Donald Tusk skomentował we wpisie na X fragment wystąpienia Karola Nawrockiego podczas obchodów 106. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego w Poznaniu.

Prezydent podkreślił w nim, że Polska jest otwarta na Zachód, ale także "gotowa do obrony zachodniej granicy Rzeczypospolitej".

"Prezydent Nawrocki znowu wskazał Zachód jako główne zagrożenie dla Polski. To jest istota sporu między antyeuropejskim blokiem (Nawrocki, Braun, Mentzen, PiS) a naszą Koalicją. Sporu śmiertelnie poważnego, sporu o nasze wartości, bezpieczeństwo, suwerenność. Wschód albo Zachód" - brzmi wpis premiera.

Niecałe dwie godziny po opublikowaniu tego wpisu pojawiła się odpowiedź ze strony prezydenta.

Karol Nawrocki odpowiada na wpis Donalda Tuska. "Trudno uwierzyć"

"Panie Premierze, trudno uwierzyć, że kończyliśmy ten sam wydział - historyczny. Pan ma pretensje do Bolesława Chrobrego, że walczył na wschodzie i na zachodzie, i do Powstańców Wielkopolskich, że walczyli o Polskę z Niemcami (to też zachód)?" - pyta we wpisie prezydent.

"Istota sporu jest raczej taka, że Premier nie potrafi słuchać ze zrozumieniem, albo celowo szuka konfliktu, bo Mu się budżet, służba zdrowia etc. nie spina" - stwierdził.

Na koniec wpisu Karol Nawrocki odniósł się do słów premiera o "wskazaniu Zachodu jako głównego zagrożenia dla Polski". "Aaa, o zagrożeniu ze wschodu to ja już mówiłem, jak Pan Premier spacerował po molo i tulił Rosję jaką jest ;) I mówię nadal - ale nie przy okazji Powstania Wielkopolskiego, to nie ten wątek" - zaznaczył.

Prezydent odniósł się do zdjęcia z wizyty Władimira Putina w Polsce w 2009 roku z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Premier Donald Tusk został wtedy sfotografowany podczas rozmowy z przywódcą Rosji na sopockim molo.

Premier odpowiedział prezydentowi: "Rzeczywiście trudno uwierzyć. Spokojnych snów".

