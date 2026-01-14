Nawrocki spotka się z Sikorskim. Jest data
Prezydent Karol Nawrocki zaprosił na spotkanie ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Do rozmowy dwóch polskich polityków ma dojść 26 stycznia. Nawrocki niedawno spotkał się także z premierem Donaldem Tuskiem.
O terminie spotkania prezydenta i szefa MSZ poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Zagranicznej Marcin Przydacz.
- Spotkanie ma dotyczyć nominacji ambasadorskich. Prezydent jest gotów, aby tę sytuację rozwiązać - przekazał. Dodał, że wielu polskich placówkach zagranicznych funkcjonują dyplomaci w randze charge d'affaires, a nie ambasadorów.
Polityk podkreślił, że "nie jest to sytuacja optymalna", a prezydent Nawrocki wielokrotnie wskazywał, że problem ten "wynika z decyzji pierwotnej ministra Sikorskiego o zawróceniu, o odwołaniu do kraju 50 ambasadorów bez słowa merytorycznego uzasadnienia".
- W związku z tym zaprosił już na jedno spotkanie, ono się odbyło w Pałacu Prezydenckim, były tam poczynione pewne wstępne ustalenia - powiedział prezydencki minister. Według niego jednak, pismo szefa MSZ, które po tym spotkaniu finalnie trafiło na biurko prezydenta nie odpowiadało tym ustaleniom.
- Prezydent wystosował w ostatnim czasie za moją sprawą odpowiedź do pana ministra informując, że tego typu informacje zawarte w piśmie ministra SZ nie są zgodne z ustaleniami - powiedział.
Spotkanie Nawrocki - Sikorski nie będzie pierwszą rozmową prezydenta z przedstawicielem rządu w ostatnim czasie. W piątek, 9 stycznia, Karol Nawrocki spotkał się "w cztery oczy" z premierem Donaldem Tuskiem. Było to pierwsze bezpośrednie spotkanie obu polityków od września 2025 roku.
Jednym z głównych tematów rozmowy polityków była polityka zagraniczna, szczególnie w kontekście toczących się negocjacji pokojowych w sprawie wojny w Ukrainie.
- Spotkanie dotyczyło przede wszystkim kwestii związanych z pokojem na Ukrainie. Panowie prezydent i premier rozmawiali o warunkach pokoju, ale także współpracy w najistotniejszej dla Rzeczpospolitej kwestii: bezpieczeństwa - przekazał po zakończeniu rozmów rzecznik prezydenta Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.
Donald Tusk - Karol Nawrocki. Politycy rozmawiali o bezpieczeństwie
Spotkanie premiera i prezydenta zostało zapowiedziane po szczycie Koalicji Chętnych. Donald Tusk stwierdził wtedy, że chce porozmawiać z prezydentem "o tym, jaka jest rola dla prezydenta, a jaka dla rządu w procesie mającym zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa po zawieszeniu broni".
- Wyjmujemy kwestie bezpieczeństwa Polski poza spory i walki. To musi być nasze wspólne działanie - powiedział podsumowując spotkanie.
Premier dodał, że przedmiotem rozmów były przede wszystkim tematy związane z polskim bezpieczeństwem oraz szczegółami negocjacji pokojowych.