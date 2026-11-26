W skrócie Radosław Sikorski wyprzedził Karola Nawrockiego w najnowszym rankingu zaufania IBRiS, uzyskując 45 proc.

Poziom zaufania do prezydenta Karola Nawrockiego spadł w ciągu ostatnich miesięcy o blisko 10 punktów procentowych, co stanowi wyraźny trend spadkowy.

Trzecie miejsce w zestawieniu zajął Włodzimierz Czarzasty z poparciem 38,5 proc., wyprzedzając Krzysztofa Bosaka, który odnotował największy wzrost w listopadowym badaniu.

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Nowy ranking zaufania przygotował IBRiS na zlecenie Onetu. Z sondażu wynika, że Karol Nawrocki, który do tej pory cieszył się najwyższym poziomem ufności wśród polskich polityków, stracił pozycję lidera. Prezydenta wyprzedził wicepremier Radosław Sikorski.

"Różnica jest minimalna, jednak to Nawrocki boryka się z trendem spadkowym. Sikorski nie tylko znalazł się na czele zestawienia, ale po raz kolejny ma także mniejszy elektorat negatywny niż prezydent" - czytamy w publikacji.

Ranking zaufania do polityków. Sikorski wyprzedził Nawrockiego

Szefowi MSZ ufa 45 proc. respondentów. To taki sam wynik jak w poprzednim badaniu. Karol Nawrocki uzyskał rezultat 44,9 proc., co stanowi spadek o 1,1 pkt proc.

Tym samym prezydent RP stracił prowadzenie po raz pierwszy od momentu objęcia urzędu w sierpniu 2025 roku.

Różnica między Sikorskim a Nawrockim (0,1 pkt proc.) jest "zdecydowanie mniejsza od błędu oszacowania badania" - pisze Onet. Nie można więc mówić o "statystycznie rozstrzygniętej przewadze Sikorskiego nad Nawrockim".

Radosławowi Sikorskiemu nie ufa 45,2 proc. badanych, a Karolowi Nawrockiemu 48,4 proc.

W wynikach widać też trend dotyczący prezydenta. Głowa państwa w czerwcu cieszyła się zaufaniem na poziomie 54,8 proc. oraz nieufnością 39,3 proc. W ciągu kilku miesięcy ufność wobec Nawrockiego spadła o 9,9 pkt proc., a nieufność wzrosła o 9,1 pkt proc.

Krzysztof Bosak z największym wzrostem. Donald Tusk w pierwszej piątce rankingu

Na trzecim miejscu w badaniu znalazł się Włodzimierz Czarzasty. Marszałkowi Sejmu ufa 38,5 proc. respondentów (wzrost o 1,5 pkt proc.). Za nim uplasował się lider Konfederacji Krzysztof Bosak (38,4 proc. zaufania). Stanowi to wzrost o 5,1 pkt proc., największy w listopadowym sondażu.

Donald Tusk znalazł się natomiast na piątym miejscu z zaufaniem 37,4 proc. (spadek 1,2 pkt proc.). Kolejne miejsca zajęli: Władysław Kosiniak-Kamysz - 35,9 proc. (spadek o 3,8 pkt proc.), Mateusz Morawiecki - 35,6 proc. (wzrost o 2 pkt proc.), Piotr Zgorzelski - 29,4 proc. (wzrost o 1,2 pkt proc.) oraz Adrian Zandberg - 28,3 proc. (wzrost o 2,6 pkt proc.).

Ranking zaufania zamknęli: Jarosław Kaczyński - 27,1 proc. (wzrost o 3,2 pkt proc.), Grzegorz Braun - 22,9 proc. (wzrost o 1,2 pkt proc.) oraz Szymon Hołownia - 18,3 proc. (spadek o 3 pkt proc.).

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu zrealizowano w dniach 20-21 listopada 2026 r. metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej liczącej 1,1 tys. dorosłych Polaków.



