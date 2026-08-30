W skrócie Pierwszy dzień wydarzenia "Przyszłość.pl" w Juracie obejmował koncerty, spotkania i panele dyskusyjne dla uczestników.

Karol Nawrocki odpowiedział na pytania młodych i zapowiedział kolejną edycję inicjatywy.

W programie znalazły się także aktywności sportowe, strategiczna gra decyzyjna Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz koncert braci Lee na zakończenie dnia.

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"Przyszłość.pl" odbywa się w dniach 29-30 sierpnia na terenie Rezydencji Prezydenta RP w Juracie. Jak przeczytałem na oficjalnej stronie wydarzenia, to "pierwszy raz w historii", gdy miejsce to zostało otwarte dla młodych Polaków.

Karol Nawrocki, zapowiadając spotkanie, podkreślał, że "chce wsłuchać się w potrzeby młodych ludzi" oraz spojrzeć na świat ich oczami. Sprawdziłem, co w takim razie organizatorzy przygotowali dla uczestników pierwszego dnia wydarzenia.

Ruszyło wydarzenie "Przyszłość.pl". Do Juraty dotarliśmy katamaranami

Udział w sobotnim spotkaniu rozpoczął się dla mnie około godziny 7 wraz z podróżą do Juraty. W porcie w Gdańsku czekały na nas zapewnione przez organizatorów katamarany, którymi popłynęliśmy na Hel. Cały rejs trwał około 2,5 godziny. Na pokładzie otrzymaliśmy śniadanie.

Gdańsk. Kolejka uczestników wydarzenia "Przyszłość.pl" przed wejściem na katamaran Marcin Czekaj INTERIA.PL

Po przybyciu do portu wojennego przeszliśmy kontrolę bezpieczeństwa podobną do tej na lotniskach i przesiedliśmy się do autokarów, którymi przewieziono nas do prezydenckiej rezydencji w Juracie.

Od rana towarzyszyła nam kapryśna aura, która początkowo utrudniała komfortowe korzystanie z przygotowanych przez organizatorów atrakcji. Momentem kryzysowym była ulewa, która po godzinie 14 sparaliżowała na kilka minut imprezę. Po niej jednak na niebie zagościło słońce, które towarzyszyło do końca pierwszego dnia.

Na miejscu mieliśmy zapewniony posiłek w postaci dań z grilla oraz stały dostęp do darmowej wody pitnej i m.in. kawy.

Wydarzenie prezydenta w Juracie. Imprezę otworzył Skolim

Oficjalnie otwarcie wydarzenia odbyło się około godziny 13. Wówczas na scenie pojawił się Skolim, który zaprezentował swoje największe przeboje, w tym m.in. "Wyglądasz Idealnie" oraz "Temperaturę". Wokalista ominął jednak niektóre fragmenty utworów - zamiast niego zaśpiewał je zgromadzony tłum. Po Skolimie na scenie pojawił się WonerS.

W trakcie wydarzenia pojawił się teżPrzemysław Babiarz, który na głównej scenie wygłosił autorski wykład "Polski mecz o sukces. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość". W jego trakcie prezenter telewizyjny skupił się m.in. na kwestii "wychodzenia z własnej strefy komfortu".

W międzyczasie na terenie wydarzenia pojawili wszyscy prezydenccy ministrowie, którzy, przechadzając się między strefami, wdawali się w konwersacje z uczestnikami.

Nam udało się porozmawiać z Karolem Rabendą, który podkreślił, że jego główną misją podczas "Przyszłość.pl" są rozmowy z młodymi ludźmi i wymiana spostrzeżeń na temat Polski.

- Oczywiście różne aktywności też tutaj będą, ale my nie mamy żadnego planu. Mamy po prostu uczestniczyć we wszystkim i będziemy we wszystkim uczestniczyć, bo to fajna impreza - powiedział nam prezydencki minister.

"Przyszłość.pl". Główna scena wydarzenia Marcin Czekaj INTERIA.PL

"Przyszłość.pl". Karol Nawrocki odpowiedział na pytania młodych, padła deklaracja

Wracając do centrum wydarzeń, po wykładzie Przemysława Babiarza przyszedł czas na najważniejszy punkt sobotniego programu - sesję pytań i odpowiedzi z prezydentem.

Karol Nawrocki pojawił się na ustawionym na plaży podeście, gdzie odpowiedział na pytania, które nurtowały uczestników. - Ja jako przedstawiciel średniego pokolenia jest odpowiedzialny za to, żeby budować przyszłość Polski z mocno słyszalnym głosem młodzieży - mówił.

Prezydent zapewnił przy tym, że zamierza zorganizować kolejną edycję "Przyszłość.pl". W przyszłym roku jednak wydarzenie prawdopodobnie odbędzie się w innym miejscu, aby mogło pomieścić nawet trzy tysiące osób. Według organizatorów w pierwszej edycji bierze udział około 800 uczestników.

- Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby nie zrobić drugiego spotkania wokół przyszłości kraju - zapewnił.

Głowa państwa odniosła się ponadto do swoich relacji z premierem i jego gabinetem. Nawrocki podkreślił, że w państwie, gdzie uznaje się prezydenta, powinien istnieć dialog między nim a rządem.

Po zakończeniu dyskusji prezydent pozował do zdjęć z uczestnikami imprezy, a następnie udał się na spotkanie z dziennikarzami.

W trakcie pierwszego dnia wydarzenia spotkać można było też Pierwszą Damę. Osobiście miałem okazję zobaczyć ją m.in. w strefie sportowej, w której korzystała z dostępnych atrakcji oraz podczas pozowania do zdjęć z młodzieżą biorącą udział w "Przyszłość.pl".

Spotkanie z prezydentem w Juracie. Debata, aktywności sportowe i koncert o zachodzie słońca

Podczas dnia zobaczyłem także gotowanie na żywo w wykonaniu Łukasza Miecznikowskiego - prezydenckiego szefa kuchni oraz miałem okazję posłuchać debaty "Kto jest potrzebny Polsce? Komu potrzebna jest Polska?".

Przez cały dzień można też było wziąć udział w aktywnościach sportowych, które odbywały się w specjalnej strefie na plaży. Do wyboru były m.in. gra w koszykówkę, siatkówkę plażową, czy pływanie na deskach SUP oraz rowerkach wodnych. Chętni mogli również wziąć udział w organizowanych tam konkursach i zawodach.

Jurata. Strefa sportowa podczas pierwszego dnia wydarzenia "Przyszłość.pl" Marcin Czekaj INTERIA.PL

Ponadto Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) przeprowadziło strategiczną grę decyzyjną, w której uczestnicy musieli zaprojektować działania w odpowiedzi na hipotetyczną agresję zbrojną na Polskę.

Dzień zakończył się około godziny 20 koncertem braci z Korei Południowej, którzy na swoim koncie mają udział w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Hyo Lee i Hyuk Lee, przy akompaniamencie zachodzącego słońca, zagrali największe dzieła polskiego pianisty z Żelazowej Woli.

Po zamknięciu pierwszego dnia czekały na nas autokary, które odwiozły nas do portu, z którego w kierunku Gdańska odpłynęliśmy katamaranem. Całość - wraz z podróżą - zakończyła się przed godziną 23.



