W skrócie Rozmowa Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem dotyczyła naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Donald Trump pochwalił reakcję polskich i sojuszniczych sił oraz wspomniał o możliwości zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce.

Premier Donald Tusk poinformował o 19 rosyjskich dronach w polskiej przestrzeni powietrznej, a prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego.

Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w środę wieczorem doszło do rozmowy Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Jak ustalił Grzegorz Urbanek z Polsat News, dyskusja przywódców trwała około kilkunastu minut.

"Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami" - informował na platformie X Nawrocki.

W czwartek głos w tej sprawie zajął prezydencki minister Marcin Przydacz. - To była dobra rozmowa, stosunkowo długa, której celem było przede wszystkim przedstawienie faktów, co się wydarzyło w Polsce. Ważne było, kluczowe, żeby nasz sojusznik, pan prezydent Trump, miał pełną w tym zakresie informację - tłumaczył w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce.

Rozmowa Nawrocki-Trump. Pojawił się temat amerykańskich żołnierzy w Polsce

Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP przekazał, że amerykański przywódca chwalił działania polskich i sojuszniczych sił w reakcji na naruszenie przestrzeni powietrznej naszego kraju.

- Jasnym jest, jak mówi prezydent Trump, że jeśli coś wlatuje na terytorium Polski i jest to obiekt wrogi, należy to zestrzelić - powiedział Marcin Przydacz.

Wśród tematów pojawił się również ten dotyczący amerykańskich żołnierzy w Europie. - Donald Trump mówił o możliwości zwiększania obecności wojsk USA w Polsce - relacjonował prezydencki minister.

Przydacz był dopytywany, czy podczas rozmowy padły krytyczne słowa pod adresem rosyjskiego przywódcy. - Jedna i druga strona wskazywała na perspektywę Władimira Putina jako na agresywną - przekazał.

Rosyjskie drony w Polsce. Karol Nawrocki zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego

Premier Donald Tusk informował w środę w Sejmie, że polską przestrzeń powietrzną naruszyło 19 rosyjskich dronów. Dotychczas ich części znaleziono w 16 różnych lokalizacjach.

Prezydent Karol Nawrocki w czwartek złoży wizytę w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Po południu, na godz. 17, zwołano Radę Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem przedstawicieli najważniejszych polskich sił politycznych.

