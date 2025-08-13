Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Tusk: Wiem, że to budzi emocje

W skrócie Premier Tusk odniósł się do wideokonferencji Karola Nawrockiego, Donalda Trumpa oraz europejskich liderów.

Jak zaznaczył premier, wcześniej rząd wypracował w tej sprawie stanowisko, które zostało przekazane polskiemu prezydentowi.

Tusk zadeklarował przy tym gotowość do współpracy z prezydentem Nawrockim.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Pierwsze spotkanie to była grupa liderów, którzy od początku starają się wziąć na swoje barki koordynacje działań wszystkich państw UE w sprawie wojny w Ukrainie - powiedział premier Donald Tusk, odnosząc się do dzisiejszych spotkań europejskich liderów.

Jak dodał, zadaniem grupy było wypracowanie wspólnego stanowiska na spotkanie z Donaldem Trumpem. W skład tej grupy weszli m.in. przywódcy Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Finlandii.

- W sprawach bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, wojny i pokoju musimy ze sobą współpracować. To jest nasz obowiązek - zaznaczył później premier.

Tusk po rozmowie Nawrockiego z Trumpem. "Chcę wyraźnie podkreślić"

- Wiem, że to budzie duże emocje, zainteresowanie i chcę tu bardzo wyraźnie podkreślić, że z jednej strony udało się zgodnie z konstytucją i taką tradycją od wielu lat, ustalić wspólne stanowisko - powiedział Donald Tusk, nawiązując do rozmowy Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w czasie drugiego spotkania europejskich liderów.

W czasie konferencji prasowej premier zaznaczył również, że to strona amerykańska chciała, aby w spotkaniu brał udział polski prezydent.

Dalej premier kontynuował, że wcześniej wypracowane stanowisko rządu zostało przedstawione również prezydentowi Nawrockiemu.

- Zadaniem konstytucyjnym rządu jest prowadzenie polityki zagranicznej, a prezydent wtedy kiedy reprezentuje Polskę, powinien prezentować stanowisko wypracowane przez rząd - wyjaśnił.

Donald Tusk o współpracy z Karolem Nawrockim. "Jestem przekonany"

- W każdej sprawie, tam, gdzie jest interes Polski, będę współpracował z prezydentem Nawrockim. Niezależnie od tego, co myślę o jego poglądach, niektórych działaniach. Byłem krytyczny i zdania nie zmienię, ale wiem, co należy do obowiązków prezydenta, co do obowiązków premiera - podkreślił później premier.

Jak dodał Tusk, "prezydent Nawrocki musi się pogodzić z faktem, że jestem premierem, ja się pogodziłem, że on jest prezydentem".

- Jestem przekonany, że będziemy współpracować. Zaproponowałem kancelarii prezydenta, że choćby jutro moglibyśmy się spotkać i podsumować to, co dzieje się na froncie ukraińskim i w negocjacjach z udziałem innych państw - zaznaczył.

KPO dla sektora HoReCa. Pełczyńska-Nałęcz: Mam pretensje do PiS-u Polsat News Polsat News