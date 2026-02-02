Nawrocki skorzystał z prawa łaski. Komunikat Pałacu
"Prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec trzech osób" - poinformowała kancelaria głowy państwa. W komunikacie czytamy, że prokurator generalny zwrócił się z ośmioma wnioskami o ułaskawienie, z czego pięć prezydent odrzucił.
Kancelaria prezydenta poinformowała, że Karol Nawrocki rozpatrzył osiem wniosków prokuratora generalnego w sprawie ułaskawienia.
"Prezydent RP postanowieniami z dnia 2 lutego 2026 roku zastosował prawo łaski wobec trzech osób. Prezydent RP postanowieniem z dnia 2 lutego 2026 roku nie zastosował prawa łaski wobec pięciu osób" - czytamy w komunikacie.
Pałac wyjaśnia, że "sądy orzekające w pierwszej lub pierwszej i drugiej instancji pozytywnie zaopiniowały prośby skazanych o łaskę", jednak "prokurator generalny wobec pięciu osób wystąpił z wnioskami do Prezydenta RP o nieskorzystanie z prawa łaski".
Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby. Rzecznik prezydenta o szczegółach
"Jednocześnie prezydent Karol Nawrocki podpisał cztery postanowienia, w których w trybie art. 567 § 2 k.p.k. zażądał od prokuratora generalnego przedstawienia akt w czterech sprawach" - dodała kancelaria głowy państwa.
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wyjaśnił, iż przepis ten stanowi, że "prokurator generalny przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej akta sprawy lub wszczyna z urzędu postępowanie o ułaskawienie w każdym wypadku, kiedy prezydent tak zadecyduje".
"Postanowieniami z dnia 2 lutego 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki zastosował prawo łaski w stosunku do trzech osób. Podejmując decyzje Prezydent RP kierował się względami humanitarnymi, pozytywnymi opiniami sądów a także wnioskami prokuratora generalnego o skorzystanie z prawa łaski" - dodał Leśkiewicz.
Prezydent zastosował prawo łaski. Pierwsza taka sytuacja
Jedna ze osób, którą prezydent ułaskawił była skazana za za przestępstwo z art. 173 § 2 i § 4 k.k., czyli nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, jeżeli następstwem czynu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób.
"Sąd orzekający w II instancji pozytywnie zaopiniował prośbę o akt łaski. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zastosował prawo łaski przez warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności na okres próby" - czytamy w komunikacie kancelarii.
Jako motyw ułaskawienia podano, że "prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, miał na uwadze przede wszystkim względy humanitarne - bardzo trudną sytuację zdrowotną osoby skazanej, jej zaawansowany wiek, wyrażenie skruchy, przeproszenie pokrzywdzonych, incydentalny charakter czynu, pozytywną opinię środowiskową".
Druga sprawa dotyczy osoby skazanej za przestępstwo z art. 190 § 1 k.k., czyli groźby karalne. "Sąd orzekający w I instancji pozytywnie zaopiniował prośbę o akt łaski. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zastosował prawo łaski przez darowanie kary pozbawienia wolności" - podano.
Jak czytamy, w tym wypadku "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, miał na uwadze względy humanitarne - bardzo trudną sytuację zdrowotną i zaawansowany wiek osoby skazanej, odległy termin popełnienia czynu oraz przestrzeganie porządku prawnego po wyroku".
"Względy humanitarne". Kancelaria o decyzji prezydenta
W przypadku trzeciego prawa łaski "zarówno sąd orzekający w I instancji, jak i sąd II instancji pozytywnie zaopiniowały prośbę o ułaskawienie".
Osoba wobec której Prezydent RP zastosował prawo łaski była skazana za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k., art. 296 § 1 i 3 k.k. i art. 301 § 1 k.k., czyli oszustwo, wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym w wielkich rozmiarach, pokrzywdzenie wierzycieli.
"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zastosował prawo łaski poprzez warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności i oddanie skazanego w wyznaczonym okresie próby pod dozór kuratora" - przekazała kancelaria.
Jak czytamy, "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, miał na uwadze przede wszystkim względy humanitarne - trudną sytuację rodzinną wobec ciężkiej choroby osoby najbliższej oraz konieczność sprawowania opieki nad nią i małoletnimi, pozytywną opinię wywiadu środowiskowego, znaczny upływ czasu od popełnienia przestępstw, przestrzeganie porządku prawnego po wydaniu wyroku oraz niemożność korzystania ze środków ochrony przewidzianych przez kodeks karny wykonawczy".
Więcej informacji wkrótce...