Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w środę w Pałacu Prezydenckim z Garrim Kasparowem - arcymistrzem szachowym i jednym z najbardziej rozpoznawalnych rosyjskich działaczy prodemokratycznych.

Informację o spotkaniu podano w mediach społecznościowych Kancelarii Prezydenta RP.

"Kasparow od lat konsekwentnie sprzeciwia się reżimowi Władimira Putina, za co został zmuszony do opuszczenia Rosji" - dodano.

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Spotkanie Nawrocki - Kasparow. "Od lat podkreśla zagrożenie rosyjską agresją"

We wpisie wskazano, że Kasparow od ponad dekady ostrzega Zachód przed imperialnymi ambicjami Kremla.

"Od lat podkreśla zagrożenie rosyjską agresją dla Polski i państw bałtyckich" - podkreśliła Kancelaria Prezydenta.

We wpisie zaznaczono, że po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę Kasparow "wielokrotnie wskazywał, że Polska odgrywa kluczową rolę we wzmacnianiu bezpieczeństwa Europy".

Garri Kasparow urodził się 13 kwietnia 1963 w Baku. Jest jednym z najwybitniejszych szachistów wszech czasów. Był mistrzem świata w szachach w latach 1985-2000.

Kasparow miał być kandydatem w wyborach na prezydenta Rosji w 2008 roku, wycofał się jednak z wyścigu. Jest nieprzejednanym krytykiem Władimira Putina, pozostaje liderem opozycyjnego Zjednoczonego Frontu Obywatelskiego.

Kasparow z powodu swojej działalności politycznej mieszka poza Rosją. Od 2014 roku ma chorwackie obywatelstwo.





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