W skrócie Sondaż SW Research dla "Rzeczpospolitej" pokazał, że 31 proc. respondentów uznało weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy dostosowującej polskie przepisy do unijnego DSA za decyzję słuszną, a 30,6 proc. miało przeciwne zdanie.

Prezydent Karol Nawrocki uzasadnił swoje weto troską o wolność wypowiedzi i sprzeciwem wobec "administracyjnej cenzury".

Z kolei wicepremier Krzysztof Gawkowski krytykuje ruch prezydenta.

"Czy Pani/Pana zdaniem prezydent Karol Nawrocki słusznie zawetował ustawę dostosowującą polskie przepisy do unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA)?" - takie pytanie dostali ankietowani w sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej".

Zwolennicy i przeciwnicy takiego posunięcia głowy państwa w badaniu podzielili się niemal po równo - 31 proc. uznało weto za decyzję "słuszną", a 30,6 proc. miało przeciwne zdanie.

Polacy ocenili weto Karola Nawrockiego. Nowy sondaż

19 proc. respondentów wybrało odpowiedź "nie mam zdania". Z kolei 18,8 proc. uczestników badania nie słyszało o takiej ustawie.

Weto Karola Nawrockiego do tzw. ustawy cyfrowej najlepiej odebrano w następujących grupach: wśród mężczyzn (38,7 proc. uważa decyzję za "słuszną"), w grupie wiekowej 25-34 lat (37,3 proc.), w gronie ankietowanych z wykształceniem średnim (34,6 proc.), zarabiających "na rękę" powyżej 7 tys. złotych (44,3 proc.) oraz mieszkańców miast o populacji od 200 tys. do 499 tys. (36,5 proc.).

Z kolei największy sprzeciw wobec prezydenckiego weta odnotowano: w grupie respondentów powyżej 50. roku życia (44,6 proc.), wśród legitymujących się wykształceniem wyższym (36,3 proc.) oraz mieszkańców miast o populacji przekraczającej 500 tys. (43,4 proc.).

Głośne weto prezydenta Nawrockiego. Polityczny spór o ustawę i DSA

Projekt tzw. ustawy cyfrowej dawał pracownikom Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji narzędzia do usuwania kontrowersyjnych treści w sieci. Karol Nawrocki argumentował swoje weto troską o wolność wypowiedzi. Tłumaczył, że przyjęcie ustawy byłoby równoznaczne z "administracyjną cenzurą".

- Wirtualna rzeczywistość niesie dziś wiele zagrożeń. To sprawa niezwykle ważna. Wymagająca roztropnego, skutecznego i mądrego uregulowania. I właśnie dlatego nie wolno było jej zniszczyć złymi wrzutkami legislacyjnymi. Po raz kolejny do dobrych rozwiązań doklejono przepisy, które są nie do obrony i po prostu szkodzą - tłumaczył Nawrocki.

Przypomnijmy, weto polskiego prezydenta spodobało się właścicielowi platformy X, który pochwalił tę decyzję. "Brawo" - napisałElon Musk.

Z drugiej strony weto skrytykował wicepremier Krzysztof Gawkowski. "Ta ustawa stawiała obywateli na pierwszym miejscu: wzmacniała prawo do odwołania od decyzji platformy, dawała prawo do życia bez hejtu, oszustw i brudnych kampanii z zagranicy" - tłumaczył. Decyzję głowy państwa określił jako "cios wymierzony w Polskę i w Polaków".

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 13-14 stycznia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

