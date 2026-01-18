Nawrocki się sprzeciwił, Polacy recenzują ruch prezydenta. Weto pod lupą
31 proc. uczestników nowego sondażu uważa, że Karol Nawrocki słusznie zawetował tzw. ustawę cyfrową. Niewiele mniej, bo 30,6 proc., ocenia ten ruch krytycznie. Różnica jest minimalna i mieści się w granicach błędu statystycznego. Nawrocki argumentował weto troską o wolność słowa w sieci. Z kolei rządzący uważają, że prezydent ruchem tym "wymierzył Polsce cios".
W skrócie
"Czy Pani/Pana zdaniem prezydent Karol Nawrocki słusznie zawetował ustawę dostosowującą polskie przepisy do unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA)?" - takie pytanie dostali ankietowani w sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej".
Zwolennicy i przeciwnicy takiego posunięcia głowy państwa w badaniu podzielili się niemal po równo - 31 proc. uznało weto za decyzję "słuszną", a 30,6 proc. miało przeciwne zdanie.
Polacy ocenili weto Karola Nawrockiego. Nowy sondaż
19 proc. respondentów wybrało odpowiedź "nie mam zdania". Z kolei 18,8 proc. uczestników badania nie słyszało o takiej ustawie.
Weto Karola Nawrockiego do tzw. ustawy cyfrowej najlepiej odebrano w następujących grupach: wśród mężczyzn (38,7 proc. uważa decyzję za "słuszną"), w grupie wiekowej 25-34 lat (37,3 proc.), w gronie ankietowanych z wykształceniem średnim (34,6 proc.), zarabiających "na rękę" powyżej 7 tys. złotych (44,3 proc.) oraz mieszkańców miast o populacji od 200 tys. do 499 tys. (36,5 proc.).
Z kolei największy sprzeciw wobec prezydenckiego weta odnotowano: w grupie respondentów powyżej 50. roku życia (44,6 proc.), wśród legitymujących się wykształceniem wyższym (36,3 proc.) oraz mieszkańców miast o populacji przekraczającej 500 tys. (43,4 proc.).
Głośne weto prezydenta Nawrockiego. Polityczny spór o ustawę i DSA
Projekt tzw. ustawy cyfrowej dawał pracownikom Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji narzędzia do usuwania kontrowersyjnych treści w sieci. Karol Nawrocki argumentował swoje weto troską o wolność wypowiedzi. Tłumaczył, że przyjęcie ustawy byłoby równoznaczne z "administracyjną cenzurą".
- Wirtualna rzeczywistość niesie dziś wiele zagrożeń. To sprawa niezwykle ważna. Wymagająca roztropnego, skutecznego i mądrego uregulowania. I właśnie dlatego nie wolno było jej zniszczyć złymi wrzutkami legislacyjnymi. Po raz kolejny do dobrych rozwiązań doklejono przepisy, które są nie do obrony i po prostu szkodzą - tłumaczył Nawrocki.
Przypomnijmy, weto polskiego prezydenta spodobało się właścicielowi platformy X, który pochwalił tę decyzję. "Brawo" - napisałElon Musk.
Z drugiej strony weto skrytykował wicepremier Krzysztof Gawkowski. "Ta ustawa stawiała obywateli na pierwszym miejscu: wzmacniała prawo do odwołania od decyzji platformy, dawała prawo do życia bez hejtu, oszustw i brudnych kampanii z zagranicy" - tłumaczył. Decyzję głowy państwa określił jako "cios wymierzony w Polskę i w Polaków".
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 13-14 stycznia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.