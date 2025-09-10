Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Jest oświadczenie prezydenta RP

"Przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z Prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło dziś w nocy" - przekazał w serwisie X Karol Nawrocki.

Jak napisał polski prezydent, "rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami".

Przywódcy rozmawiali na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Premier Donald Tusk poinformował, że doszło do 19 przekroczeń przestrzeni powietrznej, a drony nadleciały również z kierunku Białorusi. Dodał, że w nocy pierwszy raz doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO.

Doniesienia o potencjalnej rozmowie między przywódcami zaczęły pojawiać się około godz. 16 czasu polskiego.

- Prezydent Trump i Biały Dom śledzą doniesienia z Polski. Prezydent Trump planuje porozmawiać z prezydentem Nawrockim - przekazała wówczas administracja Donalda Trumpa.

Informację tę potwierdził w programie "Gość Wydarzeń" szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki. Rozmowa odbywała się około godz. 19. Jak ustalił Grzegorz Urbanek z Polsat News, dyskusja przywódców trwała około kilkunastu minut.

Prezydent Nawrocki reaguje. Potwierdzono datę Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Jak przekazał Zbigniew Bogucki, prezydent Karol Nawrocki ustalił termin zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Po porannej naradzie w biurze BBN, w której udział wziął m.in. prezydent, premier oraz szef BBN, Nawrocki przekazał, że ostatecznie odbędzie się ona w czwartek o godz. 17.

Bogucki podkreślił w Polsat News, że termin Rady jest uzgodniony z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, tak aby liderzy każdego z ugrupowań w parlamencie mogli zabrać głos podczas RBN.

- O 14.30 (w Sejmie w czwartek) ma być informacja szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, odnośnie tego co się wydarzyło, jakie są znane informacje. A później Rada Bezpieczeństwa Narodowego po to, żeby wszystkie środowiska reprezentowane w Sejmie miały możliwie pełną informację (...). Myślę, że to już jest czas na krytyczne analizy, nie przeciwko komuś tylko za dobrymi rozwiązaniami - mówił Bogucki.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie: MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny, poselski lub koło poselskie (lub przewodniczący tych klubów lub kół), szefowie Kancelarii Prezydenta i BBN. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, on też określa ich tematykę.

