecny rząd".

- Żeby była jasność. Prezydent jest od tego (...) żeby tam, gdzie robią sobie z obywateli żarty (...) powiedzieć: "Stop, weto, tak nie będzie". Dlatego 41 wet podjąłem i jestem z tego dumny - oświadczył Nawrocki.





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