W skrócie Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem, który potwierdził zobowiązania art. 5 NATO i zapewnił o bezpieczeństwie Polski.

Rozmowa prezydentów dotyczyła współpracy wojskowej, sytuacji w Europie Środkowej i Wschodniej oraz dialogu przed szczytem G20 w Miami.

W wyniku wcześniejszych ustaleń Biały Dom podjął decyzję o rozlokowaniu w Polsce pierwszego w Europie centrum serwisowego rakiet PAC-3 systemu Patriot.

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Jak przekazał Marcin Przydacz na agendzie rozmów poruszono cztery główne tematy: współpracę polsko-amerykańską, w tym przede wszystkim w polityce bezpieczeństwa, amerykańską obecność wojskową w Polsce oraz kooperację przemysłów zbrojeniowych, sytuację w Europie Środkowej i Wschodniej oraz dialog polsko-amerykański w kontekście zbliżającego się szczytu G20 w Miami.

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"Prezydent Donald Trump potwierdził zobowiązania wynikające z art. 5 NATO, zapewniając, że Polska jest i będzie bezpieczna" - podkreślił w swoim wpisie prezydencki minister.

Nawrocki miał podziękować za to, że w wyniku bezpośredniej rozmowy prezydentów Biały Dom podjął decyzję o rozlokowaniu w Polsce pierwszego w Europie centrum serwisowego rakiet PAC-3 do systemu Patriot.

Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. "Decyzja wypracowana"

Przypomnijmy, że do bezpośredniej rozmowy prezydentów USA i Polski doszło we wrześniu, podczas wizyty Nawrockiego w USA. Przydacz informował wówczas, że podczas spotkania polski prezydent poruszył sprawę stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce.

Przydacz zauważył przy tym, że "po raz pierwszy w sposób otwarty prezydent USA mówi wprost, że Stany Zjednoczone będą lokować żołnierzy w ramach stałej obecności w Polsce".

- Ta decyzja została już wypracowana, więc tutaj poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla wojska polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną, zielone światło, w konkretne decyzje - podkreślał wówczas Przydacz.

W listopadzie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem ogłosił, że USA dały zielone światło dla stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Ostateczną decyzję w sprawie Biały Dom ma ogłosić na początku grudnia.

- Wierzymy, że dobre relacje prezydenta Nawrockiego pozwolą na pozytywny finał całej sprawy - dodawał szef polskiego MON.



