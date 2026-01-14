O terminie spotkania prezydenta i szefa MSZ poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Zagranicznej Marcin Przydacz.

- Spotkanie ma dotyczyć nominacji ambasadorskich. Prezydent jest gotów, aby tę sytuację rozwiązać - przekazał. Dodał, że wielu polskich placówkach zagranicznych funkcjonują dyplomaci w randze charge d'affaires, a nie ambasadorów.

Polityk podkreślił, że "nie jest to sytuacja optymalna", a prezydent Nawrocki wielokrotnie wskazywał, że problem ten "wynika z decyzji pierwotnej ministra Sikorskiego o zawróceniu, o odwołaniu do kraju 50 ambasadorów bez słowa merytorycznego uzasadnienia".

- W związku z tym zaprosił już na jedno spotkanie, ono się odbyło w Pałacu Prezydenckim, były tam poczynione pewne wstępne ustalenia - powiedział prezydencki minister. Według niego jednak, pismo szefa MSZ, które po tym spotkaniu finalnie trafiło na biurko prezydenta nie odpowiadało tym ustaleniom.

- Prezydent wystosował w ostatnim czasie za moją sprawą odpowiedź do pana ministra informując, że tego typu informacje zawarte w piśmie ministra SZ nie są zgodne z ustaleniami - powiedział.

Wkrótce więcej informacji...

Spotkanie Nawrocki - Sikorski. Prezydent podał datę

Spotkanie Nawrocki - Sikorski nie będzie pierwszą rozmową prezydenta z przedstawicielem rządu w ostatnim czasie. W piątek, 9 stycznia, Karol Nawrocki spotkał się "w cztery oczy" z premierem Donaldem Tuskiem. Było to pierwsze bezpośrednie spotkanie obu polityków od września 2025 roku.

Jednym z głównych tematów rozmowy polityków była polityka zagraniczna, szczególnie w kontekście toczących się negocjacji pokojowych w sprawie wojny w Ukrainie.

- Spotkanie dotyczyło przede wszystkim kwestii związanych z pokojem na Ukrainie. Panowie prezydent i premier rozmawiali o warunkach pokoju, ale także współpracy w najistotniejszej dla Rzeczpospolitej kwestii: bezpieczeństwa - przekazał po zakończeniu rozmów rzecznik prezydenta Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.

Donald Tusk - Karol Nawrocki. Politycy rozmawiali o bezpieczeństwie

Spotkanie premiera i prezydenta zostało zapowiedziane po szczycie Koalicji Chętnych. Donald Tusk stwierdził wtedy, że chce porozmawiać z prezydentem "o tym, jaka jest rola dla prezydenta, a jaka dla rządu w procesie mającym zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa po zawieszeniu broni".

- Wyjmujemy kwestie bezpieczeństwa Polski poza spory i walki. To musi być nasze wspólne działanie - powiedział podsumowując spotkanie.

Premier dodał, że przedmiotem rozmów były przede wszystkim tematy związane z polskim bezpieczeństwem oraz szczegółami negocjacji pokojowych.

Spotkanie u prezydenta. Do rozwiązania kilka sporów Polsat News