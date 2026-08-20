Nawrocki przedstawi własny projekt. Uderzy w oszustów medycznych

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Karol Nawrocki przedstawi własną inicjatywę, uderzającą w oszustów medycznych. - Ta inicjatywa ustawodawcza to nowelizacja przede wszystkim Kodeksu karnego, ale także nowelizacja Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Projekt ma być alternatywą dla rządowego.

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Rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz oraz doradca prezydenta prof. Piotr CzaudernaLeszek SzymańskiPAP

- Na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta zostanie opublikowany projekt ustawy, a więc nowa inicjatywa ustawodawcza pana prezydenta. W ślad za decyzją dzisiejszą pana prezydenta, o skierowaniu ustawy "Lex szarlatan" do TK, pan prezydent proponuje swoje rozwiązanie prawne, które z jednej strony skutecznie będzie chronić pacjentów, a z drugiej strony surowo i bezwzględnie karać szarlatanów - powiedział na konferencji prasowej rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

"Lex szarlatan". Prezydent proponuje własną inicjatywę

W projekcie ma zostać przedstawiona definicja szarlatanów, rozróżniająca osoby prowadzące fałszywą działalność medyczną od przedsiębiorców i osób zajmujących się chociażby zielarstwem.

"Ta inicjatywa ustawodawcza to nowelizacja przede wszystkim Kodeksu karnego, ale także nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta" - informuje Kancelaria Prezydenta na platformie X.

- Pan Prezydent proponuje wprowadzenie (do Kodeksu karnego - red.) nowego typu przestępstwa: nakłaniania do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych - wyjaśnił Leśkiewicz.

Cztery obszary w projekcie Nawrockiego

Jak wymieniał Leśkiewicz, w nowelizacji proponowanej przez prezydenta chodzi o cztery obszary:

  • chirurgiczne i precyzyjne uderzenie we wszystkich oszustów, którzy żerują na ludzkiej krzywdzie, a z drugiej strony pełna ochrona przedsiębiorców z branży zielarskiej, dietetycznej, czy medycyny komplementarnej,
  • skuteczną i bezwzględną eliminację szarlatanów z rynków,
  • stworzenie modelu decydowania o tym, czy dane praktyki są zgodne z prawem, czy nie,
  • zagwarantować wolności debaty naukowej i swobód obywatelskich, wykluczając penalizację poglądów i opinii.

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