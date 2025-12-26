W skrócie Karol Nawrocki i Donald Trump odbyli rozmowę telefoniczną, która dotyczyła m.in. bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej.

Prezydenci poruszyli także kwestie polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej, udziału Polski w G20 oraz energetyki.

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, przysłuchiwał się rozmowie i ujawnił jej szczegóły w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

O rozmowie prezydentów Kancelaria Prezydenta RP poinformowała we wpisie na platformie X.

"Dzisiaj odbyła się kolejna rozmowa telefoniczna prezydenta RP Karola Nawrockiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Na początku prezydenci złożyli sobie życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia" - przekazano.

Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Kancelaria Prezydenta ujawniła szczegóły

W dalszej części rozmowy prezydenci poruszyli temat "stanu relacji transatlantyckich, bezpieczeństwa w regionie w związku z toczącą się wojną na Ukrainie wywołaną przez Federację Rosyjską".

Jak dodano, szczególnym punktem rozmowy były "postępy uzgodnień pokojowych".

Karol Nawrocki i Donald Trump rozmawiali także o udziale Polski w pracach grupy G20, polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej i kwestiach dotyczących energetyki.

Kancelaria Prezydenta RP zaznaczyła, że rozmowa odbyła się w ciepłej i serdecznej atmosferze.

Marcin Przydacz ujawnia szczegóły rozmowy Nawrockiego z Trumpem

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że rozmowa Nawrockiego i Trumpa była stosunkowo długa i prezydenci poruszyli szereg tematów, a "pierwszym i najważniejszym była tematyka bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, także w kontekście aktualnej sytuacji na Ukrainie".

- Rozmawiano też o negocjacjach, które toczą się pomiędzy Waszyngtonem, Kijowem, Moskwą, ale także i częścią państw Europy Zachodniej. Nasze stanowisko jest tutaj jasne, i pan prezydent (Nawrocki - red.) o tym także mówił, że to Władimir Putin jest agresorem w tej wojnie, co jest dla wszystkich oczywiście jasne, i to Władimir Putin przede wszystkim w tych negocjacjach powinien cofać się, jeśli chodzi o swoje żądania i swoje oczekiwania - powiedział Przydacz.

Minister dopytywany był jak stanowisko polskiego prezydenta przyjął Donald Trump, biorąc pod uwagę ostatnie rozmowy i negocjacje amerykańsko-rosyjskie oraz kontrowersje wokół planu pokojowego.

Przydacz odpowiedział, że amerykański prezydent jest politykiem niezwykle doświadczonym i mającym też wiele bardzo szczegółowych informacji na temat tego, jak wygląda przebieg negocjacji.

- Jestem przekonany, że podczas najbliższych rozmów, które będzie prowadził (prezydent Trump - red.) będzie się starał doprowadzić do pokoju. Natomiast mam absolutne przekonanie po tej rozmowie (Nawrockiego i Trumpa - red.), przysłuchując się jej, że prezydent Trump doskonale wie, kto w tych negocjacjach jest gotowy do kompromisu, a kto gotowy do kompromisu nie jest - powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Przydacz pytany był także, czy po piątkowej rozmowie prezydentów ma przekonanie, że Donald Trump lepiej rozumie i bardziej przychyla się do perspektywy europejskiej i ukraińskiej, jeśli chodzi o wojnę wywołaną przez Rosję.

- Prezydent Trump na pewno będzie patrzył przez pryzmat, po pierwsze interesów amerykańskich, po drugie przez chęć zakończenia tego konfliktu. Natomiast naszym zadaniem w ramach tych rozmów jest prezentowanie naszej polskiej perspektywy na politykę, zwłaszcza rosyjską, jeśli chodzi o sytuację bezpieczeństwa, bo to Rosja jest burzycielem pokoju i Rosja jest burzycielem stabilności w Europie - podkreślił prezydencki minister.

Wyraził przekonanie, że bardzo dobra atmosfera, w której prowadzona była rozmowa Nawrockiego i Trumpa przyczyni się do tego, że polskie argumenty będą analizowane w Białym Domu.

Polska na szczycie G20 na Florydzie

Na początku września prezydent Karol Nawrocki poinformował podczas wizyty w Waszyngtonie, że prezydent USA zaprosił go na szczyt G20 na Florydzie.

Marcin Przydacz wziął udział w grudniu w USA w spotkaniach przygotowawczych do szczytu i podkreślił, że Polska została na nich "bardzo dobrze przyjęta" przez państwa G20.

Grupa G20 to forum skupiające 19 państw oraz Unię Europejską i Unię Afrykańską, które odpowiadają za około 85 proc. światowego PKB, ponad 75 proc. światowego handlu oraz reprezentują dwie trzecie populacji świata.

Choć grupa G20 nie ma stałego sekretariatu i nie podejmuje wiążących decyzji, stanowi kluczową platformę rozmów o globalnych wyzwaniach gospodarczych.

