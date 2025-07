Karol Nawrocki spotkał się w czwartek z Szymonem Hołownią . Marszałek Sejmu już w czerwcu informował, że zaprosił prezydenta elekta do Sejmu, aby omówić szczegóły zaprzysiężenia zaplanowanego na 6 sierpnia.

- Spotkanie, z resztą bardzo udane spotkanie z marszałkiem Hołownią, dotyczyło trzech zasadniczych rzecz y. Rozmawialiśmy oczywiście o 6 sierpnia, o zaprzysiężeniu i o tym, co nastąpi po tym, jak zostanę oficjalnie prezydentem Polski - powiedział w rozmowie z dziennikarzami Karol Nawrocki.

Dodał, że wraz z Szymonem Hołownią omówił plany na inicjatywy ustawodawcz e , do których zobowiązał się jeszcze przed wyborami.

- Jak państwo wiecie, to będzie aktywna prezydentura. Inicjatywy ustawodawcze będą trafiały po 6 sierpnia do marszałka i do Sejmu - nadmienił prezydent elekt.