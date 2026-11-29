W skrócie Prezydent Karol Nawrocki ogłosił nabór do bezpłatnego programu edukacyjnego Akademia Prezydencka, skierowanego do osób w wieku 18-30 lat.

Radosław Sikorski zakwestionował inicjatywę prezydenta, wskazując w mediach społecznościowych, że Konstytucja nie upoważnia go do prowadzenia działalności edukacyjnej na koszt podatnika.

Program Akademia Prezydencka 2027 obejmuje współpracę z ekspertami oraz sześć zjazdów, które zaplanowano w terminie od 2 lutego do 30 września 2027 roku.

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Akademia Prezydencka 2027 to bezpłatny program edukacyjno-rozwojowy skierowany do młodych ludzi - informuje Kancelaria Prezydenta RP na swoich stronach internetowych.

"Celem programu jest rozwijanie kompetencji przyszłych liderów w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego, naukowego, kulturalnego i sportowego" - przekazano. Akademia Prezydencka skierowana jest do osób w przedziale wiekowym 18-30. W planie jest m.in. współpraca z "ekspertami przy prezydencie".

Do udziału w naborze zachęcał za pośrednictwem mediów społecznościowych prezydent Karol Nawrocki.

- Polska potrzebuje dzisiaj młodych liderów, którzy będą zmieniać nasz kraj na lepsze. Właśnie dlatego rozpoczynamy nabór do Akademii Prezydenckiej, wyjątkowego bezpłatnego programu edukacyjnego, realizowanego przez wybitnych ekspertów, który rozwinie wasz potencjał i da szansę na pozyskanie unikalnej wiedzy. Wiedzy, która przyda się wam w dorosłym życiu - mówiła głowa państwa w opublikowanym nagraniu.

Akademia Prezydencka. Radosław Sikorski pyta o konstytucję

Na "zaproszenie" prezydenta w niedzielę zareagował Radosław Sikorski.

"Nie widzę w Konstytucji upoważnienia dla prezydenta do prowadzenia działalności edukacyjnej na koszt podatnika" - napisał szef polskiej dyplomacji w serwisie X.

"Czy to aby nie jest przekroczenie uprawnień?" - dodał Sikorski.

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Nowy program dla młodych. Karol Nawrocki zachęca do udziału

Ze strony prezydent.pl dowiadujemy się, że Akademia Prezydencka skierowana jest do osób aktywnie zaangażowanych lub gotowych do zaangażowania w życie społeczne, naukowe, kulturalne lub sportowe, "gotowych rozwijać kompetencje liderów, przyszłych elit i kadr Rzeczypospolitej Polskiej".

Program będzie realizowany od 28 listopada 2026 r. Po wysłaniu zgłoszeń kandydatów czekają rozmowy kwalifikacyjne. Terminy sześciu zjazdów oraz finał programu planowane są na okres od 2 lutego do 30 września.



