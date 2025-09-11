Nawrocki rozmawiał z Trumpem nie tylko o Rosji. Pojawił się ważny temat
Prezydent USA mówił o możliwości zwiększania obecności wojsk USA w Polsce - przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz, relacjonując rozmowę Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Republikanin pochwalił działanie polskich i sojuszniczych sił po naruszeniu przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. - Jasnym jest, jak mówi prezydent Trump, że jeśli coś wlatuje na terytorium Polski i jest to obiekt wrogi, należy to zestrzelić - podkreślił Przydacz.
W skrócie
- Rozmowa Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem dotyczyła naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.
- Donald Trump pochwalił reakcję polskich i sojuszniczych sił oraz wspomniał o możliwości zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce.
- Premier Donald Tusk poinformował o 19 rosyjskich dronach w polskiej przestrzeni powietrznej, a prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego.
Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w środę wieczorem doszło do rozmowy Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Jak ustalił Grzegorz Urbanek z Polsat News, dyskusja przywódców trwała około kilkunastu minut.
"Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami" - informował na platformie X Nawrocki.
W czwartek głos w tej sprawie zajął prezydencki minister Marcin Przydacz. - To była dobra rozmowa, stosunkowo długa, której celem było przede wszystkim przedstawienie faktów, co się wydarzyło w Polsce. Ważne było, kluczowe, żeby nasz sojusznik, pan prezydent Trump, miał pełną w tym zakresie informację - tłumaczył w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce.
Rozmowa Nawrocki-Trump. Pojawił się temat amerykańskich żołnierzy w Polsce
Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP przekazał, że amerykański przywódca chwalił działania polskich i sojuszniczych sił w reakcji na naruszenie przestrzeni powietrznej naszego kraju.
- Jasnym jest, jak mówi prezydent Trump, że jeśli coś wlatuje na terytorium Polski i jest to obiekt wrogi, należy to zestrzelić - powiedział Marcin Przydacz.
Wśród tematów pojawił się również ten dotyczący amerykańskich żołnierzy w Europie. - Donald Trump mówił o możliwości zwiększania obecności wojsk USA w Polsce - relacjonował prezydencki minister.
Przydacz był dopytywany, czy podczas rozmowy padły krytyczne słowa pod adresem rosyjskiego przywódcy. - Jedna i druga strona wskazywała na perspektywę Władimira Putina jako na agresywną - przekazał.
Rosyjskie drony w Polsce. Karol Nawrocki zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego
Premier Donald Tusk informował w środę w Sejmie, że polską przestrzeń powietrzną naruszyło 19 rosyjskich dronów. Dotychczas ich części znaleziono w 16 różnych lokalizacjach.
Prezydent Karol Nawrocki w czwartek złoży wizytę w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Po południu, na godz. 17, zwołano Radę Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem przedstawicieli najważniejszych polskich sił politycznych.